Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Sind die Rhein-Neckar Löwen im Abstiegskampf? "Ich hoffe nicht", sagte Ljubomir Vranjes zuletzt: "Aber wenn wir so weitermachen – natürlich."

Der schwedische Trainer kann zunächst durchatmen. Seine Mannschaft machte (ergebnistechnisch) nicht so weiter und setzte sich am Donnerstagabend im wichtigen Bundesliga-Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht GWD Minden mit 33:31 (15:13) durch.

"Es war unfassbar wichtig, mal wieder ein Spiel zu gewinnen", sagte Joel Birlehm danach am Sky-Mikrofon. Der Torwart meinte: "Den Sieg zu ziehen und damit den Bock umzustoßen, war sehr, sehr wichtig."

Schließlich war’s nicht nur der erste Pflichtspielsieg für die Löwen in diesem Kalenderjahr, sondern gleichzeitig der erste Erfolg nach wettbewerbsübergreifend sechs Spielen ohne Sieg und – noch obendrauf – der erste doppelte Punktgewinn für Feuerwehrmann "Ljubo" Vranjes persönlich.

Im Tableau hat man also (weiterhin) sechs Punkte Abstand auf einen Abstiegsplatz – und auch, wenn sich der einstige Topklub in der größten Krise seiner Vereinsgeschichte befindet, hat die Begegnung in Ostwestfalen noch einmal verdeutlicht, dass allein die individuelle Qualität im Kader für den Klassenerhalt reichen muss.

Ach ja, apropos Kader. Neuigkeiten gab’s da übrigens schon am Nachmittag: Mit Lion Zacharias (2024), Mats Grupe (2023) und Elias Scholtes (2023) dürfen sich drei Junglöwen über Profiverträge freuen – Zacharias wird zudem in der kommenden Saison an den Zweitligisten Eulen Ludwigshafen ausgeliehen.

Doch zurück nach Minden: Weil Uwe Gensheimer wieder nur als Co-Trainer verletzt auf der Bank sitzen konnte und Benjamin Helander ebenfalls noch nicht einsetzbar war, musste auf Linksaußen (wieder) die Jugend liefern. David Moré leistete sich in seinem dritten Bundesliga-Auftritt zwar zwei Fehlwürfe, erzielte aber auch drei Tore. Das letzte war besonders wichtig – doch dazu später mehr.

Sehr gut lief’s für Niclas Kirkelokke. Der Däne machte ein starkes Spiel (8 Treffer bei 10 Versuchen) und gab so die passende Antwort auf sein schwaches Auftreten gegen die HSG Wetzlar.

Anfangs auffällig: Andy Schmid verballerte einen Siebenmeter (4.), Patrick Groetzki versenkte erst einen Strafwurf und vergab kurz darauf den nächsten.

Aber auch Löwen-Keeper Birlehm vereitelte erst einen Tempogegenstoß und danach gleich zwei Siebenmeter. Letztendlich kam der Winter-Neuzugang auf 9 Paraden (23 Prozent gehaltene Bälle).

Insgesamt war’s – auf beiden Seiten – turbulent. So schaukelte man sich munter im Gleichschritt hoch (2:2/3:3/6:6/9:9), bevor sich die Löwen nach gut 20 Minuten absetzen konnten: Juri Knorr, der noch im vergangenen Jahr das grüne Trikot trug, sorgte mit einem schönen Unterarmwurf für die 13:10-Führung (25.). Der Ex-Mindener erhielt nach der Pause mehr Spielanteile und bedankte sich mit einer guten Leistung und sechs Toren.

Daraus resultierte: Zwischenzeitlich lagen die Löwen mit vier Toren vorne (22:18/42. und 25:21/47.), schafften es aber nicht, die Begegnung zu entscheiden. Minden kam zurück – und hatte in der Schlussminute nur noch ein Tor aufzuholen. Weil aber die Löwen in Ballbesitz waren, stellte Minden eine Wurffalle auf Linksaußen.

Dort stand Junglöwe Moré. Er zögerte nur kurz, nahm sich dann doch den Wurf, traf – und wurde Sekunden später von seinen jubelnden Kollegen geherzt.

Moré strahlte danach im Fernsehinterview: "Es ist unbeschreiblich, ich kann’s noch gar nicht richtig fassen."

Also: Die Löwen haben sich mit diesem Arbeitssieg beim abgeschlagenen Kellerkind von den Abstiegsrängen distanziert. Es war ein Pflichterfolg – und trotzdem in der momentanen Situation ein verdammt wichtiger.

Damit ist die Gesamtsituation eigentlich perfekt beschrieben.

Minden: Urban 7/3, Darmoul 5, Kranzmann 7/2, Zeitz 2, Schluroff 6, Janke 1, Vignjevic 1, Meister 2.

Löwen: Gislason 1, Kirkelokke 8, Groetzki 5/1, Moré 3, Nilsson 3, Schmid 3, Knorr 6/3, Kohlbacher 4.

Strafminuten: Meister 4, Thiele 2 – Zacharias 2, Nilsson 2.

Stenogramm: 2:2 (5.), 3:3 (10.), 6:6 (15.), 9:9 (20.), 10:13 (25.), 13:15 (Halbzeit), 15:16 (35.), 18:20 (40.), 21:24 (45.), 23:26 (50.), 27:30 (55.), 31:33 (Ende).