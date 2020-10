Von Eric Schmidt

Sinsheim. Ganz Baden hat einen Fußball-Kreispokalsieger 2019/20 ermittelt… ganz Baden? Nein. Der Fußballkreis Sinsheim ist der einzige im Gebiet des Badischen Fußball-Verbands (bfv), der noch immer kein Finale ausspielen konnte. Das wird auch eine Weile so bleiben. Das für Freitagabend, 19 Uhr, in Waibstadt geplante Duell zwischen dem TSV Steinsfurt und dem FC Zuzenhausen II wurde im Zuge des allgmeinen Lockdowns abgesagt. "Das ist natürlich ärgerlich", sagt Johannes Schinko im Gespräch mit der RNZ. Der Fußballkreis-Vorsitzende hatte in den vergangenen Tagen jede Menge Eintrittskarten verschickt, verteilt und verkauft.

Herr Schinko, was machen Sie jetzt mit den Eintrittskarten für das Kreispokalfinale?

Gut aufheben. Vielleicht brauchen wir Sie noch.

Felix Wiedemann, der Spielleiter des Badischen Fußballverbands hat gegenüber der RNZ erklärt, dass das Finale auch im nächsten Jahr noch nachgeholt werden kann.

Ja, das geht. Wenn wir mal einen Termin haben.

Der Fußballkreis Sinsheim ist der einzige in Baden, der das Endspiel noch nicht ausgespielt hat – auch deshalb, weil sich die beiden Finalteilnehmer lange nicht auf einen Termin einigen konnten. Hätte der Fußballkreis nicht ein Machtwort sprechen und sagen sollen: An diesem Tag wird gekickt.

Hätte man machen können, ja. Aber wir haben den Vereinen von Anfang an versprochen, dass wir sie mit ins Boot holen, dass wir für alle eine akzeptable Lösung finden wollen. Das kategorische Festlegen von Terminen – da bin ich auf Ihrer Seite – muss sein, das machen wir auch in der Regel. Aber weil wir in einer besonderen Ausnahmesituation sind, haben wir dieses Mal darauf verzichtet.

Wäre das Finale auf diesen Mittwoch terminiert gewesen, wäre alles gut…

Es ist schon ärgerlich, dass dieses Spiel wieder nicht stattfindet. Es wurde viel Zeit in die Vorbereitung investiert. Es ist ärgerlich für den Ausrichter SG Waibstadt, der einiges auf die Beine gestellt hat, es ist natürlich ärgerlich für die beiden Mannschaften. Auf der anderen Seite hätte es genauso gut passieren können, dass sich heute einer der beiden Vereine meldet und sagt: Hört zu, wir können nicht, weil wir einen Coronafall haben.

Sie sind selbst Vereinsvorsitzender. Was bedeutet der neuerliche Lockdown für die Amateurklubs?

Es war ja fast abzusehen nach der Entwicklung der letzten Tage, dass so etwas kommt. Es ist nichts, was vom Himmel fällt. Ich hatte schon vor zwei, drei Wochen gesagt: Wenn es so weitergeht, spielen wir in drei Wochen nicht mehr – natürlich in der Hoffnung, dass es nicht passiert. Was nicht nachvollziehbar ist: Dass die Politik entschieden hat, erst ab Montag alles runterzufahren und nicht sofort. Weil: Wenn ein Haus brennt, schicke ich die Feuerwehr auch nicht erst vier Tage später los.

War es wirklich nötig, dass der Verband der Politik dazwischen grätscht – und schon jetzt den Cut macht?

Die Verbände denken einfach weiter. Sie denken: Wir haben früh wieder trainieren und spielen dürfen, weil wir Verantwortungsbewusstsein gezeigt haben. Das gleiche Verantwortungsbewusstsein haben wir jetzt. Auf diesen einen Spieltag kommt es nicht mehr an. Stellen Sie sich mal vor, an diesem einen Spieltag würde sich eine Riesenfallzahl an Infektionen entwickeln, dann würden wir viel schlechter dastehen als jetzt, wenn wir direkt handeln und den Sonntagsspieltag absagen. Und zur Wahrheit gehört auch: Mich haben schon im Laufe der Woche viele Vereine gefragt, ob es nicht besser wäre, an diesem Wochenende auszusetzen statt zu spielen.

Hat der Amateurfußball nicht eine Mitschuld an den hohen Fallzahlen – Stichwort Zuschauer, Stichwort Fullhouse in den Klubhäusern?

Das ist mit ein Grund, warum die Verbände nun vorzeitig abgesagt haben. Vom Sportplatz direkt, von den Spielern, ist kein nachweislicher Fall bekannt. Was man nicht beeinflussen kann, ist das, was in der Kabine, unter der Dusche, im Klubhaus oder mit den Zuschauern läuft. Da waren einige etwas zu sorglos. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat gesagt: Es zählt jeder Tag. Der Fußball nimmt diesen Ball auf. Er nimmt sich durch die Entscheidung bei den Leuten aus der Schusslinie, die kritisiert haben, dass Fußball gespielt werden durfte.

Der Profifußball darf im Unterschied zu den Amateuren weiter spielen.

Der Profifußball ist von der Basis meilenweit entfernt. Die Profis werden permanent getestet, die Gefahr, dass da etwas passieren kann, ist bedeutend geringer als bei uns.

Im Grunde hat doch jetzt schon die Winterpause begonnen, oder?

Wenn du bis Ende November nicht trainieren darfst, kann ich mir nicht vorstellen, dass man noch ein Spiel in diesem Jahr austragen wird. Wenn ich den Vereinen ein bis zwei Wochen Vorbereitung zugestehe, die sie nach einem Monat Pause auch brauchen, hätte ich noch ein Spieltag, der auf den 12./13. Dezember angesetzt ist – und vielleicht eine Wetterlage, die diesen Spieltag gar nicht zulässt.

Vielleicht müsste man, so es Corona und das Wetter erlauben, dann halt mal auch im Januar und Februar kicken.

Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Es gibt da zu viele Unwägbarkeiten. Wir müssen einfach mal abwarten, was auf uns zukommt. Wir müssen überlegen, wie wir die Vorrunde zu Ende kriegen und was danach passiert – ob man beispielsweise die Spreu vom Weizen trennt und einen Cut ab Platz acht macht. Die ersten Acht spielen den Meister aus, die letzten Acht die Absteiger. Aber ohne die Vereine geht das nicht. Unser Ziel muss es sein, gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu finden, um die Runde ordentlich mit Auf- und Absteigern zu Ende zu spielen.

Vor ein paar Wochen haben Sie im Scherz gesagt: Notfalls tragen wir das Kreispokalfinale kurz vor Weihnachten aus – am 19./20. Dezember. Vielleicht wird’s ja noch was mit dem "Krippen-Spiel".

An den Spruch habe ich heute Morgen auch schon gedacht. Aber ich glaube nicht, dass das passiert.