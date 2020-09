Von Christopher Benz

Walldorf. Normal ist in diesen Tagen nicht viel. Außer vielleicht, dass der FC-Astoria Walldorf mal wieder einen talentierten Fußballer an einen Profi-Klub abgeben musste. Vergangenen Donnerstag machte die Meldung die Runde, dass Luca Stellwagen beim Drittligisten FC Viktoria Köln anheuert.

Der Linksverteidiger ist nach André Becker (Jahn Regensburg), Minos Gouras (1. FC Saarbrücken) und Andreas Müller (1. FC Magdeburg) der vierte Akteur der letztjährigen Mannschaft, den es zu einem höherklassigen Verein zieht. "Zum Zeitpunkt des Abbruchs der vergangenen Saison waren wir Fünfter, aber es ist nicht so, dass wir die Mannschaft zusammenhalten konnten", gibt FCA-Trainer Matthias Born zu bedenken, dass mit diesen vier Kickern eine Menge Qualität verloren gegangen ist.

Es ist die Krux, mit der Born und Co. Jahr für Jahr leben müssen. In Walldorf entwickeln sich immer wieder hochtalentierte Spieler exzellent weiter und empfehlen sich auf diese Weise für höhere Aufgaben. Vor zwei Jahren unterschrieben Marcel Carl, Timo Kern sowie Philipp Strompf andernorts Profiverträge. Letzten Sommer zog es Erik Wekesser in die zweite Liga nach Regensburg und im vergangenen Winter heuerte Semih Sahin bei der U23 der TSG Hoffenheim an, für die er vor rund zwei Wochen seinen ersten Einsatz bei den Profis im Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg (2:5) hatte.

"Wir werden es hinbekommen, dass Matze (Born) mit seinem Trainerteam eine Mannschaft aufbaut, die stark genug ist", glaubt der Sportliche Leiter Roland Dickgießer an einen erneuten positiven Umbruch in der Astorstadt. Das zu können, haben die Walldorfer in der Vergangenheit häufig genug bewiesen. Obwohl in der Mannschaft im Vergleich zur überwiegenden Mehrheit der Konkurrenz kein einziger Vollprofi steht, hält sie sich wacker in der vierthöchsten Spielklasse und setzt mitunter, wie letzte Runde, beeindruckende Duftmarken.

Die nächsten Senkrechtstarter stehen jedenfalls schon bereit. Da wäre zum einen Niklas Antlitz aus der eigenen U23. Der Angreifer, der am Montag seinen 21. Geburtstag feierte, hat seine Torjäger-Qualitäten mit 35 Treffern in 51 Verbandsliga-Partien nachgewiesen und steht nun vor seinem nächsten Entwicklungsschritt. Genauso alt ist Roman Hauk, eine körperlich imposante Erscheinung in der Innenverteidigung. Beim SV Sandhausen hat er 68 Punktspiele für die U23 in der Verbands- sowie Oberliga absolviert und durfte am vorletzten Spieltag der Profis sein Zweitliga-Debüt feiern.

Von den weiteren Neuen bringt Mirco Born die meiste Erfahrung mit. Der 26-jährige Mittelfeldspieler hat für den SV Meppen Drittliga-Luft schnuppern dürfen. Besondern glücklich sind sie in Walldorf über die Rückkehr von Yakup Polat gewesen. Der im zentralen Mittelfeld bestens aufgehobene Techniker spielte bis 2017 beim FCA, zog dann jedoch für sein Studium in die USA.

Ebenfalls neu und sehr jung sind Luca Egolf (20) aus der eigenen U 23, Felix Brand (19) vom 1. FSV Mainz 05 und Tilmann Jahn (20) vom Oberligisten TuS Mechtersheim.

Auf die Routiniers Andreas Schön (31), Nico Hillenbrand (33), Tabe Nyenty (31) und Kapitän Max Müller (26) kommt die Aufgabe zu, die Mannschaft zu führen und die Abgänge zu kompensieren. Nicht ausgeschlossen ist ein weiterer Transfer, vorzugsweise der, eines Außenverteidigers. "Wir schauen uns die Lage in Ruhe an, im Moment sind viele Spieler auf dem Markt", sagt Dickgießer und verweist auf die verlängerte Transferperiode bis Anfang Oktober.