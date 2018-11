Heidelberg/Hockenheim. (wob) Wenn sich Geist zu Geist gesellt oder: Schach-Extraklasse kommt nach Heidelberg. Am Samstag wird ab 12 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut in der Sofienstraße 12 ein Leckerbissen serviert. Dabei darf sich ambitionierter Nachwuchs mit Weltklasse-Spielern messen und wird sich der möglicherweise künftige Deutsche Meister, die Schachvereinigung Hockenheim, der Öffentlichkeit vorstellen. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Science-Festivals "Geist Heidelberg" statt.

Mit von der Partie wird Anatoli Karpow sein. Der zwölfte Weltmeister der Schach-Geschichte spielt für Hockenheim in der Bundesliga. Der Russe, der seit fast einem Vierteljahrhundert eng mit der Region verbunden ist und eine freundschaftliche Beziehung zum Ehrenvorsitzenden Dieter Auer unterhält, stellt fest: "Für mich ist die Kurpfalz zur zweiten Heimat geworden."

Anatoli Karpow ist auch Namensgeber der Schach-Akademie, einer Einrichtung, die im Racket-Center in Nußloch begabte Jugendliche fördert. Mit beachtlichem Erfolg, wie sich gerade wieder gezeigt hat. So feierte der erst 14-jährige Marco Dobrikov aus Sandhausen bei den Auftaktsiegen der Schachvereinigung Hockenheim gegen Augsburg und München ein beachtetes Bundesliga-Debüt.

Das ist um so bemerkenswerter, als dass Hockenheim nach drei dritten und einem zweiten Platz in dieser Saison mit Macht und mit Hilfe von vier Super-Großmeistern nach dem Titel eines Deutschen Meisters greift. Einer der Stars, US-Champion Samuel Shankland, wird am Samstag ab 13 Uhr im DAI gleichzeitig an 20 Brettern spielen.

Zuvor werden sich ab 12 Uhr die Lokalmatadoren Rainer Buhmann und Dennis Wagner gegenüber sitzen. Buhmann ist aktueller Deutscher Meister, Wagner Großmeister. Das Spiel wird für die Zuschauer erläutert. Durch die Veranstaltung wird Karlheinz Eisenbeiser, der zweite Vorsitzende der Schach-Akademie, führen.