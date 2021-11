Heidelberg. (CPB) Nach dem vierten und letzten Spieltag der herbstlichen Ranglistenspiele hat Rugby-Weltmeister Südafrika die Spitzenposition von Neuseeland zurückerobert. Die Springboks vom Kap der Guten Hoffnung unterlagen zwar Vizeweltmeister England in Twickenham in einer Neuauflage des WM-Endspiels von 2019 mit 26:27, profitierten aber von zwei Niederlagen der All Blacks.

Die Neuseeländer hatten zunächst mit 20:29 in Dublin gegen Irland verloren und gingen am letzten Samstag mit 25:40 im Stade de France unter – gegen die blutjunge französische Mannschaft von Trainer Fabien Galthié, die als Gastgeber der WM 2023 unter den Rugbyfans in unserem Nachbarland die schönsten Hoffnungen weckte. Am 8. September 2023 heißt das WM-Eröffnungsspiel in St. Denis: Frankreich gegen Neuseeland.

Die Franzosen zeigten, geleitet vom fantastischen Spielmacher Romain N’Tamack von Stade Toulousain, ihr bestes Spiel seit zwanzig Jahren und erinnerten an ihr Jahrhundertmatch, das 43:31 gegen die All Blacks von Jonah Lomu (†) im WM-Halbfinale von Twickenham am 31. Oktober 1999.

Damals hießen die Versucheleger der Franzosen Christophe Lamaison, Christophe Dominici (†), Richard Dourthe und Philippe Bernat-Salles, diesmal scorten Peato Mauvaka (2), Romain N’Tamack und Damian Penaud. Schlussmann Melvyn Jaminet von Top-14-Aufsteiger Perpignan traf mit vier Erhöhungen und vier Straftritten zu 100 Prozent.

Frankreich, Irland und Wales haben sich in der Rangliste verbessert, Australien (28:29-Verlierer in Wales) und Argentinien (7:53-Verlierer in Irland) sind abgerutscht. Deutschland bleibt nach einem EM-Sieg in Litauen und einer Niederlage in Polen auf Rang 30.

Weltrangliste Männer: 1. Südafrika 90,61 Punkte; 2. Neuseeland 88,75; 3. England 87,83; 4. Irland 86,53; 5. Frankreich 85,53; 6. Australien 83,92; 7. Schottland 83,05; 8. Wales 81,56; 9. Argentinien 80,58; 10. Japan 78,26; 11. Fidschi 76,62; 12. Georgien 73,72; 14. Italien 70,51; 15. Rumänien 67,91; 19. Portugal 65,84; 20. Spanien 65,42; 23. Russland 60,07; 26. Niederlande 57,60; 27. Belgien 54,86; 28. Polen 53,81; 30. Deutschland 53,15; 35. Schweiz 51,53; 36. Ukraine 50,23; 43. Litauen 47,16; 110. American Samoa 13,53.