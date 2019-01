Von Christopher Benz

Ketsch. "Ich übernehme die Mannschaft nur in den großen Spielen", scherzte Nico Hillenbrand vom FC-Astoria Walldorf nach dem gewonnenen Finale um den SparkassenCup gegen den ASV/DJK Eppelheim. Andreas Kocher, der die mit zwei Regionalliga-Spielern verstärkte U 23 an den beiden Tagen in Ketsch anleitete, musste kurz vor dem Endspiel aufgrund einer privaten Verpflichtung abreisen. Hillenbrand, 31-jähriger Routinier und Kapitän der FCA-Talente, erledigte seinen Job als Spieler und Trainer in Personalunion souverän. Trotz 0:2-Rückstand gegen Eppelheim behielten die Walldorfer die Nerven, zwei Mal Erik Wekesser sowie Niklas Antlitz drehten die Partie nach Gegentoren von Sebastian Fenyö und Tristan Grün in ein 3:2.

Es war der Schlusspunkt im hochklassigen 19. Rhein-Neckar-Hallenfußallturnier, das als "Favoritensterben" seinen Platz in der Turniergeschichte sicher hat. Bereits in der Gruppenphase verabschiedeten sich mit dem SV Waldhof und Wormatia Worms die aufgrund der regulären Punkterunde zweit- und drittbesten Teilnehmer. Topfavorit SV Sandhausen schickte seine Zweitliga-Profis auf den erstklassigen Kunstrasen, verzweifelte im Viertelfinale jedoch am cleveren Verbandsligisten SV Schwetzingen. Die Spargelstädter gehörten neben dem VfR Mannheim, dem 1.FC Wiesloch und dem ASC Neuenheim zu den Gewinnern unterm Hallendach. Am meisten jedoch überraschte der ASV/DJK Eppelheim. Das Team von Daniel Mingrone hatte mit Tristan Grün, Yannick Martin und Timo Staffeldt drei außergewöhnlich starke Techniker aufgeboten.

Zum Verweilen lud die aufwändig gestaltete Fotocollagenwand im VIP-Raum ein, die zu jeder Ausgabe des Rhein-Neckar-Hallenfußballturniers ein Exemplar präsentierte. Dabei erkannte man einige mittlerweile ältere Herren wie Matthias Born, heute Trainer des Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, wie er 2002 eine Trophäe als Spieler für den FC Bammental in die Höhe reckte. Oder Christian Fetzer, der vor rund 20 Jahren für den SV Sinsheim und den VfB Eppingen zu glorreichen Verbandsliga-Zeiten ein unwiderstehlicher Fußballer gewesen ist.

Gefühlt schon immer mit dabei beim munteren Hallenkick ist Sinan Bal. Der 37-jährige Torhüter lächelt auf den Collagen der Jahre 2007 und ´08 in Diensten des SV Schwetzingen mit der Auszeichnung zum besten Keeper des Turniers in die Kamera. Elf Jahre später, im Trikot des VfR Mannheim, bewies Bal, dass er nichts von seiner Klasse eingebüßt hat. "Eigentlich hätte ich gar nicht spielen sollen, aber da unsere anderen Torhüter nicht wollten, habe ich mich zur Verfügung gestellt", verriet der älteste Tormann des Turniers, der nur zu gerne das Finale erreicht hätte, "der Ausgleich kurz vor Schluss im Halbfinale gegen Eppelheim war sehr bitter." Das folgende Neunmeterschießen gewann der Landesligist, dem VfR blieb das Spiel um den dritten Platz gegen Schwetzingen.

Zur dritten individuellen Auszeichnung hat es nicht ganz gereicht für Bal, was für ihn kein Problem darstellte, vielmehr gehörte er zu den ersten Gratulanten Steven Ullrichs, der zum besten Torhüter gewählt wurde. Mitentscheidend dafür dürften die Paraden des Schwetzingers im Viertelfinale gegen Sandhausen gewesen sein. Das 8:7 nach Neunmeterschießen bedeutete gleichzeitig die Sensation der beiden Turniertage.

Die Hardtwälder hatten zwar gefühlte 80 Prozent Ballbesitz, das Problem lag vielmehr im nicht zwingenden Freilaufverhalten gegen defensiv disziplinierte Schwetzinger, die taktisch klug konterten. Einen entscheidenden Part übernahm dabei Patrick Hocker. "Da muss ich heute Abend wohl oder übel einen ausgeben", wusste der erst 20-jährige Edeltechniker nach der Siegerehrung mit der Trophäe des besten Spielers des Turniers in Händen, wie man sich gebührend bei seinen Mannschaftskameraden bedankt.

Enttäuschung war hingegen da bestimmende Gefühl bei den Gastgebern. "Als Zweitliga-Profis wissen die Jungs, dass es für die jeweiligen Gegner immer ein besonderes Spiel ist", sagte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat, der abschließend feststellte: "Wir haben heute unser Ziel nicht erreicht und dafür gibt es keine Ausreden." Obwohl es "nur" ein Hallenturnier gewesen ist, ließ es der Ehrgeiz des 48-Jährigen nicht zu, die beiden Tage sofort abzuhaken. "Als Trainer geht es mir um die Trendwende", gab er zu, dass das klar ausgerufene Ziel Turniersieg verfehlt wurde.

Während die SVS-Profis ihre Taschen packten, erreichte das Geschehen auf dem Kunstrasen seine heiße Phase. Die Viertelfinals knüpften nahtlos an die mitunter spektakulären Duelle der Gruppenphase an. In Sachen sportlicher Qualität haben sich die Teilnehmer dieses Jahr gesteigert gegenüber den Vorjahren. Müsste man eines der 32 Turnierspiele herauspicken, würden nicht wenige Augenzeugen das 3:1 des 1. FC Wiesloch gegen den SV Waldhof wählen. Kurze Zeit agierte der Kreisligist aufgrund zweier Zeitstrafen für die Blau-Schwarzen in einer Zwei-Mann-Überzahl. Der Anhang des 1. FC machte auf der Tribüne mächtig Stimmung und erhielt später völlig verdient die Auszeichnung für die besten Fans samt Pokal und 100 Liter Freibier.