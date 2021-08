Von Claus Weber

Sandhausen. Wenn man der 0:4 (0:2)-Niederlage des SV Sandhausen in der ersten DFB-Pokalrunde gegen RB Leipzig etwas Positives abgewinnen will, dann ist es die Tatsache, dass der Zweitligist nicht länger auf zwei Hochzeiten tanzen muss, sondern sich ganz auf den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga konzentrieren kann. Der wird – so hat es den Anschein – schwer genug werden.

Mit vier Gegentoren verkaufte sich der Zweitliga-Vorletzte gegen den deutschen Vizemeister zwar noch ganz achtbar – doch ohne die glänzenden Paraden von Torwart Patrick Drewes hätte die Niederlage weit höher ausfallen können. Vor allem hatte man nie das Gefühl, dass die Sandhäuser an die Sensation glaubten. Zu zögerlich war ihre Gegenwehr, zu verhalten die Reaktionen nach den Gegentoren. Nicht nur technisch, sondern auch von der Mentalität her waren die Kurpfälzer den Sachsen deutlich unterlegen.

"Die Enttäuschung ist riesengroß, weniger wegen des 0:4, sondern wie wir uns von der Einstellung her präsentiert haben", gab Sandhausens Trainer Gerhard Kleppinger zu und klagte: "Die Leipziger haben richtig Fußball gespielt und wir haben nicht dagegengehalten, sondern Begleitschutz gegeben." Das Fazit des Coaches: "So kann man sich im Pokal nicht präsentieren!"

Man muss Sandhausen zugutehalten, dass die Mannschaften trotz ihrer beiden bereits absolvierten Zweitliga-Partien (0:2 gegen Düsseldorf und 0:3 in Regensburg) vermutlich nicht viel mehr eingespielt ist, als die Roten Bullen, für die es das erste Pflichtspiel war. Weil nach der enttäuschenden Vor-Saison am Hardtwald kein Stein auf dem anderen geblieben ist, weil 17 Spieler den Verein verlassen haben, weil die zwölf Neuen noch gar nicht richtig integriert sein können. Marcel Ritzmaier beispielsweise stieß erst zur Wochenmitte zur Mannschaft und wurde gegen Leipzig gleich eingewechselt

Und: Weil mit Kapitän Dennis Diekmeier, Spielmacher Julius Biada und dem neuen Torjäger Pascal Testroet drei wichtige Stützen der Mannschaft im Pokal geschont wurden. Das Risiko, die angeschlagenen oder gerade erst genesenen Spieler einem erneuten Verletzungsrisiko auszusetzen, war zu groß. Sie werden im Abstiegskampf dringender gebraucht als im Pokal gegen einen übermächtigen Gegner.

Diese Einstellung verhinderte allerdings auch einen echten Pokalkampf. Schade, Sandhausen hätte sich nach dem Fehlstart in der Liga Selbstvertrauen erarbeiten können für das schwere Spiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenführer Karlsruher SC.

Ob Biada, Diekmeier und Testroet im badischen Derby wieder dabei sein können? Fraglich. "Wir hoffen es", sagte Kleppinger, "aber zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir es noch nicht." Und selbst wenn: Auch dem Trio fehlt die Spielpraxis. Es kann dauern bis die Mannschaft zueinanderfindet. So lange müssen die Kurpfälzer größeren Schaden verhindern. "Wir brauchen gegen Karlsruhe eine andere Spielauffassung, andere Einstellung, andere Mentalität", sagte Kleppinger "und wir brauchen einen Dreier."

Vor nur 4 067 Zuschauern gab der Champions-League-Teilnehmer gleich den Ton an. Schon in der 3. Minute vergab Stürmer-Neuzugang André Silva die erste gute Möglichkeit für den Favoriten. Zwei Kopfbälle von Willi Orban und Christopher Nkunku (17.) konnte Patrick Drewes noch klären und einem Treffer von Mohamed Simakan wurde die Anerkennung verweigert, weil der Leipziger zuvor SVS-Verteidiger Immanuel Höhn berührt hatte (18.). Doch in der 20. Minute zappelte der Ball nach Freistoß und einem Kopfball des ungarischen Nationalverteidigers Orban im Netz. Silva (22.) und Simakan (33./Pfosten) hätten nachlegen können, doch erst Amadou Haidara traf zum 0:2-Pausenstand (45.).

Erst nachdem Nkunku nach Traumpass von Silva auf 0:3 (60.) erhöht hatte, kam Sandhausen auch zu Möglichkeiten. Aber erst klärte Peter Gulacsi gegen Janik Bachmann, dann gegen den Nachschuss von Daniel Keita-Ruel (75.). Und zwei Minuten später kam Alexander Esswein nur noch mit der Fußspitze an den Ball.

Stattdessen setzte Leipzig nach Konter und Traumpass von Hwang durch Dominik Szoboszlai mit dem 0:4 (81.) den Schlusspunkt unter einen enttäuschenden Pokal-Nachmittag für den SVS.

Sandhausen: Drewes - Diakhite, Höhn, Zhirov - Ajdini, Sicker (64. Ritzmaier), Zenga, Okoroji - Gaudino (46. Keita-Ruel), Sickinger (46. Bachmann) - Soukou (76. Esswein).

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Simakan, Orban, Angelino - Adams (68. Laimer), Kampl (78. Raebiger) - Nkunku, Haidara (78. Szoboszlai), Forsberg (60. Hwang) - Silva (68. Brobbey).

Schiedsrichter: Schlager (Hügelsheim); Zuschauer: 4.067; Tore: 0:1 Orban (20.), 0:2 Haidara (45.), 0:3 Nkunku (60.), 0:4 Szoboszlai (81.).

Update: Sonntag, 8. August 2021, 19.23 Uhr