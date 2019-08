Von Claus Weber

Heidelberg. Die Begrüßung der rund 600 Zuschauer übernahmen Nils Lindner und Horst Heinlein am Dienstagabend gemeinsam. Die Stadionsprecher aus Walldorf und Hoffenheim lieferten sich ein freundliches Geplänkel, sie mögen sich. Die beiden Fußball-Regionalligisten verbindet eine Kooperations-Partnerschaft. Doch nach dem Anpfiff schenken sie sich nichts. Vor allem die Walldorfer gingen sofort zur Sache, erspielten sich in den 90 Minuten ein Eckenverhältnis von 10:3! Der starke Saisonstart hat der Mannschaft von Trainer Matthias Born, die im letzten Jahr erst im Endspurt den Abstieg vermieden hatte, offenbar Flügel verliehen.

Nach zwei Auswärtserfolgen und dem unglücklichen Remis gegen Frankfurt vor 14 Tagen feierten die Astorstädter mit dem 3:0 nun auch den ersten Heimsieg und übernahmen - zumindest für eine Nacht - die Tabellenspitze. "Das war mehr als verdient", freute sich Born und zog den Hut vor seiner jungen Mannschaft: "Wir hatten heute acht Mann im Kader, die aus der U 23 gekommen sind und im letzten Jahr noch in der Verbandsliga spielten."

Es ist erstaunlich, was sich in Walldorf getan hat. Obwohl mit Erik Wekesser, Jürgen Rennar, Pascal Pellowski, Tim Grupp, Jonas Kiermeier und Marcus Meyer ein halbes Dutzend Leistungsträger gingen, ist das Team stärker geworden, spielt flotter, ansehnlicher - und erfolgreicher. Talente wie Andre Becker, Semih Sahin, Minos Gouras, Luca Stellwegen und Maik Goß, die Trainer Andreas Kocher in der U 23 aufgebaut hat, haben zwei Klassen höher bereits den Sprung zum Stammspieler geschafft.

"Die Jungen harmonisieren sehr gut mit den Erfahrenen wie Tabe Nyenty oder Nico Hillenbrand, das Wir-Gefühl stimmt", meinte FCA-Chef Willi Kempf und sein Stellvertreter Peter Grendel ergänzte: "Sie gehen unbekümmert auf den Platz, sind hoch motiviert." Marco Wildersinn war dagegen bedient, stapfte enttäuscht vom Platz. "Das war heute nichts", seufzte Hoffenheims Trainer, "das war in allen Belangen zu wenig."

Schon nach acht Minuten ging Walldorf in Führung: Minos Gouras wurde in der Mitte von Luca Stellwagen bedient. Zwölf Minuten später behielt Nicolas Kristof die Nerven. Walldorfs Torwart wehrte einen Strafstoß von Andreas Ludwig ab. Christoph Baumgartner war im Strafraum zu Fall gebracht worden. Womöglich war der parierte Strafstoß die spielentscheidende Szene. Er nahm Hoffenheim den Schwung und beflügelte die Gastgeber.

"Wäre der Strafstoß reingegangen, hätte das Spiel wohl einen anderen Verlauf genommen", haderte Wildersinn. So aber erhöhten die Walldorfer nach 37 Minuten auf 2:0. Andre Becker köpfte nach einer Ecker von Andreas Schön ein. Es war schon der sechste Saisontreffer des 23-jährigen Newcomers. Beinahe hätte Becker sein Konto weiter ausgebaut. Doch erst blieb der 1,96 m-Mann an Torwart Stefan Drljaca hängen, dann schoss er knapp vorbei. Das 3:0 (84.) durch Semih Sahin nach einem Hackentrick von Nikolai Groß war deshalb hochverdient.

Matthias Born hielt dennoch den Ball flach. "Dass wir jetzt ganz oben stehen, ist eine schöne Momentaufnahme", sagte er, "doch dass wir mit unserem Budget und unserem Status als Feierabendprofis in dieser Klasse nicht zu den Favoriten zählen, ist auch klar." Aber manchmal, sagte der FCA-Coach, schreibe der Fußball verrückte Geschichten.

Walldorf: Kristof - Goß, Nyenty, Müller, C. Becker - Schön (70. Nag), Hillenbrand - Stellwagen (73. Marton), Gouras - Sahin - A. Becker (78. Groß).

Hoffenheim II: Drljaca - Görlich (46. Tubluk), Chana, Fennell, Beyreuther - Elmkies (46. Linsbichler), Szarka - Ludwig (78. Signorelli), Alberico - Baumgartner - Ekene.

Schiedsrichter: Christoffer Reimund (Zwingenberg); Zuschauer: 608; Tore: 1:0 Gouras (8.), 2:0 Becker (37.), 3:0 Sahin (84.); Besonderes Vorkommnis: Kristof wehrt einen Foulelfmeter gegen Ludwig ab (20.).