An allen Sportarten hoch interessiert: Fritz Ehhalt mit seiner RNZ im Café. Lossen-Foto

Heidelberg. (CPB) Am gestrigen Freitag hat eine für Pandemie-Verhältnisse sehr große Trauergemeinde auf dem Handschuhsheimer Friedhof unter Einhaltung der Hygienevorschriften von Fritz Ehhalt Abschied genommen. Der Rugbyspieler des Sportclub Neuenheim war am 8. Juni im Alter von 81 Jahren gestorben – nach einem in vollen Zügen mit der Familie und vielen, vielen Freunden genossenen, erfüllten Leben, wie Pfarrer Anselm Friederich-Schwieger ausführte.

Fritz Ehhalt, den alle "Itzer" riefen, lernte von seinem Vater "Itter" und Franz Hack schon als Kleinkind den Umgang mit der Rugby-Quetsch, mit der er meisterliche Fertigkeiten entwickelte. Im "Atzelhof" in Handschuhsheim aufgewachsen, wurde das SCN-Gelände in der Tiergartenstraße sein Spielplatz, und der im Passen, Fangen und vor allem im präzisen Kicken mit dem ovalen Ball Geübte bestritt als 17-Jähriger zwei Junioren-Länderspiele gegen Wales und Frankreich.

Zwischen dem 5. Oktober 1958, einer 3:9-Niederlage in der badischen Oberliga beim Heidelberger Turnverein, und dem 4. Mai 1978, einer 3:22-Schlappe in der Bundesliga gegen den RC Hürth, spielte Fritz Ehhalt ununterbrochen in der ersten Mannschaft des SCN und touchierte den Vereinsrekord seines Vaters mit 264 Erstligaspielen.

Das deutsche Endspiel 1966 war sein größtes Match: Fritz Ehhalt kickt den Rugbyball weit in die gegnerische Hälfte. Der Spielmacher führte sein Team zum Titelgewinn. Foto: Winterer

Zwischen den Niederlagen zu Beginn und am Ende seiner Spielerlaufbahn feierte der Kfz-Experte aber bedeutende Erfolge. Mit dem SCN-Team bestritt er sieben deutsche Finalspiele. Er war deutscher Pokalsieger 1964 und 1975 sowie deutscher Meister 1966 und 1967. 1961 und 1963 gewann der SCN mit ihm als kampf- und spielstarkem Stürmer der dritten Reihe auch die deutsch-französische Meisterschaft, in der sich die badischen Spitzenmannschaften mit den knallharten Topteams aus dem Elsass und aus Lothringen auf dem grünen Rasen verglichen.

Das deutsche Endspiel am 5. Juni 1966 auf dem Neckarfeld des TSV Handschuhsheim, der 9:3-Sieg über den Deutschen Sport-Verein von 1878 Hannover, gilt als Fritz Ehhalts größtes Spiel. Die Rhein-Neckar-Zeitung schrieb damals: "Während man durch den Ausfall des verletzten Erich Edelmann und die erforderliche Umstellung zuvor einige Befürchtungen haben musste, machte Ehhalt als Verbinder seine Sache tadellos. Ballsicher sorgte er für die nötige Ruhe, sein Abspiel kam prima, und seine taktisch klugen Tritte aus der Abwehr heraus nach vorn zur besseren Ausgangsposition waren Klasse und wurden oft mit Beifall belohnt." Für die badischen und süddeutschen Auswahlen zeigte er exzellente Leistungen in Main-Neckar-Spielen, den damals als Jahreshöhepunkt geltenden Nord-Süd-Spielen und in internationalen Vergleichen der Heidelberger Stadtauswahl gegen Buenos Aires. Viele seiner damaligen Mitspieler haben Fritz Ehhalt gestern die letzte Ehre erwiesen. Von 1976 bis 1978 wirkte er als Spielertrainer, der seine Mannschaft zu starken kämpferischen Leistungen trieb.

Der Kampf war für ihn das zentrale Element des Rugbyspiels, bei seinen gelegentlichen Einsätzen als Gedränge- oder Verbindungshalb zeigte er aber auch technische und taktische Finesse und ein enormes Kickvermögen. Eine taktische Anweisung des Spielertrainers Ehhalt vor einem Match gegen den Heidelberger Ruderklub ist in bester Erinnerung: "Männer, wenn Ihr nicht mehr weiter wisst, dann gebt Ihr mir den Ball!"

1978 zog Fritz Ehhalt mit seiner dort früh verstorbenen Ehefrau Christine und den Söhnen Tim und Pat aus beruflichen Gründen nach San Francisco und wurde Trainer des Mill Valley Soccer Clubs. Mit seinen US-Fußballern tourte er 1986 und 2001 durch Deutschland und feierte beim ersten Mal einen 3:2-Sieg bei der SG Kirchheim. Die SGK-Fußballer waren damals Siebter der Oberliga Baden-Württemberg und die Oberliga die dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Fritz Ehhalt als treuer RNZ-Leser an der Seite seiner Lebensgefährtin Irene in Bayreuth und Heidelberg.