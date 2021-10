Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Eigentlich wollten wir mit Philipp Ahouansou Erfreuliches besprechen. Das haben wir am Donnerstagmittag auch getan: Der 20-jährige Rückraumspieler, der in Sandhausen wohnt, durfte erstmals beim Nationalmannschaftslehrgang vorspielen. Gratulation!

Weil sich bei den Handballern der Rhein-Neckar Löwen am Nachmittag aber die Ereignisse überschlugen, muss dieses schöne Thema erst einmal warten.

Um 16 Uhr ging nämlich eine Mail an die Presse raus, deren Inhalt dem Bundesligisten – neben Trainerdiskussion und Ergebniskrise – die nächste Hiobsbotschaft beschert: Innerhalb der Mannschaft wurden am Montag zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet, in den vergangenen Tagen kamen nun weitere Fälle hinzu.

Laut Mitteilung sind die betroffenen Spieler alle vollständig geimpft und haben keine bis schwache Symptome – das für Samstag angesetzte Bundesliga-Spiel gegen Leipzig wurde kurzfristig abgesagt. Einen Nachholtermin gibt’s noch nicht, alle bisher erworbenen Karten erhalten aber ihre Gültigkeit.

Am Donnerstag war also lediglich eine Videositzung angesetzt, an normalen Trainingsbetrieb ist nicht zu denken.

Das ganze Prozedere kennen die Löwen (leider) schon. Im März des vergangenen Jahres war der Klub einer der ersten Sportvereine Deutschlands, der mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen hatte. Damals war ein sehr großer Teil der Mannschaft betroffen – Mads Mensah Larsen (heute Flensburg) war der erste, die beiden Nationalspieler Patrick Groetzki und Jannik Kohlbacher überwanden ebenfalls die Infektion, genau wie Ex-Trainer Martin "Schwalbe" Schwalb.

Dann ging’s weiter. Juri Knorr (damals noch Minden) war wenige Zeit später nach einer Länderspielreise positiv getestet worden. Vor der laufenden Saison hatte sich zudem die Einreise von Rechtsaußen Mamadou Diocou aus Madrid verzögert – ebenfalls wegen Corona.

Nun sind die nächsten Fälle da.

Am Montag fing alles an. Von den ersten positiven Testungen bekam Ahouansou, der uns am Abend vergewisserte, dass es ihm gut gehe, also nur aus der Ferne mit.

Gemeinsam mit Torwart David Späth (19) und Knorr (21) fuhr er nach dem Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag beim Bergischen HC (25:25) noch auf direktem Wege von Düsseldorf nach Hennef. Bundestrainer Alfred Gislason hatte persönlich – Ahouansou bekam keinen Anruf, dafür aber eine Einladungsmail des Deutschen Handball-Bundes – zum Perspektivlehrgang geladen.

Zu seiner Nominierung sagt er: "Ich war kurz geschockt. Natürlich habe ich mich sehr gefreut und hatte gleich Bock zu zeigen, was ich kann." Ebenfalls erstmals im DHB-Dress mit dabei war übrigens auch der aus Wiesloch stammende Hendrik Wagner (Eulen Ludwigshafen), der früher für die SG Leutershausen auflief.

"Ich kannte eigentlich fast alle Jungs", sagte Ahouansou: "Es war einfach mega, eine richtig geile Erfahrung. Ich bin völlig befreit hingefahren und habe versucht, meinen Stiefel runterzuspielen – und ich denke, das ist mir auch gelungen." Weil einige Teilnehmer kurzfristig absagen mussten, wurde viel auf ein Tor gespielt. Vier gegen vier, sechs gegen sechs.

Gislason machte den Spielern deutlich, dass er sie auf dem Schirm habe – und was er konkret von ihnen erwarte. Ahouansou: "Er hat uns gesagt, dass er unsere Entwicklung verfolgt und dass er komplette Spieler sucht." Keine reinen Angriffsmaschinen, keine reinen Abwehrspezialisten.

Wer in der Nationalmannschaft spielen möchte, soll beide Aufgaben erfüllen können. Das verhindert lästige Wechselspiele und bringt Tempo.

Der eigentlich so dichtgetaktete Terminplan im Vereinshandball wurde nun erst einmal ausgebremst. Bei all den tristen Corona-Nachrichten gibt’s aber auch gute Neuigkeiten: Lukas Nilsson, der zuletzt mit Meniskus-Problemen fehlte, konnte wieder trainieren. Hinter der Verfassung von Torwart Andreas Palicka (Innenband) steht weiter ein Fragezeichen.

Das dickere Fragezeichen bleibt aber hinter der Zukunft der Löwen und dem nächsten Bundesliga-Spiel am 24. Oktober bei der HSG Wetzlar.

Dass nun die Gesundheit am wichtigsten ist, sollte selbstverständlich sein. In der momentanen, so schwierigen Phase hat den Rhein-Neckar Löwen ein Corona-Ausbruch aber gerade noch gefehlt.