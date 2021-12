Von Jochen Willner

Mannheim. Die Erleichterung war groß. Trainer Klaus Gärtner machte aus seiner Freude am Samstagabend keinen Hehl. Diesmal hatte die Mannschaft seine klaren Botschaften umgesetzt und hielt sich bis zur letzten Sekunde an die Plantreue. Die Abwehr um den Innenblock mit Jannik Kohlbacher und Ymir Örn Gislason stand glänzend und die Nebenleute Niclas Kirkelokke und Philipp Ahouansou unterstützten vorbildlich.

So geriet der 35:25-Sieg gegen TuS N-Lübbecke zu keiner Phase in Gefahr. Jetzt sollen auch am Mittwoch (19.05 Uhr/Sky) beim HC Erlangen Punkte eingefahren werden. Nach einem Monat ohne Sieg in der Bundesliga und allerlei Nebengeräusche abseits des Spielfeldes um den wechselwilligen Schweden Andreas Palicka sind die Rhein-Neckar Löwen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. "So langsam kommen wir in Fahrt. Unsere Jungen haben sich nahtlos der Mannschaft angepasst und sich gut in Szene gesetzt. Da hat man gesehen, was wir für ein Potenzial haben", sagte Routinier Patrick Groetzki, der vor wenigen Tagen zum dritten Mal Vater wurde: "So ein Sieg in der Liga mit zehn Tore Vorsprung tut jedem Team gut."

Die Gelbhemden wollen nun eine Serie starten. Die Aufgabe beim HCE dürfte allerdings deutlich schwerer werden. Die Franken, die in der Liga seit fünf Spielen ohne Sieg sind, aber im DHB-Pokal gegen die HSG Wetzlar das Viertelfinale erreicht haben, wollen sich im letzten Spiel vor Heiligabend selbst beschenken. "Unser Ziel muss es sein, den Schwung aus den letzten beiden Spielen mitzunehmen, konstant zu bleiben und bis zur EM-Pause erfolgreich zu sein", meinte Ahouansou.

Neben dem Halblinken, der sich auch in der Defensive deutlich verbessert hat, überzeugte erneut Lion Zacharias. Der 18-Jährige aus der Talentschmiede der Junglöwen, bewies zuletzt immer wieder seine Klasse. Auch deshalb, weil zunächst Kapitän Uwe Gensheimer und dann Benjamin Helander wegen Verletzungen nicht zur Verfügung standen. Auch Gärtner outete sich als Zacharias-Fan. "Lion macht das in der Deckung richtig gut. Er hat ein Gefühl für die Situation. Im Wurf ist er flexibel, muss sich logischerweise noch steigern. Ich glaube, dass die Löwen an diesem Spieler noch viele Freude haben", sagte der Coach. Das neben der altbewährten Flügelzange mit Groetzki und Gensheimer die nächste Generation heranwächst, ist wichtig – und dürfte auch den Kurs von Geschäftsführerin Jennifer Kettemann bestätigen, die die verstärkte Integration der Talente aus dem Nachwuchszentrum in Kronau vorantreibt.

Ohnehin setzen die Löwen immer mehr auf den Jugendstil. Während David Späth nach seinem Kreuzbandriss erst wieder in der kommenden Saison zur Verfügung stehen wird, deutet auch Mats Grupe zwischen den Pfosten der Badener sein Talent an.

Im Nachwuchs scheinen die Löwen gut aufgestellt. Das kurzfristige Ziel lautet aber: mit einem positiven Punktekonto in die EM-Pause gehen. Dazu müssen jetzt zwei Siege her. Aktuell befindet sich die Gärtner-Truppe mit 14:16-Zählern im Mittelfeld der Liga. Deshalb ist man auch direkt nach Weihnachten zum erneuten Siegen verdammt. Am 27. Dezember steht noch die Heimpartie gegen den TSV Hannover-Burgdorf auf dem Plan.