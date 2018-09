Von Wolfgang Brück

Bremen. Späte Gegentore verderben normalerweise die Laune. Doch nach dem 1:1 in Bremen, bei dem Marko Arnautovic in der 90. Minute der Ausgleich gelang, stellte sich Tom Starke mit breiter Brust vor die Presse. "Das war eine richtig, richtig gute Leistung von uns und auf jeden Fall ein Punktgewinn", sagte der Torwart, der in der Vergangenheit häufig Chefkritiker seiner Mannschaft war.

Zwar konnten die Hoffenheimer nach zuvor vier Niederlagen auch diesmal nicht im Weserstadion gewinnen, doch wichtiger war die erfreuliche Erkenntnis: Hurra, wir leben noch! Schaut her, wir haben das Fußballspielen nicht verlernt.

Nach einer turbulenten Woche, der Trennung vom beliebten Trainer Holger Stanislawski, nach zuletzt zehn Spielen mit nur einem Sieg und dem Vorwurf, diese Mannschaft sei untrainierbar, war das Unentschieden bei Werder mehr als nur ein kleiner Hoffnungsschimmer.

Nämlich ein verheißungsvoller Start in eine neue Ära. Die 27 Stunden, die Markus Babbel vom Amtsantritt bis zum Spielbeginn zur Verfügung standen, hat der neue Trainer exzellent genutzt. "Ich habe den Spielern einige Dinge an die Hand gegeben, die ihnen Sicherheit geben sollten", erklärte der 39-jährige Münchner hinterher.

Schnelle Balleroberung, schnelles Umschalten, zwei kompakte Viererketten zur Absicherung des eigenen Tores - nichts Außergewöhnliches, aber offenbar ausreichend, um Hoffenheim aus dem taktischen Niemandsland zu holen.

Die erste Halbzeit war mit das Beste, was die Kraichgauer in dieser Saison geboten haben. So lebendig, so herzerfrischend, so leidenschaftlich und laufstark hat man das Sorgenkind lange nicht mehr gesehen. Wie wach geküsst wirkte die Mannschaft, befreit von einer großen Last.

Noch nie in dieser Runde - das 4:0 in Mainz mit eingeschlossen - erspielten sich die Hoffenheimer auswärts so viele Chancen wie beim Rangfünften. Dabei hatte Babbel die Offensivabteilung nur mit einem Trio besetzt. Doch einmal mehr zeigte sich: Nicht die Aufstellung, sondern die Einstellung ist entscheidend. Roberto Firmino, der zweimal Riesen-chancen zum 0:2 vergab, muss sich die erblondeten Haare raufen. Nach der Pause gerieten die Gäste zunehmend unter Druck, hatten aber die moralische Kraft, um nach dem späten Ausgleich noch mal zurückzuschlagen. Beinahe wäre Peniel Mlapa und Knowledge Musona noch das Siegtor geglückt.

Die Auswirkungen eines Trainerwechsels sind wissenschaftlich untersucht worden. Mit unterschiedlichen Ergebnissen. Unbestritten ist, dass sich die Profis besonders ins Zeug legen, um gute Karten beim neuen Chef zu haben. Zuweilen klappen plötzlich Dinge, die beim Vorgänger partout nicht gelingen wollten. Als Stanislawski noch Trainer war, führten 88 Eckbälle nicht zum Erfolg. Jetzt köpfte Jannik Vestergaard nach einer Rudy-Ecke die frühe Führung (4.). Wir gehen mal nicht davon aus, dass der Neue in einer Nachtschicht Eckbälle geübt hat. Auch Kapitän Andreas Beck trug zur Ehrenrettung des warmherzigen, aber erfolglosen Vorgängers bei: "Unser Spiel trägt die Handschrift von Stanislawski."

Nur hat's bisher keiner gemerkt.

Und ja, ein bisschen (Anfänger-)Glück war auch im Spiel. Dass Werder auf Claudio Pizarro verzichten musste, der an zwanzig der letzten 25 Tore beteiligt war, spielte Hoffenheim in die Karten. Auch dass die Bremer nicht auf dem Gipfel ihrer Schaffenskraft sind und ebenso wie ihr Gegner noch auf den ersten Sieg in diesem Jahr warten.

Die ersten Baustellen sind in Arbeit. Es kam Babbel zugute, dass er Sebastian Rudy, Boris Vukcevic, Tobias Weis und Andy Beck aus seiner Stuttgarter Zeit kennt und schätzt. Die schwäbische Fraktion, die nach dem Weggang von Ralf Rangnick bröckelte, wird an Einfluss gewinnen. Weis feierte als Linksaußen ein sensationelles Comeback. Seit fast fünf Jahren ist der dynamische Mittelfeldspieler im Klub, und dann kommt Babbel und entdeckt unbekannte Fähigkeiten.

Dem Neuen wird nicht langweilig werden in den nächsten Zeit. Das Toreschießen bleibt ein Problem. "Doch in unserer blutjungen Mannschaft ist gerade im Offensivbereich eine große Qualität", glaubt Babbel. Zuversichtlich ist auch Starke. "Es geht aufwärts, wenn wir mal die 90. Minute in Bremen aus dem Gedächtnis streichen." Genehmigt.

Aber nur ausnahmsweise.