Von Tillmann Bauer

Kiel. Als die Pressekonferenz im Stadionbauch der Kieler Ostseehalle im vollen Gange war, wurde es kurzzeitig emotional. THW-Trainer Alfred Gislason hatte das Wort. Zunächst sagte er das, was man eben als Coach so sagt, wenn man gerade das Topspiel mit 31:28 gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen hat. Dass er stolz auf seine Mannschaft sei, dass es ein Duell auf hohem Niveau war, dass auch eine Punkteteilung gerecht gewesen wäre. Nichts Außergewöhnliches also. Dann aber griff er nach einer kurzen Pause noch einmal zum Mikrofon und sagte: "Niko, ich glaube, das war unser letztes Spiel gegeneinander. Es war mir immer eine Ehre."

Gemeint war sein Gegenüber, Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, der die Bundesliga - genau wie Gislason - nach Ablauf dieser Saison verlassen wird. Für den Ex-Kieler Jacobsen war es also das letzte Duell gegen seinen Freund. Ein erfolgloses.

"Das war eigentlich eine sehr gute Leistung meines Teams", versuchte Jacobsen noch einmal die 60 Minuten einzuordnen, als er an der kahlen Betonwand vor der Kabine lehnte. Man habe sehr viele Sachen gut gemacht. Er zählte auf: "Wir haben den Kampf angenommen, uns nicht versteckt und sind gut ins Spiel gekommen."

Das alles sind Dinge, die nicht für jedes Auswärtsteam selbstverständlich sind - schließlich hat man es in Kiel nicht nur mit einer Weltklasse-Auswahl zu tun, man muss auch mit über 10.000 emotionalen Fans auf den Tribünen klarkommen. Das alles fand Jacobsen lobenswert. Wenn man ihm so zuhörte, wirkte es fast so, als habe sein Team gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt. Hat es aber nicht. "Die zweite Welle mussten wir heute teuer bezahlen", sagte er, "da haben wir zu viele Fehler gemacht, die man sich in Kiel einfach nicht erlauben kann."

Der Blick auf die Tabelle wird den Löwen nun noch weniger gefallen, als bereits in den vergangenen Wochen. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Flensburg. Geht da überhaupt noch etwas? "Das würde ich nicht sagen", schluckte Jacobsen. Die Mannschaften, die über den Löwen stehen - also Flensburg und Kiel - haben, so der Löwen-Coach, mit mehr Konstanz gespielt und stehen deshalb verdient oben. Aber: "Wenn man unsere Leistungen im Dezember sieht, sind wir im Vergleich zum Oktober deutlich besser geworden. Wenn Flensburg so weiter macht wie bisher, dann wird es für alle Mannschaften schwer." Klingt logisch, schließlich hat die SG bisher alle Spiele gewonnen.

Vielleicht liegt für die Löwen nach dem Pokal-Aus und nun der wohl nicht mehr zu erreichenden Meisterschaft ja die Chance in der Champions League. Jacobsen bestätigte dies zwar, ausführlicher wollte er darüber aber nicht mehr sprechen. Zu tief saß die Enttäuschung. Patrick Groetzki fand klare Worte: "Ich hasse diese Weihnachtsspiele, in meinen Augen ist das eine Katastrophe." Er kenne zwar auch die wirtschaftlichen Hintergründe, aber für die Spieler sei es einfach "beschissen", wenn man nicht einmal über Weihnachten etwas entspannen könne. Hoffnung, dass der Spielplan geändert wird, habe er aber wenig.

Hintergrund Alle drei Löwen weiter im Kader Handball-Bundestrainer Christian Prokop verzichtet bei der Heim-WM (10. bis 27. Januar 2019) auf Europameister Kai Häfner. Prokop strich den 29-Jährigen von der TSV Hannover-Burgdorf bei seiner Reduzierung des WM-Kaders von 28 auf 18 Spieler am Freitag. Auch Torhüter Johannes Bitter, Weltmeister von 2007, steht nur noch auf Abruf bei [+] Lesen Sie mehr Alle drei Löwen weiter im Kader Handball-Bundestrainer Christian Prokop verzichtet bei der Heim-WM (10. bis 27. Januar 2019) auf Europameister Kai Häfner. Prokop strich den 29-Jährigen von der TSV Hannover-Burgdorf bei seiner Reduzierung des WM-Kaders von 28 auf 18 Spieler am Freitag. Auch Torhüter Johannes Bitter, Weltmeister von 2007, steht nur noch auf Abruf bei Verletzungen zur Verfügung. Mit Patrick Groetzki, Jannik Kohlbacher und Steffen Fäth, der bei den Rhein-Neckar Löwen zuletzt häufig nur Ersatz war, stehen alle drei Badener weiterhin im Aufgebot. Statt Häfner erhielt der Leipziger Franz Semper im rechten Rückraum den Vorzug. "Nach langem Abwägen sehen wir es so, dass Semper der Mannschaft etwas mehr geben kann", so Prokop: "Wer Kai und seine Vergangenheit kennt, der weiß, dass er keinem etwas Schlimmes wünscht, er aber immer bereitsteht, wenn etwas passiert." Nach den beiden letzten Testspielen gegen Tschechien (4. Januar in Hannover) und Argentinien (6. Januar in Kiel) wird Prokop zwei weitere Spieler streichen und den dann finalen 16-köpfigen Kader benennen. Der erweiterte 18er-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die WM 2019, Tor: Andreas Wolff (THW Kiel), Silvio Heinevetter (Füchse Berlin); Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain), Matthias Musche (SC Magdeburg); Rückraum links: Finn Lemke (MT Melsungen), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Steffen Fäth (Rhein-Neckar Löwen), Paul Drux (Füchse Berlin); Rückraum Mitte: Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Tim Suton (TBV Lemgo Lippe); Rückraum rechts: Steffen Weinhold (THW Kiel), Franz Semper (SC DHfK Leipzig); Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen); Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen).

[-] Weniger anzeigen

Zeit, die Niederlage zu verarbeiten, bleibt kaum. Zumindest für die Nationalspieler. Denn seit Freitag befinden sich Groetzki, Jannik Kohlbacher und Steffen Fäth, der wieder einmal 60 Minuten auf der Bank saß, beim DHB-Kurzlehrgang (Freitag bis Sonntag) in Barsinghausen bei Hannover. "Ich freue mich trotzdem darauf, auch wenn ich die Kieler Kollegen wieder sehe", lachte Groetzki. Denn bei der Heim-Weltmeisterschaft, die am 10. Januar beginnt, sollten Löwen und Zebras gemeinsam an einem Strang ziehen, um erfolgreich zu sein. Den einen oder anderen Spruch wird sich Groetzki wohl trotzdem erst mal anhören müssen.