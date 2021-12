Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Wir haben Nikolas Katsigiannis einen Vorschlag gemacht. Nachdem der Torwart der Rhein-Neckar Löwen seit seiner Ankunft vor rund einem Jahr eigentlich nur kurz aushelfen sollte, nun aber inzwischen sein mittlerweile drittes (!) Arbeitspapier bei den Badenern unterschrieben hat, haben wir ihn am Freitag gefragt: Können wir es nicht einfach abkürzen und sagen, "Katze" bleibt bis 2024? "Ich hätte nichts dagegen", lacht Katsigiannis: "Ich kenne natürlich aber auch die Situation und weiß, wieso ich hier bin." Nun läuft sein Vertrag wieder bis Ende dieser Saison.

Klar, die Verletzungen von Mikael Appelgren (Knie/Schulter) und David Späth (Kreuzband) und die Belastung von Andreas Palicka (Knie) machen den 39-Jährigen für die Löwen aktuell unverzichtbar. Dennoch hat sich der Schlussmann, der untypisch seine lange Jogginghose stets bis zu den Knien hochkrempelt, seinen neuen Vertrag durch gute Leistungen verdient. Es habe auch andere Optionen gegeben, der Verbleib bei den Löwen war für ihn aber nur logisch.

"Die Löwen sind immer noch ein Top-Verein", sagt Katsigiannis vor dem Kracher-Spiel am Sonntag (14 Uhr/Sky) beim THW Kiel: "Auch, wenn wir unseren Ansprüchen aktuell weit hinterherhinken." In der Bundesliga-Tabelle stehen die Löwen auf dem elften Platz, in der European League sind sie bereits in der Qualifikation ausgeschieden.

Wo sind die Ansprüche? "Wir wollen auf jeden Fall europäisch spielen", sagt Katsigiannis: "Außerdem wollen wir im Pokal nach Hamburg fahren." Damit das gelingt, muss zunächst am kommenden Mittwoch (19 Uhr) im DHB-Pokalachtelfinale der TVB Stuttgart im SNP Dome ausgeschaltet und danach auf ein günstiges Los im Viertelfinale gehofft werden.

Zunächst geht die Reise aber in den Norden. An diesem Samstag hebt der Flieger nach Hamburg ab, von dort geht’s weiter an die Förde. "Katze" hat selbst ein Jahr für die Zebras gespielt (2015 bis 2016) und weiß deshalb, worauf es beim Rekordmeister ankommen wird. Er sagt: "Wir müssen da hinfahren und an uns glauben. Wenn eine Mannschaft nach Kiel fährt und nur Schadensbegrenzung betreiben will, dann geht es schief. Wir wollen da Punkte holen."

Wer mit ihm am Sonntag ein Gespann bilden wird, war am Freitag noch unklar. In welcher Verfassung sich Palicka momentan befindet, ist schon seit Wochen ein Rätsel. Zuletzt fehlte der Schwede immer wieder aufgrund von Krankheit oder Beschwerden im Knie. Am vergangenen Samstag, als das Heimspiel gegen die Füchse Berlin kurzfristig abgesagt werden musste und dafür ein Show-Training in der SAP Arena stattfand, war Palicka nicht mit dabei.

Gut möglich, dass Mats Grupe mit nach Kiel reisen wird. Der 18-Jährige kam schon beim Auswärtsspiel in Melsungen zum Zug. Katsigiannis sagt: "Es ist echt erstaunlich, wie viele gute Nachwuchs-Torhüter die Löwen haben." Grupe könnte eigentlich noch A-Jugend spielen und rückte erst aufgrund der tragischen Verletzung von David Späth in den Fokus. "Er hat einen interessanten Spielstil", sagt Katsigiannis über seinen Kollegen: "Irgendwie eine sehr unaufgeregte Art."

So wie "Katze" selbst. Natürlich ist nur zu hoffen, dass alle Löwen-Torhüter so schnell wie möglich wieder gesund werden.

Falls nicht, kennen wir einen jungen Mann, der auch gegen eine weitere Vertragsverlängerung sicher nichts einzuwenden hätte.