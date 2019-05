Heidelberg. (momo) Mit Volldampf überholte der Heidelberger Ruderklub seinen Nachbarn Rudergesellschaft Heidelberg in der Tabelle der Rugby-Bundesliga Südwest und wird sich den dritten Platz nicht mehr nehmen lassen. Den mit 14:62 unterlegenen "Orange Hearts" bleibt der vierte Rang. Sicher ist nach dem vorletzten Spieltag auch der Abstieg der Neckarsulmer SU, die gegen den TSV Handschuhsheim mit 17:70 verlor. Die SG Pforzheim muss den Gang in die Relegation antreten. Spannend wird am Samstag das Spitzenspiel beim TSV Handschuhsheim: Die "Löwen" könnten mit einem Heimsieg den SC Frankfurt überholen und Erster werden.

Hintergrund RGH: B. Bayram - Wadlinger, Wehrspann, Lang (50. Pfisterer), Ahl - Günther, Ueberle - J. Schreieck, Schiffers, Caracciolo (70. Wahl) - Hug, van Tonder (50. Behlke) - Übelhör (70. C. Bayram), Babana (73. Ackermann), Angel. Schiedsrichter: Pertenais (Berlin); Zuschauer: 250; Punkte: 7:0 (8.) Versuch Armstrong + Erhöhung S. Liebig; 12:0 (13.) V S. Liebig; [+] Lesen Sie mehr RGH: B. Bayram - Wadlinger, Wehrspann, Lang (50. Pfisterer), Ahl - Günther, Ueberle - J. Schreieck, Schiffers, Caracciolo (70. Wahl) - Hug, van Tonder (50. Behlke) - Übelhör (70. C. Bayram), Babana (73. Ackermann), Angel. Schiedsrichter: Pertenais (Berlin); Zuschauer: 250; Punkte: 7:0 (8.) Versuch Armstrong + Erhöhung S. Liebig; 12:0 (13.) V S. Liebig; 19:0 (15.) V Barber + E S. Liebig; 26:0 (20.) V Zeiler + E S. Liebig; 31:0 (26.) V Vassiliadis; 38:0 (32.) V Lammers + E S. Liebig; 43:0 (46.) V Lammers; 50:0 (52.) V Lammers + E S. Liebig; 50:7 (57.) V Angel + E B. Bayram; 57:7 (63.) V Rodriguez + E S. Liebig; 62:7 (79.) V Lammers; 62:14 (80.+2) V J. Schreieck + E B. Bayram; Zeitstrafe: Armstrong (55.). Neckarsulmer SU - TSV Handschuhsheim: 17:70 (5:56), TSV: Kößler - Leimert (41. Ayachi), Coetzee, Syme, Oluoch (60. von Haken) - N. Klewinghaus, Marin (41. Dörzbacher) - Reinhard, Hartmann, Otto - May (45. Rosenthal), Klein (45. Ruhland) - Bender (50. Schüle), Martel (50. Wetzel), Stockert. Schiedsrichter: Jeremies (Dresden); Zuschauer: 200; Punkte: 0:7 (4.) V Kößler + E Coetzee; 0:14 (6.) V Syme + E Coetzee; 5:14 (12.) V Oneyhasi; 5:21 (16.) V Otto + E Coetzee; 5:28 (20.) V Otto + E Coetzee; 5:35 (25.) V + E Coetzee; 5:42 (27.) V Otto + E Coetzee; 5:49 (40.) V Klewinghaus + E Coetzee; 5:56 (40.+2) V Otto + E Coetzee; 12:56 (46.) V Murphy + E Cox; 17:56 (59.) V Vozyk; 17:63 (76.) V + E Coetzee; 17:70 (80.) V Otto + E Coetzee. momo

Nach kaum 20 Minuten hatte der HRK dank vier Versuchen den offensiven Bonuspunkt sicher. Wer auf eine Reaktion der RGH gewartet hatte, wurde enttäuscht, Die Partie war beim 38:0-Halbzeitstand entschieden. In der zweiten Hälfte schaffte Nationalspieler Felix Lammers einen Hattrick nach sehenswerten Spielzügen. Der RGH merkte man die Abwesenheit der Siebenerrugby-Nationalspieler an, den "Orange Hearts" kommt die nahe Sommerpause gerade recht.

Ohne Mühe meisterten die "Hendsemer Löwen" die Pflichtaufgabe in Neckarsulm. Beim Tabellenletzten, der die letzte Chance auf den Klassenverbleib verspielt hat, benötigten die Handschuhsheimer keine Anlaufzeit, sondern feuerten sofort aus sämtlichen Rohren. Sebastian Kößler eröffnete den Versuchereigen, zu dem vor allem Flankenstürmer Jacobus Otto beitrug. Vier Versuche erzielte der Unaufhaltsame, nach der Pause ließ er sogar den fünften folgen. Hinzu kam, dass Marcel Coetzee erneut ohne Fehl und Tadel vom Setzhütchen agierte und sämtlichen zehn Versuchen die Erhöhung folgen ließ. Das Zwischenhoch der tapfer kämpfenden, aber insgesamt chancenlosen Sportunion ging im Löwengebrüll unter. Der TSV ist bereit für den SC Frankfurt 1880.

Bitter endete für den Zweitligisten Heidelberger TV das Spiel in Unterföhring. Beim RCU führte die Mannschaft von Thomas Kurzer in der Nachspielzeit noch mit 16:13, um nach einer gelben Karte und einem Versuch mit 16:20 vom Platz zu gehen. In Abwesenheit von Nicolas Kurzer und Benedikt Scherrer übernahm Jan Cleary die Kapitänsbinde und zeigte eine vorzügliche Leistung. Mit lediglich vier Spielern auf der Ersatzbank und einer Verletzung von Lukas Mack fehlte die Kadertiefe, um den Sieg aus Bayern entführen zu können.