"Nein, es ist keine Wehmut dabei": Nach 21 Jahren an der Spitze des Sportkreises Sinsheim zieht sich Josef Pitz zurück. Seine Nachfolge tritt Willi Ernst an. Foto: Lörz

Von Eric Schmidt

Sinsheim. Genug ist genug: Wenn am Montag, 19 Uhr, der Sportkreistag in Sinsheim-Ehrstädt steigt, wird Josef Pitz sein Amt niederlegen. Eine Ära geht damit zu Ende. 21 Jahre war Pitz Sportkreis-Vorsitzender, hat die Interessen der Vereine nach innen und nach außen vertreten. "Es hat Spaß gemacht", sagt Pitz im Interview mit der RNZ.

Herr Pitz, wie alt sind Sie jetzt?

Ich bin 76. Im Juni werde ich 77.

Dann sind Sie ja im besten Alter. Konrad Adenauer war mit 87 noch Bundeskanzler. Sie müssen gar nicht aufhören am Montag ...

Müssen tu’ ich nicht. Ich habe auch keine Probleme. Aber es ist gut so.

Warum?

Es braucht den Wechsel. Vor drei Jahren habe ich den Tischtenniskreis-Vorsitz abgegeben. Ich habe jetzt den Vorsitz im Institut für Sportgeschichte in Maulbronn und das Präsidiumsmandat im Badischen Sportbund abgegeben. Und am Montag gebe ich das Amt im Sportkreis ab, weil der Wechsel einfach notwendig ist. Ich sehe doch, wie schwierig es ist, junge Leute zu gewinnen. Wir haben vor fünf, sechs Jahren gezielt damit angefangen, zu suchen - und haben drei "Junge" reinbekommen. Und alle machen gute Jobs.

Ist nicht ein bisschen Wehmut dabei nach 21 Jahren an der Spitze?

Nein, es ist keine Wehmut dabei. Es hat Spaß gemacht. Das Schöne an dem Job ist die stille Anerkennung. Wenn man von den Vereinen angesprochen wird, das reicht schon aus - man ist ja für den Sport da. Ich komme vom Tischtennis. Das ist ein kleiner Verband, und wenn die Großen wie der Fußball, die Leichtathleten, die Schützen und die Turner einen respektieren, dann ist das Genugtuung für die ganze Arbeit.

Gibt es etwas, auf das Sie besonders stolz sind in den vergangenen Jahren?

Wir haben sehr viele Neuerungen in die Wege geleitet. Was mir besonders am Herzen lag, war die richtige Vertretung der Sportkreise im Badischen Sportbund. Da hab’ ich vor drei Jahren eine Satzungsänderung reingebracht, dass wir jetzt einen zweiten Stellvertreter im Präsidium haben. Der ist vor zwei Monaten gewählt worden - mein Nachfolger und ein neuer hinzu. Die Sportkreise im Präsidium, die sind wichtig. Da geht es letztendlich um das Fort- und Weiterbestehen der Vereine und ums Geld. Ich komme von einem kleinen Verein. Ich weiß, wie schwierig es ist. Deshalb habe ich mich im BSB immer dafür eingesetzt, dass die Belastung der Vereine so gering wie möglich gehalten wird. Manches lässt sich nicht vermeiden - aber ich habe wirklich gekämpft dafür. Und das war immer ein harter Kampf.

Und sonst?

Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Mein größter Wunsch war, dass wir im Sportkreis Sinsheim wieder so ein Team hinbekommen, das da ist für die Vereine. Das habe ich erreicht. Das ist das, was mich am meisten zufrieden macht, darauf bin ich stolz. Deshalb fällt es mir gar nicht schwer, aufzuhören. Ich hätte überhaupt keine Probleme, für drei, sechs Jahre weiterzumachen, auch gesundheitlich geht’s mir gut. Aber wer weiß schon, was in drei Jahren ist? Wir haben ein gutes Team, die Nachfolge ist geregelt - so habe ich es immer gehalten.

Aber man reibt sich doch hin und wieder auf im Ehrenamt.

Es gibt Meinung und Gegenmeinung - und die Mehrheit entscheidet. Das war mir immer wichtig. Es muss eine größere Mehrheit da sein, die ein Programm unterstützt. Wir habe etliche Maßnahmen auf den Weg gebracht - beispielsweise die Bestandsaufnahme der Vereine. Das ist ein großes Ding, da hat ein großer Bedarf geherrscht.

Wird es Ihnen nicht langweilig, wenn Sie als Sportkreis-Vorsitzender aufhören?

Ich glaub’ nicht. Wissen Sie: Ich war im Betriebsrat engagiert. Da hat jeder gesagt: Wenn der aufhört, bricht er zusammen. Ich weiß noch, wie mein letzter Arbeitstag war. Es war ein Donnerstag. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich zu meiner Frau gesagt: "Du, ich bin noch nie so leicht und unbeschwert in das Unternehmen reingegangen wie heute."

Was wollen Sie in der Freizeit tun?

Ich will spazieren gehen, will ein bisschen mehr Ruhe. Ich gehe zwei Mal in der Woche bei uns ins Tischtennis. Da behalt’ ich bei, das ist mir das Wichtigste - zum einen sind da die Kollegen, zum anderen ist da der Sport. Tischtennis ist für mich geistiger und sportlicher Ausgleich. Das ist so eine Entspannung, das glaubt niemand. Außerdem höre ich gerne Musik. Wir gehen gerne in Konzerte.

Ihr Nachfolger als Sportkreis-Chef wird Willi Ernst, oder?

Ja, der Willi Ernst. Er ist bereit. Wir haben sechs Jahre lang eine super Zusammenarbeit gehabt, ich weiß, wie er tickt.

Was zeichnet ihn aus?

Er ist korrekt. Er ist loyal. Er kommt aus dem Sport. Ich habe sofort gesehen: Mensch, das ist ein guter Mann.