So sieht Freude aus: Joel Birlehm kehrt gegen Leipzig wieder zurück in den Löwen-Kader. F: vaf

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Joel Birlehm schwärmt von der Bahnstadt. Die Lage sei perfekt, die Umgebung sehr schön, sein Hund könne im Feld toben, es gebe gute Cafés und der Weg in die malerische Altstadt sei auch nicht weit. Der Torwart der Rhein-Neckar Löwen fühlt sich in Heidelberg wohl. Er sagt: "Ich habe wirklich viel Spaß und möchte in diesem Klub meinen nächsten Entwicklungsschritt gehen."

Im Winter wechselte er innerhalb der Handball-Bundesliga vom SC DHfK Leipzig an den Neckar, am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) kehrt der Keeper zurück an die alte Wirkungsstätte, um diesmal im Trikot der Löwen zwei Punkte gegen seinen Ex-Klub zu holen.

"Ich hatte in Leipzig eine sehr gute Zeit", meint Birlehm. Der Schlussmann lief seit 2019 für den SC DHfK auf. Im Januar entschied er sich – auch, weil Andreas Palicka die Löwen kurzfristig verlassen hatte – schon vorzeitig (eigentlich war der Wechsel erst im Sommer 2023 geplant) in Mannheim anzuheuern. Der Kontakt zu seinen ehemaligen Mitspielern sei aber nicht abgerissen: "Deshalb freue ich mich sehr, am Donnerstag einige Jungs wiederzusehen."

Noch am Montag hatte Birlehm Geburtstag, der junge Familienvater wurde 25, durfte seinen Ehrentag aber mit zwei harten Trainingseinheiten und einem Fotoshooting verbringen. Gestört habe ihn das nicht.

Vielmehr aber das: Birlehm fühlte sich in den vergangenen Wochen nicht gut, lag krank im Bett, pausierte auch im jüngsten Spiel gegen Stuttgart (das wurde mit 28:23 gewonnen) und konnte einige Zeit überhaupt nicht trainieren. "Das hat mich echt mitgenommen", sagt Birlehm: "Jetzt bin ich aber wieder dabei und will dem Team helfen."

Ljubomir Vranjes sattelte am Wochenende sein Rad, fuhr zur Alten Brücke, aufs Schloss, spazierte durch die Altstadt und kehrte im "Dubliner" für ein Kaltgetränk ein. Dabei grübelte er über sein Personal. Lukas Nilsson fällt wohl bis Saisonende aus, Juri Knorr hat nur einmal trainiert, Lion Zacharias wird nicht spielen können – Benjamin Helander ist dafür einsatzbereit. Auch diesmal wird also der Nachwuchs helfen müssen. Vranjes lacht: "Das ist auch schön, die Jungs haben Spaß." tib

Seine Hilfe werden die Löwen in Leipzig (momentan in der Tabelle auf Platz 6) auch brauchen. "Die Torwartleistung wird mit entscheidend sein", sagte Trainer Ljubomir Vranjes am Dienstag: "Sonst ist es ja fast egal, was wir machen, wenn wir keine Paraden haben." Der Schwede verriet, dass Mikael Appelgren zwischen den Pfosten beginnen wird. Kein Wunder, "Apfel" überzeugte zuletzt mit einer starken Quote von 41 Prozent. Außerdem wird Nikolas "Katze" Katsigiannis im Kader stehen.

Und dennoch meinte "Ljubo": "Joel muss bereit sein, zu helfen." Und weiter: "Ich bin mir sicher, dass er zukünftig eine sehr wichtige Rolle für die Löwen spielen kann." Wichtig ist nun zunächst, wieder richtig gesund zu werden und im Optimalfall zwei Punkte aus Ostdeutschland mitzubringen. Birlehm sagt: "Wir müssen eben versuchen, mehr Konstanz in unser Spiel zu bekommen. Das ist ein großer Lernprozess."

Ob mit Sieg, Unentschieden oder Niederlage – von Leipzig geht’s auf direktem Wege nach Nettelstedt. Dort steht schon am Sonntag (16.05/Sky) das nächste Auswärtsspiel der Löwen beim TuS N-Lübbecke (Birlehm spielte dort von 2017 bis 2019) an.

Erst danach führt die Reise wieder zurück in die Bahnstadt. Der Stadtteil steht übrigens für Zukunft und Innovation. Wir finden, das passt.