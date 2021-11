Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Joel Birlehm hat eine Nase aus Porzellan. Das sagt der Leipziger Handball-Torwart zumindest scherzhaft über sich selbst, weil ihm der verharzte Ball in seiner doch noch jungen Karriere schon häufiger mit voller Wucht mitten ins Gesicht geflogen ist. Und weil’s dann meist (relativ schnell) blutet.

"Da können wir mal Andy Schmid fragen", sagte Birlehm (24) nach dem 28:28-Unentschieden seiner Leipziger in der Bundesliga-Nachholpartie bei den Rhein-Neckar Löwen. Zwar kam der Keeper am Dienstag (Gott sei Dank!) ohne Blutung davon, vor gut einem Monat, als sich beide Teams bereits im DHB-Pokal begegnet waren, gab’s dafür vom Schweizer Mittelmann einen Wurf direkt auf die Zwölf. Birlehm ist vorbelastet, sein Riecher war schon häufiger mal gebrochen. Er lacht und verrät: "Der Wurf hat mich gut ausgeschaltet. Ich hatte noch eine Woche später täglich Nasenbluten."

Bremsen konnte diese kleine Erschütterung die deutsche Torwarthoffnung, die jüngst in der A-Nationalmannschaft debütieren durfte, aber keinesfalls.

So stand Birlehm gegen die Löwen furchtlos von Beginn an im Tor, spielte zwar nur im ersten Abschnitt, kam dabei immerhin auf vier Paraden. Es war kein guter, aber auch kein schlechter Tag, den er bei seinem zukünftigen Arbeitgeber erwischte.

Joel Birlehm wechselt bekanntlich (spätestens) 2023 aus Leipzig zu den Löwen. Weil sein Vertrag ursprünglich noch bis 2024 lief, war dafür wohl eine sechsstellige Ablösesumme fällig.

"Natürlich ist so ein Spiel ein bisschen besonders", sagte Birlehm: "Aber es ist ja auch nicht so, dass ich schon morgen hier bin."

Schade eigentlich für die Rhein-Neckar Löwen. Schließlich sind sie gerade auf der so wichtigen Torwart-Position aktuell von großen Verletzungssorgen geplagt. Mikael Appelgren (Knie/Schulter) fehlt schon lange, Andreas Palicka hat immer wieder Schmerzen im Knie. Nun hat sich auch noch David Späth das Kreuzband gerissen. So fühlte Birlehm mit seinem zukünftigen Gespann-Kollegen: "Das ist brutal. Als ich die Nachricht gehört habe, hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut. Er hat eine Wahnsinns-Entwicklung genommen und sich nun zu verletzen, ist traurig. Ich hoffe, dass er genauso stark – wenn nicht sogar stärker – zurückkommt."

Und wann kommt Birlehm? Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann schloss am Sky-Mikrofon nicht aus, dass der Neuzugang doch schon früher wechseln könnte. Birlehm sagte nun zur RNZ: "Mein Stand ist, dass ich eine Vertragsklausel für 2023 habe. Ich weiß nicht, was andere sagen. Ich kann mich nur auf Fakten berufen – alles weitere müssen andere Leute entscheiden."

Der Keeper war gut drauf. Schließlich hatte er kurz vor dem Ende selbst nicht mehr damit gerechnet, dass die Löwen den erspielten Vorsprung (die Badener führten zwei Minuten vor dem Ende 28:26) noch mal hergeben würden.

Weil sein Kollege Kristian Saeveras zehn Sekunden vor Schluss den entscheidenden Wurf von Löwe Benjamin Helander entschärfte, den Ball danach direkt übers ganze Feld zu Außen Patrick Wiesmach spielte, und der ihn mit der Schlusssirene zum Ausgleich verwandelte, gab’s keinen Sieger.

Sondern nur einen Punkt für die Leipziger, die wie Gewinner jubelten und einen Punkt für die Löwen, die wie Verlierer vom Feld schlichen.

Die letzten Sekunden zeigten eindrucksvoll, wie schön, spannend, aber auch brutal der Handballsport sein kann. Die Löwen treten mit inzwischen 12 Minuspunkten (!) nach 12 Spielen weiter auf der Stelle.

Birlehm meinte: "Der Schluss war absoluter Wahnsinn. Das habe ich noch nicht gesehen. Diese Szene ist jetzt sicher in den nächsten zwei Wochen in jeglichen Highlight-Szenen auf Social Media." Auch er wird sicher noch einmal reinschauen.

Während es für die Löwen schon an diesem Donnerstagabend (19.05 Uhr/Sky) bei der MT Melsungen weitergeht, spielen die Leipziger am Sonntag in Kiel.

Dort sollten Birlehm und Co. vollkonzentriert auf der Höhe sein. Sonst gibt’s beim Rekordmeister ganz schnell mal – sprichwörtlich – eine blutige Nase.