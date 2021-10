In Leipzig kamen die Rhein-Neckar Löwen vor allem über geschickte Anspiele an den Kreis zum Erfolg. Jannik Kohlbacher (rechts) war einer der stärksten Badener. Foto: Hoffmann

Von Tillmann Bauer

Leipzig. Nach der Bundesliga-Niederlage in Hamburg (vor gut zwei Wochen) sprach Andy Schmid zur RNZ, bevor er in den Mannschaftsbus stieg: "Vielleicht kommen wir ja nochmal her."

Der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen spielte auf das Final-Four-Turnier im DHB-Pokal an, das seit vielen Jahren in der Hansestadt ausgetragen wird. In dieser Saison übrigens letztmalig, 2023 findet der Umzug nach Köln statt.

Nun ja, die Hoffnungen auf eine Hamburg-Reise dürfen weiter leben. Die – im Vergleich zum Stuttgart-Spiel wie ausgewechselten – Rhein-Neckar Löwen haben am Dienstagabend das Auswärtsspiel in der 2. Runde des DHB-Pokals beim Liga-Konkurrenten SC DHfK Leipzig eindrucksvoll mit 31:24 (15:12) gewonnen. Nachdem der Bundesligist in der vergangenen Woche in der Qualifikation zur EHF European League gescheitert war, hat er nun ein echtes Zeichen gesetzt und sich mit einer überzeugenden Leistung neues Selbstvertrauen erarbeitet.

"Für uns war das extrem wichtig", sagte Nikolas Katsigiannis zur RNZ: "Das ist ein tiefer Sumpf, in dem wir stecken. Da müssen wir uns herausarbeiten."

Warum "Katze" im Kasten stand? Bei Andreas Palicka, der in den vergangenen Spielen stets einer der besten Löwen war, machte das Innenband Probleme. Er war nicht dabei – vertreten wurde er glänzend. Katsigiannis kam insgesamt auf neun Paraden.

Gute Nachrichten gab’s auch für die Modefreunde: Die grauen Trikots, die (ursprünglich) für die Spiele auf internationalem Parkett angedacht waren, wurden in Leipzig wieder ausgepackt. In der gut gefüllten Halle, in der auch rund 15 Schlachtenbummler aus Mannheim lautstark für die Löwen die Trommeln schlugen, ging’s los wie auf einer Achterbahnfahrt: Zunächst verschliefen Uwe Gensheimer und Co. den Start (1:4/5. Minute), kämpften sich dann aber zurück und führten zur Pause sogar mit 15:12.

Katsigiannis erklärte: "Wir stehen diesmal gut in der Abwehr und verschießen vorne nicht so viele Bälle."

Welch einfaches Erfolgsrezept!

Doch richtig analysiert: Deutlich besser war diesmal die Defensivleistung (24 Gegentore) – Ymir Örn Gislason deckte auf der vorgezogenen Spitze und machte den in Grün spielenden Leipzigern damit das Leben schwer. Offensiv waren die Löwen fast ausschließlich beim Spiel über den Kreis gefährlich.

Weil das gegen die Leipziger Deckung aber über 60 Minuten funktionierte, reichte das auch.

Ebenfalls besser: Emotional stimmte es. Was in Stuttgart vermisst wurde, wirkte in diesem so wichtigen Pokalspiel wie eine Trotzreaktion. Bei jeder guten Aktion sprangen die Jungs auf der Auswechselbank geschlossen auf, um zu jubeln; als wollten sie sagen: "Jetzt erst recht!"

Und das fruchtete. Weil Katsigiannis parierte und die Deckung vor ihm Fehler provozierte, setzte sich das Team von Klaus Gärtner immer weiter ab – zehn Minuten vor Ende stand’s 27:20 (50.). Nachdem der Trainer noch vor wenigen Tagen offensiv Rücktrittsgedanken geäußert hatte, zeigten seine Jungs nun, wie gut sie Handball spielen können.

Zum Schluss also ein kleiner Rückblick: 2018 besiegten Schmid und Co. den Final-Four-Fluch und krönten sich zum Pokalsieger. Diese Erinnerungen werden ewig bleiben – ob’s in diesem Jahr eine neue Hamburg-Geschichte geben wird?

Leipzig: Witzke 2, Krzikalla 2/2, Binder 2, Mamic 3, Ivic 4, Milosevic 2, Esche 3, Wiesmach 1, Gebala 4.

Löwen: Schmid 5, Gensheimer 8/4, Kirkelokke 3, Diocou 1, Lagergren 1, Groetzki 3, Horzen 2, Nilsson 2, Kohlbacher 5, Ahouansou 2.

Strafminuten: Mamic 2, Jotic 2 – Abutovic 2, Groetzki 2, Kohlbacher 2.

Stenogramm: 4:1 (5.), 5:5 (10.), 7:8 (15.), 8:10 (20.), 10:12 (25.), 12:15 (Halbzeit); 13:17 (35.), 14:19 (40.), 17:23 (45.), 20:26 (50.), 22:28 (55.), 24:31 (Ende).

Zuschauer: 2573.