Die deutsche Meisterin Zoe Vogelmann vom SV Nikar Heidelberg hat in Budapest Final-Chancen über 200 Meter Lagen. Foto: dpa

Von Claus Weber

Heidelberg. Alexander Kreisel kann die Chancen seiner Schwimmer bei den Europameisterschaften in Budapest nur schwer einschätzen. "Normalerweise ist es bei einer EM im Olympia-Jahr etwas entspannter", sagt der Trainer des Bundesstützpunktes Heidelberg vor dem Start der Beckenwettbewerbe am Montag, "diesmal allerdings könnten viele Topathleten die Meisterschaften als Standortbestimmung vor Olympia nutzen – allzu viele Wettkämpfe gab es in letzter Zeit ja nicht."

Während Heidelbergs Tokio-Starter Philip Heintz auf Ungarn verzichtet und sich ganz auf die Spiele konzentriert, nutzen Zoe Vogelmann und Josha Salchow vom SV Nikar Heidelberg sowie die am Stützpunkt trainierende Kim Herkle aus Bad Cannstatt die EM gerne. Alle drei haben beim letzten Olympia-Qualifikationswettkämpfe die EM-Normen unterboten, die Spiele in Japan aber knapp verpasst.

Dem 22-jährigen Salchow fehlten über 100 m Freistil gerade mal zwei Hundertstel, Vogelmann (17) und Herkle (18) hatten zuletzt durch deutsche Altersklassen-Rekorde über 200 m Lagen bzw. 200 m Brust auf sich aufmerksam gemacht. "Kim hat sich in den letzten Monaten um zwei Sekunden verbessert, sie ist nur noch vier Zehntel vom deutschen Rekord entfernt", sagt Trainer Kreisel, "und Zoe hat sich um eine Sekunde gesteigert, nun fehlt ihr noch eine Sekunde zur deutschen Bestzeit."

Philip Heintz verzichtet

Deshalb wäre Kreisel schon sehr zufrieden, wenn die drei Heidelberger ihre starken Zeiten in Budapest noch einmal bestätigen könnten. Finalchancen rechnet er allen drei zu, für eine Medaille müssten sie ihre ohnehin schon sehr guten Zeiten allerdings nochmals verbessern. "Sie sind zuletzt schon auf einem sehr hohen Niveau geschwommen", sagt Kreisel.

Zoe Vogelmann startet in Ungarn über 200 und 400 m Lagen sowie 200 m Freistil. Die besten Final-Chancen hat sie über die 200 m Lagen, auf denen sie 2019 auch den deutschen Meistertitel gewann – mit erst 15 Jahren.

Kim Herkle schwimmt die 200 und 400 m Lagen und die 100 und 200 m Brust und darf auf letzter Strecke auf einen Finaleinzug hoffen. Allerdings hat Herkle erst am vergangenen Montag ihre letzte Abiturprüfung geschrieben, war deshalb im Training zuletzt eher eingeschränkt.

Josha Salchow will auf jeden Fall das Halbfinale über 100 m Freistil erreichen, für den Endlauf müsste er seine Bestzeit wohl aber nochmals steigern. Außerdem startet der Heidelberger mit dem 4 x 100 m-Freistil-Quartett. Es ist nur eine von zwei Staffel, die der Deutsche Schwimm-Verband für Budapest gemeldet hat.

Weitere EM-Teilnehmer des Bundesstützpunktes Heidelberg sind Nina Kost und Julia Hassler, die allerdings für die Schweiz beziehungsweise Liechtenstein antreten werden.