Von Joachim Klaehn

Jeder, der bei Olympia war oder ist, kann sich der Faszination dieses größten Sportfestes der Welt nicht entziehen. Ob im Sommer oder Winter, Olympia lebt generell von der Vielfalt der Wettbewerbe, überragenden Leistungen, zwischenmenschlichen Begegnungen und der Atmosphäre des jeweiligen Gastgeberlandes. Trotz aller modernen Widersprüche um Kult, Kultur, Korruption und Kommerz, als Beobachter sucht man unwillkürlich nach den besonderen Momenten, die länger im kollektiven Gedächtnis haften bleiben.

Diese mögen je nach Nation und Blickwinkel des Individuums anders ausfallen. Nach Halbzeit der Spiele von Pyeongchang ist es für uns der Augenblick, als Aljona Savchenko und Bruno Massot in der Eisarena von Gangneung die Kür ihres Lebens beenden. Sie liegen beide auf dem Eis, ja sie lassen sich fallen, in einer Sportart, die aus gnadenloser Arbeit, Athletik und Ästhetik besteht, deren Leitmotiv eiserne Disziplin über Jahre hinweg ist. All dies scheint vergessen, nach den Höchstschwierigkeitsgraden bei Sprüngen, Pirouetten und Hebefiguren macht sich Leichtigkeit breit. Kein Druck mehr, keine Selbstvorwürfe nach dem Kurzprogramm und dem Salchow-Patzer von Massot mehr, keine Konzentration mehr, keine Pose mehr.

Nichts - "nur" noch das Warten auf die Punkte der Wertungsjury.

Chronisten vor Ort haben uns berichtet, dass bei vielen Menschen in der Eishalle nur so die Tränen kullern. Bei Zuschauern, Betreuern, anderen Athleten, bei ARD-Expertin Katarina Witt ("Ich bin so glücklich und habe geheult") und auch Medienvertretern, die aus Berufsgründen zu gesunder Distanz und Neutralität verpflichtet sind. "Es war mit das Dramatischste, Spannendste, aber auch Schönste und Ergreifendste, was es in diesem Sport jemals gegeben hat", schreibt uns Augenzeugin Ute Maag aus Mannheim, Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Sportjournalisten (VDS).

Ergriffenheit wird erst dann vom ekstatischem Jubel abgelöst, als die sagenhafte Kür-Bestnote von 159,31 Punkten auf der Anzeigetafel erscheint. Dann brechen alle Dämme - ein Triumph mit Tränen. Die 34-jährige, gebürtige Ukrainerin bekennt nach der perfekten Darbietung zur sensitiven Musik aus dem Dokumentarfilm "La terre vue du ciel" (Die Erde von oben gesehen) des französischen Regisseurs Renaud Delourme, sie habe "dreißig Jahre lang" auf diese Goldmedaille hingearbeitet, mit verschiedenen Partnern wie Trainern.

Kurzum: Ein Rührstück, großes Gefühlskino, im fünften Anlauf Savchenkos geschaffen für die Ewigkeit. Solche emotionalen Geschichten schreibt Olympia. Dafür lieben wir das schönste Sportfest auf unserem Globus - mit dem Symbol der fünf Ringe.

Und wir geben zu: Auch in den RNZ-Redaktionsräumen flossen vor dem Fernseher Tränen.