Von Jochen Willner

Kronau. Ljubomir Vranjes lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Auch wenn es im vierten Spiel unter seiner Leitung noch keinen Sieg gab. Wieder einmal gingen die Rhein-Neckar Löwen am vergangenen Sonntagnachmittag gegen die HSG Wetzlar (27:30) als Verlierer vom Platz.

Da wirkte auch Vranjes frustriert. Nicht allein wegen des Ergebnisses, sondern über die Art und Weise, wie seine Mannschaft aktuell auftritt. Die Gründe hierfür liegen offensichtlich im Detail. Der neue Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen gibt sich damit nicht zufrieden, er will endlich den "Bock umstoßen". "Ich erwarte gegen GWD Minden einen Sieg".

Die Badener sind am Donnerstag bei den Ostwestfalen (19.05 Uhr), die mit dem Unentschieden bei der SG Flensburg-Handewitt am vergangenen Sonntag viel Selbstvertrauen gewonnen haben, zu Gast. Kapitän Uwe Gensheimer, Iljia Abutovic und Philipp Ahouansou werden weiterhin fehlen. "Wir gehen da voll rein, um das Spiel zu gewinnen", sagte Vranjes. Aber die Aufgabe wird nicht einfach. "Wir müssen besonders im Rückzug noch schneller zurück. Es ist eben sehr schwer ohne Wechsel zu spielen".

Zuletzt ist Vranjes wieder zu zwei Wechseln beim Angriff zurückgekehrt. Einen Schritt, den er eigentlich vermeiden wollte. "Es gibt Dinge, die funktionieren nicht von heute auf morgen", macht er deutlich. Dagegen ist seine Ansage für die fünfte Partie unter seiner Verantwortung klar und deutlich. "Wir schaffen es nicht den Gegner unter Druck zu setzen. Wir haben nicht genug Kraft", meinte Vrjanes.

Er vermisst das Feuer, die Leidenschaft und den letzten Willen. "Wir können gegen Kiel, Berlin, Erlangen und Wetzlar gewinnen, aber wir müssen mehr wollen und das machen wir nicht", klagte Vranjes. In der Crunchtime fehlt den Löwen der letzte Biss. Warum das so ist, will der Schwede in den Gesprächen mit der Mannschaft noch vor der Abreise nach Minden herausfinden. Für den einstigen Weltklasse-Spielmacher, der keinem Zweikampf aus dem Weg ging, ist die zuletzt gezeigte "Art und Weise" ein Unding.

Die technischen Fehler häufen sich. Zehn waren es gegen die HSG Wetzlar, deutlich zu viel für ein Team, das (eigentlich) in der oberen Tabellenregion erwartet wurde.

Die Unzufriedenheit ist bei vielen Akteuren deutlich zu spüren. Auffällig ist es bei Albin Lagergren. Der Schwede, mit der Goldmedaille von der Europameisterschaft zurückgekehrt, ist seit Monaten im Löwentrikot weit von seinen Möglichkeiten entfernt. "Handballerisch ist das nicht optimal, auch die Motivation ist nicht optimal, das ist auch bei anderen Spielern so", bestätigte Vranjes. Aber der Cheftrainer vermied konkret die Gründe zu nennen. "Alle Probleme sind nicht von heute oder gestern, sondern bestehen schon länger. Aber das ist nicht meine Baustelle, ich möchte die Mannschaft auf ein hohes Niveau bringen", sagte Vranjes.

Die Lage ernst. Zum ersten Abstiegsplatz sind es aktuell nur noch sechs Zähler. "Wir gehören nicht zu den Top Acht, wir müssen alles in ein Spiel investieren, um jeden Zentimeter kämpfen. Es geht nur über harte Arbeit, es gibt viel zu tun".