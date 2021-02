Eberbach. (by) Die Ungewissheit hat ein Ende. Nach den neuesten Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch hat sich der Badische Handball-Verband (BHV) dafür entscheiden, die aktuelle Saison 2020/21 abzubrechen und zu annullieren. Gewertet wird sie nicht, es gibt also keine Auf- und Absteiger.

"Jetzt wissen wir, woran wir sind, können mit Spielern und Trainern reden", sagt Thomas Neuer, Vorsitzender der Handballgesellschaft Eberbach. Nachdem klar ist, dass die angefangene Saison nicht mehr in irgendeiner Weise fortgesetzt wird, kann die Vorstandschaft die Planung für die kommende Saison angehen. "Die Meldung der Mannschaften muss bis Mitte Mai erfolgen", sagt Neuer.

"Unser Fokus richtet sich jetzt voll auf die Saison 2021/2022." Handballsport in Eberbach wird es also frühestens wieder im September geben. Das vierte Spiel in der neuen 2. Bezirksliga am 17. Oktober 2020 – ein 23:22-Heimsieg gegen den TV Oberflockenbach – war zugleich auch das letzte für die Eberbacher Herren in dieser Saison. "Es war praktisch ein verlorenes Jahr", sagt Neuer, und meint damit nicht nur die Mannschaften von HGE uns SGH, sondern auch die der anderen Sportarten.

Betroffen von der Entscheidung des BHV sind sämtliche Männer-, Frauen- und Jugendklassen von der Baden-Württemberg-Oberliga (4. Liga) abwärts. Die Fülle an noch zu absolvierenden Spielen und die dafür immer kürzer werdende Zeit, ließ den Verantwortlichen keine andere Wahl. So hätte zum Beispiel die HGE noch 19 ihrer 24 Spiele absolvieren müssen, bei den Frauen der SGH Waldbrunn/Eberbach in der Landesliga Nord wären es immerhin noch 13 von 18 Spielen gewesen.

Der Start zur nächsten Saison soll bestmöglich wie sonst auch im September erfolgen. "Darauf hoffen wir, können aber nicht hundertprozentig davon ausgehen und werden in den nächsten Monaten zusätzlich alternative Spielmodelle in unsere Überlegungen miteinbeziehen", sagt BHV-Präsident Peter Knapp.

Der Abbruch bei den Handballern könnte durchaus eine Signalwirkung für die übrigen Sportarten haben. So berät Montagnachmittag das Präsidium des Deutschen Tischtennis-Bundes in einer Videokonferenz mit den Vertretern der Landesverbände. Der Bayerische Tischtennis-Verband und der Hessische Tischtennis-Verband gaben bereits den Abbruch und die Annullierung der laufenden Spielzeit für ihre Zuständigkeitsbereiche bekannt, Auf- und Absteiger gibt es somit keine. Folgt der badische Verband, wäre die Saison für die Mannschaften des TV Eberbach, des TTC Haag, des TTC Neckargerach/Guttenbach, des SV Zwingenberg und des FC Hirschhorn ebenfalls beendet. In den diversen Spielklassen wurden erst zwischen und vier der zumeist 18 Spiele ausgetragen.