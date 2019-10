Mannheim. (rodi) Wenn über das DFB-Pokalspiel des SV Waldhof im letzten August gegen Eintracht Frankfurt gesprochen wird, leuchten bei Waldhofs Kapitän Marco Schuster die Augen. "Wenn man daran zurückdenkt, was da im Stadion los war, will man so ein Erlebnis natürlich im nächsten Sommer wieder haben", ist der 24-Jährige noch immer begeistert. Drei Siege im BFV-Pokal sind noch vonnöten, um als Landespokalsieger wieder in die erste Runde des DFB-Pokals einzuziehen.

Am Samstag um 14 Uhr steht erst einmal das Viertelfinale an und da ist die Anreise nicht weit. Im Stadtderby muss der SVW direkt nebenan im Rhein-Neckar-Stadion gegen den Stadtrivalen VfR Mannheim antreten. Mit hohen Siegen beim VfR Gommersdorf und FV Nußloch qualifizierte sich der Drittligist für die Runde der letzten acht Teams. Auch am Samstag ist Waldhof klarer Favorit beim Verbandsligisten VfR, der im Achtelfinale beim Ligakonkurrenten Fortuna Heddesheim mit 1:0 die Oberhand behielt.

Bei den Rasenspielern ist seit knapp zwei Wochen Uli Brecht der neue Chef an der Außenlinie und dieser startete mit einer Niederlage und einem Sieg in der Liga. Gegen den SV Waldhof nimmt er ohne murren die Außenseiterrolle an. "Meine Mannschaft hat Qualität und die werden wir mit aller Macht auf den Platz bringen, aber es muss schon ganz viel zusammenkommen, um zu gewinnen. Waldhof wird das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen", gibt er sich im Vorfeld keinen Illusionen hin.

Das kann sein Trainerkollege auf Waldhof-Seite Bernhard Trares nur bestätigen. "Für den VfR ist es das Spiel des Jahres, aber auch für uns hat das Spiel hat einen hohen Stellenwert. Schließlich treffen die beiden größten Vereine der Stadt aufeinander", betont er. Eine Überraschung wie am 5. März 2011, als der VfR ebenfalls im Pokalviertelfinale durch ein Tor von Marc Schneckenberger mit 1:0 gegen den Konkurrenten aus dem Mannheimer Norden die Oberhand behielt, soll es diesmal nicht geben. Seinerzeit debütierte beim VfR Kenan Kocak als neuer Cheftrainer.

2400 Karten waren bis zum Mittwoch abgesetzt. "Weniger wie 5000 Zuschauer wären für mich eine Enttäuschung", hofft VfR-Sportvorstand Boris Scheuermann noch auf Kurzentschlossene. Aufgrund der Baustelle in der Theodor-Heuss-Anlage wird eine frühzeitige Anreise empfohlen. Der Gartenschauweg wird für den Zufahrtsverkehr gesperrt, ebenso die Einfahrt auf den Stadion-Parkplatz. PKW-Fahrer müssen auf den Friedensplatz ausweichen. Die Tageskassen öffnen um 11:45 Uhr, das Stadion um 12 Uhr. Für die Fans des SV Waldhof gibt es einen Stehplatz-Gästebereich, der über den Gartenschauweg erreichbar ist.