Von Tillmann Bauer

Balingen. Klaus Gärtner weiß, wie seine Rhein-Neckar Löwen wieder Selbstvertrauen bekommen. Der Trainer verriet das Rezept am Dienstag der RNZ: "Wir müssen uns durch gute Trainingseinheiten Sicherheit holen, hart arbeiten und dann Schritt für Schritt gehen."

Das klingt logisch, klappte aber nicht, als es ernst wurde. Auf das furiose Unentschieden vergangene Woche beim Titelkandidaten in Flensburg folgte am Mittwochabend der nächste Dämpfer: Der Handball-Bundesligist verlor in einem umkämpften Spiel mit 30:32 (15:12) beim vom Abstieg bedrohten HBW Balingen-Weilstetten und beendete damit das fünfte Ligaspiel ohne Sieg – die Durststrecke hält an.

So war Kapitän Uwe Gensheimer zwar wieder mit dabei und durfte sich zumindest über einen Platz auf der Bank freuen, dafür hatte Stammkeeper Andreas Palicka aufgrund einer Muskelverletzung die Reise erst gar nicht angetreten. Doch: Der routinierte Nikolas Katsigiannis machte seine Arbeit gut, wodurch die Abwesenheit des sonst so starken Schweden nicht größer auffiel, denn auch Nachwuchsmann David Späth hatte im zweiten Abschnitt gute Momente.

Zudem auffällig: Jerry Tollbring war auch gegen Balingen bester Torschütze, Niclas Kirkelokke und Lukas Nilsson zeigten wieder mehr Licht als Schatten und Junglöwe Kaspar Veigel konnte den Ausfall des verletzten Patrick Groetzki auf Rechtsaußen kompensieren.

Insgesamt vergab man aber zu viele Chancen und hatte deshalb einen Sieg auch nicht verdient.

Balingen feiert einen extrem wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Für die Rhein-Neckar Löwen ist nun wirklich Europa in Gefahr.

Balingen: Ruminsky 1, Strosack 5, Lipovina 7, Saueressig 2, Schoch 1, Wiederstein 4, Zintel 1, Beciri 2, Thomann 3/3, Nothdurft 3, Kirveliavicius 2.

Löwen: Tollbring 9/1, Schmid 4, Kirkelokke 4, Kohlbacher 4, Veigel 2, Lagergren 2, Nilsson 5.

Strafminuten: Beciri 2 – Gislason 2, Lagergren 2, Veigel 2, Kirkelokke 2, Abutovic (Rote Karte).

Stenogramm: 1:3 (5.), 5:5 (10.), 8:7 (15.), 9:10 (20.), 11:14 (25.), 12:15 (Halbzeit), 15:16 (35.), 19:18 (40.), 23:20 (45.), 26:23 (50.), 28:27 (55.), 30:32 (Ende).