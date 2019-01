Von Christopher Benz

Ketsch. Volker Zimmermann ist richtig gut gelaunt, wenn er an den SparkassenCup denkt. "Bisher haben wir eigentlich immer nur verloren, aber trotzdem jedes Mal etwas mitgenommen", forderte der Trainer des Fußball-Landesligisten FV Brühl die am 18. Dezember geladenen Gäste bei der Auslosung zum Grübeln auf, ehe seine humoristische Antwort den Raum zum Lachen brachte, "und zwar, weil wir meistens den Fairnesspreis gewonnen haben."

Am Freitag und Samstag, wenn in der Ketscher Neurotthalle zum 19. Mal das Rhein-Neckar-Hallenfußballturnier steigt, sind ähnliche lockere Sprüche nicht nur von Zimmermann zu erwarten. Das bestbesetzte und anhand der Besucherzahlen mit Abstand beliebteste Hallenturnier der Region, ist das große Zusammenkommen der Spitzenklubs zwischen Rhein und Neckar.

Hintergrund SparkassenCup in Ketsch Der Zeitplan: Freitag, 4. Januar, 17 bis ca. 21.30 Uhr: Vorrunde; Samstag, 5. Januar, 14 bis 16.14 Uhr: Weitere Vorrundenspiele; 16.15 Uhr: Einlage Fanwettbewerb; 16.35 Uhr: Viertelfinale; 17.45 Uhr: Einlage; 18.10 Uhr: Halbfinale; 19 Uhr: Einlage; 19.30 Uhr: Spiel um den dritten Platz; 20 Uhr: Finale; anschließend [+] Lesen Sie mehr SparkassenCup in Ketsch Der Zeitplan: Freitag, 4. Januar, 17 bis ca. 21.30 Uhr: Vorrunde; Samstag, 5. Januar, 14 bis 16.14 Uhr: Weitere Vorrundenspiele; 16.15 Uhr: Einlage Fanwettbewerb; 16.35 Uhr: Viertelfinale; 17.45 Uhr: Einlage; 18.10 Uhr: Halbfinale; 19 Uhr: Einlage; 19.30 Uhr: Spiel um den dritten Platz; 20 Uhr: Finale; anschließend Siegerehrung. Die Vorrunden-Gruppen: Gruppe A: SV Sandhausen (2. Liga), TuS Mechtersheim (Oberliga), ASV/DJK Eppelheim, SpVgg Ketsch (beide Landesliga); Gruppe B: SV Waldhof (Regionalliga), TSG Pfeddersheim (Oberliga), VfB St.Leon (Landesliga), 1. FC Wiesloch (Kreisliga); Gruppe C: VfR Wormatia Worms (Regionalliga), SV 98 Schwetzingen (Verbandsliga), ASC Neuenheim (Landesliga), FC Türkspor Mannheim (beide Landesliga); Gruppe D: FC-Astoria Walldorf (Regionalliga), VfR Mannheim (Verbandsliga), FC Bammental, FV Brühl (beide Landesliga). Die bisherigen Turniersieger: SV Sandhausen 1998, 2002, 2007, 2011, 2015, 2017 und 2018 (Titelverteidiger), SV Waldhof 2010, 2014 und 2016, Kickers Offenbach 1999, 2005 und 2009, FC Bammental 2000, FV Lauda 2004, 1899 Hoffenheim 2006, 1899 Hoffenheim II 2008, FC-Astoria Walldorf 2012. Die Auszeichnungen: Ausgezeichnet werden in der Neurotthalle der beste Spieler, der beste Torwart, der Torschützenkönig, die fairste Mannschaft (Siggi Müller-Fairnesspreis), die offensivste Mannschaft und die besten Fans (mit 100 Litern Freibier und einem Pokal für den Sieger, 50 Litern Freibier für den Zweitplatzierten sowie jeweils 25 Litern Freibier für den Dritt- und den Viertplatzierten). Der Turniersieger erhält 4000 Euro Prämie, der Zweitplatzierte 2000 Euro, der Dritte 1000 Euro und der Vierte 500 Euro. Der Eintritt: Die Tageskarte für den Vollzahler kostet 9 Euro, Schüler (ab zehn Jahren), Studenten, Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose zahlen 6,50 Euro.

Keinen Zweifel lässt Otmar Schork, Organisator des Turniers und Geschäftsführer des SV Sandhausen, an der Ernsthaftigkeit, mit der der Zweitligist antritt. "Wir schicken unsere bestmögliche Mannschaft aus unserem Lizenzspielerbereich", stellt der "Hallenpapst" klar, "und ich glaube, dass das für einen Profiverein alles andere als selbstverständlich ist."

Nähe zu den Fans zu zeigen ist Schork sehr wichtig, dementsprechend offen geben sich die SVS-Kicker Jahr für Jahr jenseits der Bande. Der neue Trainer Uwe Koschinat hat seine Schützlinge so professionell wie möglich auf das Spektakel zwischen der Rund-um-Bande, wo 40 mal 20 Meter Kunstrasen ausgelegt sind, vorbereitet. "Wir wollen Spaß haben, aber Spaß bedeutet für mich gleichzeitig Erfolg zu haben", erläutert Koschinat, welche Erwartungshaltung ihn antreibt, "deshalb trainieren wir im Vorfeld in der Halle, um taktisch gewappnet zu sein."

Bei aller Spielfreude, die traditionell die Dribbler und Trickser unterm Hallendach ausleben, die Partien in Ketsch sind nicht selten taktisch sehr anspruchsvoller Fußball. "Dabei ist die Position des Torhüters extrem wichtig", erklärt Kevin Knödler, früher selbst erfolgreicher Regionalliga-Keeper und heute Cheftrainer des Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen. Der 42-Jährige geht den Wettbewerb mit reichlich Ehrgeiz an, ein erfolgreicher Auftritt könnte sich schließlich positiv auf die Stimmung vor dem harten Abstiegskampf in der Restrückrunde auswirken. Die Gruppenauslosung hätte jedenfalls schlimmer kommen können. In der Gruppe C gehen die Spargelstädter den beiden Topfavoriten SV Sandhausen und SV Waldhof Mannheim aus dem Weg.

Von den "Kleinen" hat der FC Bammental letztes Jahr mit seinem Finaleinzug gezeigt, wie groß die eigene Klasse ist. Um ins Viertelfinale zu kommen, muss die Glatt-Elf in einer Gruppe mit dem FC-Astoria Walldorf, dem VfR Mannheim und dem FV Brühl mindestens Zweiter werden.

Erstmals mit dabei ist der ASC Neuenheim. "Wir haben uns riesig über die Einladung gefreut", sagt ASC-Trainer Alexander Stiehl, der seiner Mannschaft folgende Botschaft eingeimpft hat: "Die Jungen wollen etwas mitnehmen und sich selbstverständlich gut präsentieren."

Nicht zu vergessen sind die Qualifikanten, die sich über die Turniere in Bammental und Eppelheim ihr Ticket für den SparkassenCup gesichert haben. Vor zwei Jahren sorgte der damalige Kreisligist FC Türkspor Mannheim für Furore, erreichte spektakulär das Halbfinale und schied dort gegen den übermächtigen SV Sandhausen aus. Dieses Mal wollen wieder die Türkspor-Hallenspezialisten und der 1. FC Wiesloch als Qualifikanten für die eine oder andere Überraschung sorgen.