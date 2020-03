Auch ohne André Becker (l) lief es zuletzt rund in Walldorf. Trotzdem hofft der FCA in Alzenau auf die Rückkehr seines Torjägers. Foto: Pfeifer

Walldorf. (dpa-lsw) Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus legt die Fußball-Regionalliga Südwest eine zweiwöchige Spielpause bis vorerst Ende März ein. Auf einer Konferenz mit den Präsidenten der betroffenen Landesverbände wurde am Freitag die Absetzung der Spieltage 24 und 25 beschlossen. "Damit wird auch die Regionalliga Südwest ihrer Verantwortung gegenüber Vereinen, Spielern, Schiedsrichtern, Zuschauern und allen an den Spielen Beteiligten gerecht", teilte die Regionalliga Südwest mit.

Die Verantwortlichen wollen die weitere Entwicklung in den kommenden zwei Wochen intensiv beobachten und "sorgfältig prüfen, inwieweit eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Einklang mit den Empfehlungen bzw. Vorgaben der maßgeblichen Behörden möglich ist und welche weiteren Folgen sich für den Spielbetrieb der Regionalliga Südwest ergeben".

Update: Freitag, 13. März 2020, 12.05 Uhr

Heidelberg. (bz/miwi) Nimmt man das letzte Spiel vor der Winterpause dazu, hat Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf vier Mal in Folge gewonnen. "An so eine starke Serie kann ich mich nicht erinnern, seit wir 2014 aufgestiegen sind", sagt Trainer Matthias Born, der sich mit seiner Mannschaft bis auf den fünften Rang nach oben gearbeitet hat. Um den zu halten, müssen beim FC Bayern Alzenau am Samstag (14 Uhr) die nächsten drei Zähler her, da von hinten Mainz II und Ulm lauern. Nach vorne ist realistisch betrachtet nicht mehr drin, Homburg ist als Vierter bereits neun Punkte enteilt.

Darauf liegt aber nicht das Hauptaugenmerk in der Astorstadt. Es geht darum, den guten Lauf so lange es geht in die Länge zu ziehen. In Alzenau erwartet Walldorf eine relativ unbekannte Mannschaft. "Sie hatten einen Trainerwechsel in der Pause und auch im Kader gab es etwas Bewegung", berichtet Born.

Ob die zuletzt erkälteten Nico Hillenbrand und André Becker schon wieder bereit für die erste Elf sind, wird sich kurzfristig entscheiden. Ihre Vertreter haben sich als sehr zuverlässig erwiesen.

Die Kicker der TSG Hoffenheim II bereiten sich auf ein Geisterspiel bei der SV Elversberg vor. Coach Marco Wildersinn möchte sich mit den äußeren Umständen gar nicht lange beschäftigen und sagt mit einem Augenzwinkern: "Wenige Zuschauer? Das kennen wir." Für den Coach der U 23 geht es viel mehr darum, nach zwei Niederlagen im Jahr 2020 endlich zu punkten. Dabei kann Moody Chana nicht helfen, der wegen einer Notbremse beim 1:4 gegen Mainz II rotgesperrt fehlt. Die Leistung gegen die Rheinhessen haben der Trainer sowie die Mannschaft mit einer Aussprache aufgearbeitet. "Die Jungs haben auch untereinander gesprochen", verrät Wildersinn. Der Fußballlehrer hofft darauf, dass dies zu einer Leistungssteigerung im Duell beim Tabellenzweiten führt. "Wir wollen schnellstmöglich anfangen, zu punkten", sagt er.

Wenn Oberligist SV Sandhausen II in dieser Saison gewinnt, dann mit einem dicken Ausrufezeichen versehen. Das 2:0 vor Wochenfrist gegen den damaligen Zweitplatzierten, die Stuttgarter Kickers, ist der dritte Saisonsieg gewesen. Mitte November gab es schon einen 4:1-Sieg beim Vierten FV Ravensburg.

"Das war ein verdienter Sieg gegen die Kickers, der uns hoffentlich Selbstvertrauen für die kommenden Wochen gibt", sagt Trainer Frank Löning. Der Oberligist hat seine Ligareife damit erfolgreich nachgewiesen und hofft von nun an auf weitere positive Erlebnisse und Ergebnisse. Am besten gleich am Samstag (14 Uhr) in Dorfmerkingen. Wahrscheinlich stehen Löning dann sogar mehr Akteure zur Verfügung, da sich die Verletztenlage entspannt und er mehr Auswahl hat.