Von Michael Wilkening

Mainz. Der SV Waldhof ist zumindest bis Samstagnachmittag auf den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Regionalliga geklettert. Die Mannheimer siegten am Freitag nach einer starken Vorstellung mit 4:2 (2:1) beim FSV Mainz 05 II und feierten im zweiten Spiel unter der Leitung von Trainer Bernhard Trares den zweiten Sieg.

In der ersten Halbzeit hatten die Waldhöfer eine der besten Leistungen seit Monaten gezeigt. Obwohl die Mainzer sehr spielstark waren, drückten die Blau-Schwarzen ihrem Gegner den eigenen Stempel auf, ließen den Ball gut und über viele Stationen durch die eigenen Reihen laufen und kamen zu einem halben Dutzend guter Chancen.

Das beeindruckte vor allem, weil die Mainzer schon nach vier Minuten in Führung gegangen waren, als Karl-Heinz Lappe einen schnell ausgeführten Freistoß des FSV ins Tor geköpft hatte. Die Mannheimer waren in diesem Moment unaufmerksam und haderten mit Schiedsrichterin Katrin Rafalski, die einen zweifelhaften Freistoß gegen den SVW verhängt hatte.

Kurz darauf benötigten die Waldhöfer etwas Spielglück, als Lappe bei einem Konter den Pfosten traf (13.). Anschließend übernahmen die Trares-Schützlinge das Kommando. Hassan Amin, Andreas Ivan, Jannik Sommer und Nicolas Hebisch hatten gute Möglichkeiten, ehe dem starken Marco Schuster nach sehenswerter Kombination mit Marco Meyerhöfer und Sommer der verdiente Ausgleich gelang (27.). Vier Minuten vor der Pause drückte Hebisch die Kugel nach einem Ivan-Solo aus kurzer Distanz zum 2:1 über die Linie. "Waldhof ist gut und hat die Partie im Griff", zeigte sich Alexander Conrad beeindruckt vom Auftritt der Blau-Schwarzen.

Der ehemalige SVW-Coach muss mit dem FSV Frankfurt am nächsten Wochenende im Carl-Benz-Stadion antreten und beobachtete seinen Ex-Klub live.

Conrad sah nach der Pause einen ganz ähnlichen Verlauf, denn erneut nutzten die Mainzer einen der wenigen Waldhof-Patzer zu einem Tor. Nach einem Ballverlust im SVW-Spielaufbau traf Benjamin Trümner zum 2:2-Ausgleich (50.). Die Reaktion der Mannheimer glich der der ersten Hälfte, denn Hebisch brachte die Waldhöfer zwei Minuten später schon wieder in Führung - 3:2 (52.). Nach der gelb-roten Karte gegen den Mainzer Baku in der 71. Minute machte der SVW schnell alles klar. Zunächst traf Hebisch den Pfosten (74.), kurz danach traf Kevin Conrad per Kopfball zum 4:2 (76.).

In der Schlussphase vergaben die Waldhöfer die Möglichkeit auf weitere Tore, doch das schmälerte den guten Gesamteindruck nicht mehr. Der erste Sieg im Saisonverlauf gegen die U23 einer Profimannschaft untermauerte die Ambitionen des SVW unter dem neuen Trainer Bernhard Trares. Die Leistung machte dabei viel mehr Eindruck als das bloße Resultat.

Mainz II: Dahmen - Cvijetkovic (46. Mause), Korczowski, Häusl, Ihrig - Mörschel, Tyrala (81. Loechelt), Baku, Trümner (85. Petermann) - Lappe, Kinsombi.

SV Waldhof Mannheim: Scholz - Meyerhöfer, Mi. Schuster (69. Nennhuber), Conrad, Amin - Diring, Ma. Schuster - Ivan (83. Deville), G. Korte, Sommer - Hebisch (86. Koep).

Schiedsrichter: Rafalski (Bessel); Zuschauer: 1317; Tore: 1:0 Lappe (4.), 1:1 Marco Schuster (28.), 1:2 Hebisch (41.), 2:2 Trümner (50.), 2:3 Hebisch (52.), 2:4 Conrad (76.); Gelb-rote Karte: Baku (71.).