Von Rüdiger Busch

Gelsenkirchen/Schweinberg. Es war ein riesiger Schritt für einen 14-Jährigen: Aus dem beschaulichen 700-Seelen-Dorf Schweinberg zog Niklas Dörr vor rund eineinhalb Jahren in die 260.000 Einwohner zählende Ruhrpott-Stadt Gelsenkirchen – ganz alleine, ohne seine Eltern. Auch dank der Unterstützung durch seinen neuen Verein, den FC Schalke, hat der junge Fußballer diesen Schritt in die Selbstständigkeit aber gut bewältigt, und sportlich läuft es für den inzwischen 16-Jährigen besser als er zu träumen gewagt hätte: Er ist Stammspieler in der U17-Bundesliga, und seit 12. November darf er sich Nationalspieler nennen. Mit einem Tor und einer Vorarbeit feierte er in der U17-Nationalmannschaft ein perfektes Debüt. Während seines Weihnachtsurlaubs bei der Familie in Schweinberg nahm sich Niklas Dörr zwei Stunden Zeit für ein Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Vor eineinhalb Jahren hast Du den Schritt von Schweinberg nach Gelsenkirchen gewagt: Was war für Dich die größte Umstellung?

Dass ich zum ersten Mal im Leben ohne meine Familie war und ganz allein auf eigenen Beinen stehen musste. Die Unterstützung durch den Verein hat aber vieles einfacher gemacht. So habe ich in meinem ersten Jahr gemeinsam mit zwei weiteren Nachwuchsspielern bei Gasteltern gelebt, die mir das Ankommen hier so angenehm wie möglich gemacht haben. Zum Glück habe ich mich mit meinen neuen Klassenkameraden gleich gut verstanden und neue Freundschaften geschlossen. Und auch mit den Mitspielern verstehe ich mich sehr gut.

Wie war es für Deine Eltern?

Mich in diesem Alter gehen zu lassen, war für sie bestimmt nicht einfach. Aber sie standen immer hinter mir und haben mich unterstützt, weil sie gemerkt haben, dass ich diesen Schritt unbedingt gehen möchte. Was es auch für meine Eltern einfacher gemacht hat, war, dass Schalke sich sehr um mich gekümmert hat und wir uns dort vom ersten Tag an willkommen fühlen konnten.

Seit Sommer lebst Du im Schalker Jugendinternat. Wie ist das Leben dort?

Ich wohne dort mit anderen Jugendspielern aus der U 16 und U 17 zusammen. Wir werden gut betreut, und es ist immer jemand da, der nach uns schaut. Das Leben ist ähnlich wie in einer Wohngemeinschaft: Jeder hat sein eigenes Zimmer, und daneben gibt es Gemeinschaftsbereiche, die von allen genutzt werden. Die Mitarbeiter nehmen uns vieles ab, sie kochen und waschen für uns. Neben der Schule habe ich in der Regel siebenmal die Woche Training plus die Spiele.

Wie lief es dann sportlich in der ersten Saison in der U 16?

Es war ein Riesenschritt von einem kleinen Verein wie Hollenbach in das Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligisten. Zweimal Training am Tag kannte ich vorher nicht. Beim ersten Trainingslager hatte ich gleich acht Blasen an einem Fuß. Aber mein Körper hat sich schnell an die Belastung und die ungewohnte Trainingsintensität und -häufigkeit gewöhnt, so dass ich schon nach kurzer Zeit gut zurechtgekommen bin: Mein damaliger Trainer Jakob Fimpel hat mich auch gleich spielen lassen, und ich habe ein paar Tore geschossen.

Seit Sommer spielst Du in der U 17. Wie ging die Entwicklung dann weiter?

Auch hier habe ich in Onur Cinel einen herausragenden Trainer, der auf mich setzt, und unser Spielstil passt genau zu mir. Ich stand bislang in jedem Spiel in der Startelf, ich habe in der Liga dreimal getroffen und im Pokal fünfmal. Das ein oder andere Tor hätte ich aber mehr erzielen können.

In der U17-Bundesliga West Platz liegt der FC Schalke auf Rang drei. Wie lautet euer Ziel?

Mein persönliches Ziel ist es, ganz klar, Deutscher Meister zu werden. Wir sind gut dabei und haben gute Chancen, die Endrunde zu erreichen und den Titel zu holen. Wie sich so etwas ungefähr anfühlt, wissen wir ja schon: Im September haben wir gegen Dortmund den NRW-Ligapokal gewonnen!

Der frischgebackene U17-Nationalspieler Niklas Dörr nach seinem Debüt im November in Hannover mit Vater Ralf und Großvater Albrecht Dörr. Foto: privat

Zwei Monate später kam Post vom DFB: Warst Du überrascht, als Du eine Einladung für die U 17-Nationalmannschaft erhieltst?

Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet: Ich war vollkommen überrascht und habe mich sehr gefreut.

Was war es für ein Gefühl, das erste Mal das Trikot mit dem Bundesadler anzuziehen und die Nationalhymne zu hören?

Unbeschreiblich schön, wie ein Traum, der in Erfüllung geht. Es ist für mich eine Ehre, für mein Land spielen zu dürfen. Dass ich in meinem ersten Spiel gegen die Türkei nach meiner Einwechslung gleich ein Tor geschossen habe, war dann natürlich die Krönung. Was für mich ebenfalls etwas Besonderes war: Bei meinem zweiten Länderspiel stand ich dann in der Startelf, und unter den Zuschauern war mein Großvater Albrecht. Er ist – in Begleitung meines Vaters – mit 83 Jahren extra zum Spiel nach Hannover gefahren!

Im Mai findet die EM in Israel statt – mit Dir?

Diese Woche darf ich erst einmal mit ins Wintertrainingslager nach Spanien fahren. Dann folgt die zweite Phase der EM-Qualifikation. Wenn wir uns da durchsetzen und zur EM fahren, wäre ich natürlich gerne dabei. Aber in dieser Altersklasse gibt es eine große Auswahl an Spielern. Deshalb ist so eine Nominierung kein Selbstläufer: Wer heute dabei ist, muss sich morgen wieder durch Leistung aufdrängen, um auch das nächste Mal wieder eingeladen zu werden.

Wo siehst Du Deine Stärken?

Meine größte Stärke ist ganz sicher mein Ehrgeiz, das war schon als Kind so. Ich sehe mich als modernen Mittelstürmer, der mannschaftsdienlich ist, aber auch seine Qualitäten als Torjäger hat. Ich gehe weite Wege, helfe auch hinten aus und gehe vorne jedem Ball nach. Und dann bin ich auf den ersten Metern recht schnell, was für einen Stürmer ja kein Nachteil ist.

In welchen Bereichen hast Du Dich seit Deinem Wechsel am meisten verbessert?

Technisch und taktisch habe ich am meisten gelernt. Auch in Sachen Spielintelligenz habe ich mich verbessert. Was die speziellen Fähigkeiten eines Angreifers angeht, habe ich auch dazugelernt. Hier macht sich das Extra-Training mit Stürmercoach Martin Max [2000 und 2002 Bundesliga-Torschützenkönig, Anm. d. Red.] bezahlt.

Und wo siehst Du die meisten Defizite?

Beim ersten Kontakt habe ich noch Luft nach oben: Ich muss Spielsituationen noch besser erkennen und entscheiden, welche Reaktion jetzt die richtige ist, den Ball prallen lassen, weiterleiten oder selbst mitnehmen. Daneben arbeite ich an meinem schwächeren Fuß, dem linken, damit ich beidfüßig abschließen kann.

Hast Du ein Vorbild?

Ein direktes Vorbild nicht, aber ich versuche schon, mir von Ausnahemstürmern wie Haaland, Lukaku oder Werner etwas abzuschauen, beispielsweise wie sie sich bewegen und wie sie in bestimmten Situationen reagieren.

Auf was wird es vor allem ankommen, wenn Dein Traum vom Profi wahr werden soll?

Zunächst braucht es dafür ganz viel Glück. Dann muss ich von schweren Verletzungen verschont bleiben. Und zudem brauche ich einen Trainer, der auf mich baut. Alles was ich selbst beeinflussen kann, das möchte ich tun, nämlich meine Stärken weiter ausbauen und meine Schwächen, so gut es geht, abstellen.

Auf dem Weg zum Profi unterstützt Dich neuerdings auch ein prominenter Berater ...

Das ist richtig. Ich werde von der Agentur "Twentytwo Sportmanagement" von Kevin Kuranyi beraten. Von seinem großen Netzwerk und seinem großen Erfahrungsschatz als ehemaliger Nationalspieler kann ich nur profitieren.

Glaubst Du, dass Du beim FC Schalke den Durchbruch als Profi schaffen kannst?

Damit beschäftige ich mich aktuell nicht: Ich schaue nur von Spiel zu Spiel und versuche, mich stetig zu verbessern. Nach der U 17 wartet auf mich hoffentlich ab Sommer die U 19 von Trainer Norbert Elgert. Dann muss ich mich dort durchsetzen. Aber klar ist: Schalke ist für Talente eine erstklassige Adresse. Bei kaum einem anderen Klub haben in den letzten Jahren so viele Eigengewächse eine Chance erhalten wie auf Schalke. Aber wie gesagt: Das ist erst einmal Zukunftsmusik.

Und wenn es mit dem Traum vom Profi am Ende doch nichts werden sollte?

Es wäre toll, wenn ich mein Hobby zum Beruf machen könnte. Aber wenn das nicht klappt, habe ich, wenn schulisch weiter alles nach Plan läuft, dann mein Fachabitur in der Tasche, so dass mir beruflich andere Wege offen stehen. Ich genieße die Zeit hier, die vielen neuen Erfahrungen und die Kontakte. Das alles kann mir niemand nehmen! Ich hatte schon das Glück, dass ich vom TV Hardheim nach Hollenbach gewechselt bin, ohne jemals in der Auswahlmannschaft gespielt zu haben. Durch einen Zufall wurde dann Schalke auf mich aufmerksam. Von daher bin ich froh und dankbar, dass ich so weit gekommen bin. Alles andere lasse ich auf mich zukommen.

Dein Vater Ralf war ja auch ein guter Fußballer, beim FC Schweinberg und in der Verbandsliga beim TV Hardheim. Hast Du Dein Talent von ihm?

(lacht) Den Ehrgeiz habe ich auf jeden Fall von ihm: Wie ich gehört habe, soll er früher keinen Ball verloren gegeben haben.