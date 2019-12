Von Matthias Kehl

Baden-Baden. Zeit zum Ausschlafen blieb für Malaika Mihambo am Montag nicht. Auf Deutschlands frisch gekürte Sportlerin des Jahres wartete am Morgen vor dem Hotel in Baden-Baden schon der Shuttle-Service. Von der Kurstadt ging es mit dem Flieger in die Hansestadt Hamburg, wo die 25-Jährige als Gast zum Dreh des ZDF-Jahresrückblicks erwartet wurde.

Die Leichtathletin aus Oftersheim kann auf eine "sportlich außergewöhnliche Saison" zurückschauen, wie sie es am Sonntagabend im Kurhaus Baden-Baden zurückhaltend zusammenfasste. Zehn Siege in zehn Wettkämpfen und sieben Sprünge über sieben Meter, darunter der 7,30-Meter-Flug in Doha zieren die Bilanz der Weitsprung-Weltmeisterin. Über 2000 Sportjournalisten haben die Kurpfälzerin mit großem Abstand zur besten deutschen Sportlerin 2019 gewählt. "Eine Riesenehre für mich", so Mihambo, die sich dennoch mehr mediale Präsenz für die Leichtathletik wünscht.

Niklas Kaul, Sportler des Jahres bei den Herren, schlägt in dieselbe Kerbe. Mit 21 Jahren krönte sich der 1,90-Hüne in Doha als jüngster Zehnkämpfer aller Zeiten zum Weltmeister: "Am Tag der Deutschen Einheit, bei schlechtem Wetter in Deutschland und zur besten Fernsehzeit", wie Kaul die große Resonanz auf seinen Triumph scherzhaft begründete. Das Urteil der Fachjournalisten, die den Mainzer noch knapp vor Triathlon-Triple-Sieger Jan Frodeno zum Sieger wählten, wertete Kaul als positives Zeichen für die Wahrnehmung der Leichtathletik.

Sowohl Kaul als auch Mihambo machten in Baden-Baden deutlich, dass sich ihr Leben nicht nur um den Leistungssport dreht. "Gerade in den Zeiten, in denen es im Sport nicht so gut läuft, ist es wichtig, noch etwas anderes zu haben", erzählte Lehramtsstudent Kaul, der neben Sport auch Physik als Schwerpunktfach hat. Mihambo sieht das ähnlich. "Die mentale Abwechslung durch mein Studium hilft mir auch in der Leichtathletik besser zu sein", so die studierte Politologin, die in diesem Jahr den Master in Umweltwissenschaften begonnen hat.

Die Runde der Sieger komplettieren Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler. Das Skisprung-Team, das die Kategorie "Mannschaft des Jahres" für sich entschied, kam direkt vom Wettkampf mit dem Helikopter in die Kurstadt. Mit belegten Brötchen und Bier stimmte sich das Quartett in der Luft auf die Sportler-Gala ein, wie Eisenbichler schmunzelnd verriet. Der 28-Jährige begeisterte zuvor vor laufenden Kameras gar mit einer "Schuhplattler"-Tanzeinlage das erstaunte Publikum im Bénazetsaal. "Jetzt sehne ich aber auch die ruhigen Weihnachtstage herbei", so Eisenbichler, der sich freue, vom ganzen Trubel etwas abzuschalten.

Das dürfte auch für Malaika Mihambo gelten, die sich im goldfarbenen Glitzerkleid den Gratulanten und Selfie-Jägern bis spät in die Nacht kaum entziehen konnte. Ausgeschlafen will sie 2020 wieder für Furore sorgen – bei den Olympischen Spielen in Tokio.