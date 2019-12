Heidelberg. (momo) Am letzten Spieltag vor der Winterpause, dem vorgezogenen ersten der Rückrunde in der Rugby-Bundeliga, musste die Rudergesellschaft Heidelberg einen herben Rückschlag für ihre Halbfinal-Ambitionen verkraften und verlor mit 3:32 gegen den Heidelberger Ruderklub. Die „Löwen“ des TSV Handschuhsheim ließen sich nicht zweimal bitten und eroberten den zweiten Tabellenplatz mit einem 49:10-Erfolg über den RK Heusenstamm im Sturm. Gestern war der SC Neuenheim lange Zeit am SC Frankfurt 1880, musste sich dem Tabellenführer aber dann doch mit 25:38 geschlagen geben.

Mit einer geschlossen starken Mannschaftsleistung ließ der HRK die „Orange Hearts“ kaum zur Entfaltung kommen und bis auf Behzad Bayrams Straftritt zu Spielbeginn keinerlei Gegenpunkte zu. Mehrere Drangphasen tief in der RGH-Hälfte nutzen Jonas Malaizier und Ersin Aydin zu zwei Versuchen. Außerdem bewies Rückkehrer Sean Armstrong, dass er nichts von seiner Gefährlichkeit eingebüßt hat und sprintete unnachahmlich ins Malfeld. Mit 3:17 wurden die Seiten gewechselt, doch auch nach der Pause kam von der sonst so offensivstarken RGH erschreckend wenig. Der als Verbinder aufgebotene Yassin Ayachi lenkte das HRK-Spiel umsichtig, und Felix Lammers sowie Neuzugang Nils Benning legten die weiteren Versuche. Der Endstand von 3:32 lässt den Heidelberger Ruderklub auf eine ähnlich gute Rückrunde wie in der Vorsaison hoffen, in der bis auf den TSV Handschuhsheim sämtliche Gegner besiegt wurden.

Die Handschuhsheimer ließen trotz stark veränderter Formation den Heusenstammer „Füchsen“ keine Chance. Besonders in den Standardsituationen zeigten die „Löwen“ den Gästen die Grenzen auf. Bezeichnenderweise legten mit Felix Martel und Rob May auch zwei Stürmer die ersten Versuche. Es hätten vor der Halbzeit mehr dazukommen können als der dritte von Philipp Frauenfeld, aber Nachlässigkeiten vereitelten die vorzeitige Entscheidung, und Heusenstamm nutzte die erste Chance direkt vor dem Abpfiff zu fünf Punkten.

TSV-Trainer Mark Kuhlmann stellte seine Schützlinge aber gut ein, und in der zweiten Halbzeit ließen die Handschuhsheimer nichts mehr zu. Trotz mehrfacher Unterzahl nach gelben Karten überzeugten die „Löwen“ mit harten, direkten Läufen und siegten hoch verdient mit 49:10. Kicker Benni Oluoch glänzte mit sieben Erhöhungen ohne Fehlschuss.

Eine gute Stunde schnupperte der SC Neuenheim an der Überraschung und hatte Mitte der zweiten Halbzeit ein leichtes spielerisches Übergewicht gegenüber Meister Frankfurt. Trotz dreier früh gefallener Gegenversuche hatten sich die „Königsblauen“ wieder bis auf 25:26 herangekämpft. Dass es am Ende doch nichts wurde, lag an den kämpferisch starken Gästen, welche nicht die Nerven verloren, und an der Konteranfälligkeit des SCN, der nach weiten Kicks nicht konsequent genug nachsetzte. Dies nutzten die abgezockten Hessen zu zwei Versuchen und behaupteten so mit 38:25 die Tabellenführung.

Die Frauenmannschaften des SCN (104:0 gegen die SG Rhein-Main) und des HRK (70:0 gegen den FC St. Pauli) zeigten tolle Leistungen und fuhren ungefährdete Siege ein.