Von Matthias Miltz

Neckar-Odenwald-Kreis. Grund zur Freude haben Fußballfans aus der Region zur Zeit, wenn sie sich die zweite Bundesliga anschauen. Denn: Alle vier Profis aus der Region, die in Deutschlands zweithöchster Spielklasse unterwegs sind, liefern momentan richtig ab. Ein Überblick:

Benedikt Gimber (links in weiß). Foto: dpa

> Benedikt Gimber (SSV Jahn Regensburg): Der Sulzbacher ist die tragende Säule im Team von Coach Mersad Selimbegovic. In allen neun Saisonspielen stand Gimber über 90 Minuten auf dem Feld und führte die Mannschaft als Kapitän an. Außerdem scheint der defensive Mittelfeldspieler in dieser Saison seinen Torriecher gefunden zu haben. In neun Spielen traf Gimber schon drei Mal, legte zudem noch einen weiteren Treffer auf. Vor dieser Runde traf der 24-Jährige in über 100 Zweitligaspielen nur ein Mal. Die Leistungen des Jahn-Kapitäns sind mit ein Grund für den starken Saisonstart der Regensburger. Spielte man in den letzten Jahren noch regelmäßig um den Abstieg, mischt man jetzt in der oberen Tabellenhälfte mit. Auch der "Kicker" bescheinigt Gimber bisher starke Leistungen. Mit einem Notenschnitt von 2,5 gehört er zu den Top-Drei der Liga. Nur Sven Michel (SC Paderborn) und Simon Terodde (Schalke 04) haben einen besseren Schnitt als Gimber.

Luca Pfeiffer. Foto: dpa

> Luca Pfeiffer (Darmstadt 98): Den gleichen Notenschnitt wie Benedikt Gimber, also auch bei den Top-Spielern der Liga gelistet, ist der Gommersdorfer Angreifer. Fünf Tore und zwei Assists stehen aktuell für den 25-Jährigen in acht Spielen zu Buche. Zusammen mit Philipp Tietz bildet er bei den "Lilien" ein kongeniales Sturmduo, das sich bestens ergänzt. Auch Pfeiffer ist es zu verdanken, dass Darmstadt mit 21 Treffern, den aktuell besten Angriff der Liga stellt. 13 der 21 Tore gehen übrigens auf das Konto des Duos Tietz/Pfeiffer. Wie gut es in der Offensive läuft, zeigte der vergangene Spieltag, als die Darmstädter den SV Sandhausen mit 6:1 überrollten. Doppeltorschütze dabei: Luca Pfeiffer.

Nicolai Rapp. Foto: imago

> Nicolai Rapp (Werder Bremen): Die ersten beiden Spiele der Saison fehlte der Limbacher noch verletzt, anschließend stand er in allen sieben Partien über die volle Distanz auf dem Rasen. Der zentrale Mittelfeldspieler steuerte bisher außerdem einen Treffer und eine Vorlage bei. Außerdem gehört Rapp, der erst vor der Saison zum Bundesliga-Absteiger wechselte, zu den Notenbesten bei Werder. Auch am vergangenen Wochenende zeigte der 24-Jährige, dass er für die Bremer ein wichtiger Einkauf war. Mit seiner Vorlage für Marvin Duksch zum 2:0 leitete er den 3:0-Sieg gegen Heidenheim mit ein. Rapp glänzte aber über die kompletten 90 Minuten mit seiner Präsenz und Zweikampfstärke, verlieh dem Bremer Spiel dadurch Stabilität. Die Belohnung: "Kicker"-Note 2.

Simon Lorenz (in blau). Foto: dpa

> Simon Lorenz (Holstein Kiel): Der zweite Sulzbacher im Kreis der Legionäre aus der Region hat sich reingekämpft bei den Kielern. In acht von neun möglichen Spielen stand der Innenverteidiger auf dem Feld, davon sechs Mal über die volle Distanz. Schade nur für Lorenz: Beim Duell mit seinem besten Kumpel Benedikt Gimber und dessen Regensburger saß er 90 Minuten draußen. Doch auch, wenn sich Lorenz seinen Platz im Team erkämpft hat: Bei den Kielern läuft es in dieser Saison noch nicht rund. In der letzten Runde waren sie noch voll im Aufstiegsrennen, scheiterten erst in der Relegation an Köln. In dieser Saison hängen sie bisher hinterher, mit acht Punkten belegt man aktuell nur den 15 Rang, mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone.