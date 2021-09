Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Oliver Roggisch war ein sehr harter, aber sehr guter Abwehrspieler. Befand sich sein Team im Angriff, setzte er sich auf der Auswechselbank nieder.

Mittlerweile ist er 43 Jahre jung und Sportlicher Leiter der Rhein-Neckar Löwen. Lebte er noch in den vergangenen Jahren als Funktionär von der Bank Emotionen und Motivation vor, gibt’s beim Handball-Bundesligisten neuerdings eine Sitzplatz-Rochade: Bei der 25:28-Heimniederlage am Sonntag gegen den SC Magdeburg war Roggisch – wie schon beim Auftaktsieg in Hannover – nicht an der Seitenlinie zu finden.

Während der Zweimeter-Mann im hellblauen Hemd rund um das Spielfeld im Bauch der SAP Arena tigerte, saßen auf der Bank neben Chefcoach Klaus Gärtner auch Assistent Sascha Zollinger, Physiotherapeut Thilo Maier und der verletzte Torwart Mikael Appelgren.

Warum es für die Löwen gegen Magdeburg die ersten Minuspunkte der Saison setzte, konnte Roggisch aber trotzdem gut beurteilen. Der Ex-Defensivkünstler meinte: "Wir schenken am Anfang zu viele leichte Bälle her." Danach folgte Lob: "Die Abwehrarbeit hat mir sehr gut gefallen, vor allem in der zweiten Halbzeit."

Nun ja, auch wenn 28 Gegentore nicht gerade wenig sind, hatte er Recht. Schließlich fielen gerade anfangs extrem viele Treffer nicht aus dem aufgebauten Angriffsspiel, sondern über den Tempogegenstoß, weil der Löwen-Rückraum die Bälle vertändelte – da hilft auch die beste Abwehr nicht. Diese (zu) vielen Unkonzentriertheiten waren auch der Grund, warum die Löwen zwischenzeitlich mit sechs Treffern im Hintertreffen lagen. Letztendlich schaffte man es dann in der Endphase nicht, noch einmal auszugleichen.

"Es war sehr positiv, wie die Mannschaft reagiert hat", sagte Roggisch: "Letztes Jahr gab’s auch Spiele, da hätten wir den Kopf nicht so oben behalten und hätten uns nicht so zurückgekämpft." Dann fügte der Mann, der daheim im Garten einen Koikarpfen-Teich hat, an: "Wir schauen jetzt nach vorne."

Wir machen mit: Während unter der Woche Zeit zum Regenerieren bleibt, steht am kommenden Sonntag (16 Uhr/Sky) das nächste Auswärtsspiel bei Bundesliga-Aufsteiger HSV Hamburg an – nicht nur ein ganz besonderes Spiel, weil der Traditionsverein nach der Insolvenz wieder im Oberhaus angekommen ist, sondern auch, weil es ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Martin Schwalb geben wird. "Schwalbe" ist zurück in Hamburg in seiner Rolle als Vizepräsident.

Und noch ein Blick weiter nach vorn: Am Montag wurde das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur EHF European League genau terminiert. Anpfiff gegen Benfica Lissabon ist am 21. September um 18.45 Uhr im Heidelberger SNP Dome.

Auch dann sollte die Abwehr stehen. Egal, wer auf der Bank sitzt.