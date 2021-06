Von Nikolas Beck

Alexander Rosen tippt eigentlich nie. Für die RNZ und seine Rolle als EM-Experte macht der Manager der TSG Hoffenheim aber mal eine Ausnahme. "Ich glaube, wir starten mit einem Unentschieden, mit einem guten Spiel und einem 1:1 ins Turnier", sagt Rosen einen Tag vor der ersten Partie der Deutschen an diesem Dienstagabend gegen Frankreich.

Rosen, der seit 2013 die Geschicke der Hoffenheimer Profis leitet, tritt die Nachfolge von u.a. Karlheinz Förster, Europameister von 1980, oder dem neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann an. Im Wechsel mit der TSG-Nationalspielerin Paulina Krumbiegel teilt der 42-Jährige seine Einschätzungen vor und nach den Partien von "Jogis Jungs" bei dieser EM mit den RNZ-Lesern.

Eine EM, der Rosen in einem Punkt bereits nach dem Auftaktwochenende das Prädikat "überragend" verleiht: Dass wieder in so vielen Ländern Zuschauer möglich sind, diese Emotionen zu sehen, sei eine große Freude. "Das EM-Fieber ist da – auch bei mir."

Dazu beitragen könne auch die deutsche Elf. Den Stamm um die Jahrgänge 95/96 (u.a. Süle, Kimmich, Goretzka, Werner, Gnabry oder Sané) beobachtet der "Hoffe"-Manager schon seit der U 15 – und hatte ihm auch nach dem WM-Debakel 2018 eine "spannende Zukunft" prognostiziert. Zusammen mit den Rückkehrern Hummels und Müller, Kapitän Neuer und ein, zwei Jüngeren, "allen voran Kai Havertz", traut Rosen der Mannschaft zu, "dass sie ganz weit kommt in diesem Turnier".

Ein gelungener Start gegen den vermeintlichen Top-Favoriten ("Die Franzosen könnten zwei Nationalmannschaften mit Titelambitionen aufbieten") und mit N’Golo Kanté "einem Spieler, dessen Wert für eine Mannschaft nicht hoch genug einzuschätzen ist", wäre sicherlich hilfreich. Für Rosen ist der Auftakt aber noch nicht vorentscheidend. Schließlich kommen von 24 Teams 16, also aus den sechs Gruppen auch die vier besten Drittplatzierten weiter: "Für mich würden bei einer EM 16 Mannschaften reichen."

Zum Auftakt gegen die Équipe Tricolore würde "Bundestrainer Rosen" eine Dreierkette vor Kapitän Neuer mit Hummels, Ginter und Rüdiger aufbieten. Auf den Außenpositionen davor Kimmich und Gosens, dazu Gündogan und Kroos im Zentrum. Müller, Havertz und Gnabry dürften in der Offensive wirbeln.