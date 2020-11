Von Claus Weber

Ladenburg. Hossein Alizadeh muss ein Sprachtalent sein. 2015 kam der gebürtige Afghane aus dem Iran nach Deutschland. Mittlerweile kann er sich sehr gut verständigen. Das hilft ihm nicht nur in seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei einem Mineralölkonzern, sondern auch bei seiner neuen Aufgabe als Trainer: Im Januar hat der 27-Jährige den Job von Patrick Sauer beim ASV Ladenburg übernommen. Der Regionalligist ist eine Multi-Kulti-Truppe. "70 Prozent der Ringer", erklärt Abteilungsleiter Herbert Maier, "haben einen Migrations-Hintergrund." Die Athleten oder ihre Eltern stammen aus dem Iran, Afghanistan, Syrien, Griechenland, Kasachstan, Russland, Kirgisistan, Rumänien und Bulgarien.

Herbert Maier. F: vaf

Beim Athletik-Sport-Verein haben sie eine neue Heimat gefunden. "Wir sind wie eine große Familie", sagt Alizadeh, "hier hilft jeder dem anderen." Seit fünf, sechs Jahren schon kümmert sich der ASV speziell um Flüchtlinge und Migranten. Vor allem aus Osteuropa und dem Nahen Osten. Dort ist Ringen Volkssport. Die Athleten verstärken den ASV. Dafür unterstützt der Verein seine ausländischen Ringer. Es ist aber mehr als ein Geben und Nehmen, es ist gelebte Integration.

"Der Sport hat mir sehr dabei geholfen, mich hier einzugliedern und zurechtzufinden", sagt Alizadeh. "Die Hauptarbeit findet im Training statt", erklärt Herbert Maier, "aber die Ringer sind auch zu unseren Stammtischen eingeladen, sie helfen bei Veranstaltungen wie dem Altstadtfest oder der Kerwe mit und sind inzwischen fest im Verein verankert."

Alizadeh ist das beste Beispiel. Weil Patrick Sauer kürzertreten will, schaute sich der Verein nach einem neuen Coach in der Umgebung um. "Unsere Mannschaft ist im Schnitt unter 18 Jahren alt, wir haben nach jemanden gesucht, der den jungen Leuten vor allem Technik vermittelt." Alizadeh, der in Karlsruhe wohnt und zwei bis dreimal die Woche mit der Bahn in die Römerstadt kommt, kämpft seit 2016 für den ASV, feierte seitdem schon Titel bei den nordbadischen Meisterschaften im freien und griechisch-römischen Stil. Und er hatte im Iran auch schon Trainerarbeit geleistet. "Wir sind mit ihm ins Gespräch gekommen, haben gemerkt, dass wir gleich ticken. Die Mannschaft ist bei ihm in guten Händen", sagt Herbert Maier.

Umgekehrt lobt Alizadeh seinen Abteilungsleiter. "Es ist super, was Herbert und der ASV Ladenburg leisten", sagt der Afghane, "hier blickt man über den Tellerrand hinaus."

Den Migranten wird bei der Wohnungs-, Job- und Ausbildungsplatzsuche geholfen oder bei der Vermittlung von Sprachkursen und Fördermaßnahmen. Herbert Maier ist nicht selbst vom Fach. Der 64-Jährige, der Abteilungsleiter bei einer Großmetzgerei war, hat sich über Jahre "in die Materie eingearbeitet", wie er selbst schmunzelnd sagt. "Und wenn ich nicht mehr weiter wusste, habe ich bei der Asyl-Gruppe in Ladenburg nachgefragt." Für seine Integrationsarbeit hat der ASV Ladenburg schon mehrere Preise erhalten. Volksbank, BASF oder die Firma Freudenberg haben das Engagement ausgezeichnet.

Alizadeh fühlt sich beim ASV wohl. Sobald es Corona wieder zulässt (seit Anfang November ist Amateursport untersagt), will er mit dem Verein durchstarten, und die Zweite Liga in Angriff nehmen. Zuvor will er seine berufliche Ausbildung abschließen, den Führerschein erwerben und seine begonnene Trainerausbildung vorantreiben. "Hossein möchte auf eigenen Beinen stehen und verfolgt seine Ziele sehr akribisch", sagt Maier. Seine guten Sprachkenntnisse hat er sich übrigens über Lernvideos zum großen Teil selbst beigebracht.

Der ASV Ladenburg ist für Alizadeh ein Glücksfall – doch umgekehrt ist es genauso.