Von Nikolas Beck

Heidelberg. Branislav Ignjatovic hat einen neuen Klub gefunden. Der 55-jährige Serbe, der die MLP Academics Heidelberg in den vergangenen acht Jahren zum Zweitliga-Spitzenteam geformt hatte, in die BBL aufgestiegen war und in der Ersten Liga in dieser Saison souverän die Klasse gehalten hat, übernimmt ab 1. Juni die Jobstairs Gießen 46ers.

Ignjatovic, dessen Vertrag bei den Academics nicht mehr verlängert wurde, zieht es also wieder in die ProA, in die Liga, die kaum jemand so gut kennt wie Coach Frenki. "Ich hatte mehrere Angebote, auch zwei aus der BBL, auf dem Tisch liegen", wird er in der Mitteilung seines neuen Klubs zitiert: "Jedoch haben mich vor allem die Gespräche mit Geschäftsführer und Sportdirektor Sebastian Schmidt von Anfang an überzeugt und beeindruckt." Schmidt gibt das Lob gerne zurück. "Frenki ist ein Basketball-Fachmann, kann ein Team hervorragend führen, ist ein absolut loyaler Typ und spricht Dinge offen und ehrlich an."

In der am Mittwoch zu Ende gegangenen Spielzeit waren die 46ers einer der Hauptkonkurrenten der Academics und von Ignjatovic im Kampf gegen den Abstieg. Unterm Strich hat Ignjatovic also mit für den Abstieg seines neuen Arbeitgebers gesorgt. Jetzt will er dem Traditionsverein helfen, dass er "in zwei oder drei Jahren wieder in der BBL spielt".

Gegenüber der RNZ hatte Ignjatovic am Donnerstag-Nachmittag noch geschmunzelt: "Vielleicht passt es zu meiner Persönlichkeit einfach besser, etwas zu restaurieren statt zu verwalten." Am selben Abend unterzeichnete er seinen neuen Vertrag und entschied sich für den Wiederaufbau eines Zweitligisten - und damit gegen Abstiegskampf in Liga eins.