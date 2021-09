Albin Lagergren (Rhein Neckar Löwen Nr.23) enttäuscht nach der Niederlage - beim HBL-Spiel der Rhein Neckar Löwen gegen den SC Magdeburg am 12.09.2021 in der SAP Arena in Mannheim. Foto: Sport-Pix

Von Tillmann Bauer

Mannheim. Bei den Rhein-Neckar Löwen gibt’s keine Klatschpappen mehr. Die waren nämlich bisher jede Saison für elf Tonnen Restmüll verantwortlich – damit ist Schluss. Weil dem Handball-Bundesligisten die Umwelt nicht egal ist, sollen ab sofort wieder die Hände benutzt werden, um in der SAP Arena Stimmung zu machen – originell traditionell.

Nun ja, zu beklatschten gab’s am Sonntag ein unterhaltsames erstes Bundesliga-Heimspiel, bei dem für die Löwen aber letztendlich nichts Zählbares heraussprang: Gegen den SC Magdeburg zeigte das Team von Trainer Klaus Gärtner zwei verschiedene Gesichter und kassierte in einem echten Nervenkrimi eine knappe, wenn auch verdiente 25:28 (11:15)-Heimniederlage.

Abgezocktes Auswärtsteam

"Ich glaube, es haben überall ein paar Prozentpunkte gefehlt", sagte Gärtner: "Auf der Bank, auf dem Spielfeld – die Einstellung hat aber gestimmt."

Zusammenfassend: Die Löwen waren nah dran, schafften es aber nicht, das, was sie im ersten Abschnitt verkorkst hatten, nach der Pause wieder gutzumachen.

Philipp Ahouansou (links) brachte frischen Wind. Löwen-Kapitän Uwe Gensheimer (rechts) traf elfmal und war bester Torschütze. Foto: vaf

Umschreiben wir das, was sich in den ersten 30 Minuten abspielte, freundlich so: Für die Badener war der Start in die neue Heim-Saison nicht nur ein Stotter-, sondern ein Schocker-Start: Der Angriff rund um Juri Knorr, der noch in Hannover so stark aufspielte, war mit der beweglichen SCM-Abwehr überfordert.

Unzählige Bälle wurden – wie bei einer Schülermannschaft – fahrlässig vertändelt und damit wahre Einladungen für Gegentore verschickt. Ob Niclas Kirkelokke, Albin Lagergren, Andy Schmid oder Lukas Nilsson – jeder meinte, er müsse den Ball leichtfertig zum Gegner spielen. Das läpperte sich: Nach wenigen Minuten lag man mit sechs Treffern (6:12/22.) hinten.

Klaus Gärtner schlug die Hände über dem Kopf zusammen – nicht nur er.

"Unsere Fehler haben uns das Genick gebrochen", sagte Philipp Ahouansou nach dem Abpfiff zur RNZ. Er stand gerade vor der Kabine, stemmte die Hände in die Hüfte und schaffte es (noch) nicht, Erklärungen für diese schlechte Phase zu finden. Der 20-Jährige kam in den Minuten vor der Pause aufs Feld und machte das, was seinen Kollegen bis dato nicht gelang: Er zeigte Zug zum Tor.

Ahouansou: "Ich habe versucht, frischen Wind ins Spiel zu bringen – ich denke das hat ganz gut funktioniert." Dank ihm – und eines sehr starken Auftritts von Rudelchef Uwe Gensheimer (11 Tore) – ging’s "nur" mit einem Rückstand von vier Treffern in die Kabine.

Auch Gärtner suchte nach Erklärungen. Er sagte: "Wir waren am Anfang vielleicht zu heiß und haben dann zu viele Fehler gemacht – gegen das Magdeburger Tempospiel ist das tödlich."

Sehr positiv: Der Sonntagnachmittag wurde doch noch zu einem Krimi, weil Gensheimer auch nach dem Wechsel weitermachte, Zuschauer mitriss und zudem seine Kollegen die Fehler minimierten. Viermal (41./43./49./58.) gab’s die Chance auf den Ausgleich, viermal schlug die Mannschaft von Bennet Wiegert zurück.

Oder: Immer wenn’s eng wurde, hatte der SCM eine Antwort parat – und erzielte direkt den Gegentreffer. Welch abgezocktes Auswärtsteam!

Philipp Ahouansou schaute nachdenklich nach unten. Der Nachwuchsmann hat nun sein erstes Spiel in einer – halbwegs – gefüllten SAP Arena hinter sich. Es war ein gutes.

"Wir waren nah dran", sagte er: "Das Ende ist dann sehr frustrierend."

Und die Moral von der Geschicht’: Stimmung gab’s auch ohne Klatschpappen – Punkte aber nicht.

Löwen: Gensheimer 11/5, Nilsson 2, Ahouansou 4, Groetzki 3, Lagergren 3, Kohlbacher 2.

Magdeburg: Green 1, Bezjak 2, O’Sullivan 2, Mertens 4, Weber 2, Gullerud 3, Magnusson 4/1, Smits 1, Pettersson 1, Saugstrup 2, Chrapkowski 1, Hornke 5.

Strafminuten: Horzen 2, Ahouansou 2, Knorr 2, Abutovic 2, Lagergren 2 – Saugstrup 2, O’Sullivan 2, Magnusson 2, Damgaard 2.

Stenogramm: 1:3 (5.), 3:6 (10.), 4:9 (15.), 6:11 (20.), 8:12 (25.), 11:15 (Halbzeit), 13:16 (35.), 16:18 (40.), 18:21 (45.), 21:23 (50.), 24:26 (55.), 25:28 (Ende).

Zuschauer: 4004