Kleiner Kader, großer Erfolg: Die Löwen feierten den Sieg in Leipzig nur kurz. Foto: PIX

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Normalerweise gibt’s vor jedem Spiel der Rhein-Neckar Löwen eine virtuelle Medienrunde. Da können Journalisten (meist an Trainer Ljubomir Vranjes) Fragen stellen oder sich über das Personal informieren.

Vor der Bundesliga-Begegnung am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) gegen TuS-Nettelstedt Lübbecke fiel die Pressekonferenz ins Wasser.

Nicht, weil der Klub unangenehmen Fragen aus dem Weg gehen wollte (dafür gab’s nach dem sehr guten Auftritt beim 31:28-Sieg in Leipzig ohnehin keinen Grund). Nicht, weil sich die angespannte Personallage nur bedingt verbessern wird (Ymir Örn Gislason und Nikolas Katsigiannis kehren wohl zurück). Und auch nicht, weil Lübbecke mit nur zehn Pluspunkten auf dem 18., dem letzten Tabellenplatz steht. Es war schlicht keine Zeit.

Der Terminplan ist straff, am Freitag befanden sich die Löwen entweder auf der Hantelbank im Kraftraum, im Hotel oder auf der Autobahn – und da ist der Internet-Empfang bekanntlich ausbaufähig.

Die Stimmung war dennoch herausragend. So ließ Coach Vranjes, der im Bus stets vorne hinter dem Fahrer sitzt und fleißig arbeitet, schon am Donnerstagabend wissen: "Viele Sachen haben heute geklappt. Kampfgeist, Leidenschaft, Wille – dann kommt noch ein guter Handball in Abwehr, Angriff und Torwart dazu."

Stimmt – eigentlich passte an diesem Abend alles. Das ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass Leipzig eine sehr heimstarke Mannschaft ist, zuletzt drei Ligaspiele in Folge gewonnen hatte und im Kader der Löwen lediglich zwölf gesunde Spieler zur Verfügung standen.

Wir fassen die Erfolgsgründe zusammen. Erstens: Die Löwen kamen gut ins Spiel und gingen schnell in Führung. Zweitens: Mikael Appelgren war der gewünschte Rückhalt im Tor (36 Prozent gehaltene Würfe). Drittens: Die Angriffe wurden geduldig bis zur klaren Chance herausgespielt. Viertens: Die Fehlwürfe wurden auf ein absolutes Minimum reduziert. Und fünftens: Die Badener erlaubten sich im Laufe der 60 Minuten keine längere Schwächephase.

Nun wäre also der richtige Zeitpunkt, drei Tage nach Leipzig auch in Lübbecke mit zwei Punkten nachzulegen – und den fünftägigen Kurztrip mit insgesamt vier Zählern zu beenden.