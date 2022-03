Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist eine Aufgabe, die für den SV Waldhof etwas von einem Spaziergang hat: SV Wagenschwend. Ein Landesligist aus dem schönen Odenwald. Und das im Halbfinale des badischen Pokals. Da kann doch eigentlich gar nichts schief gehen, oder Herr Glöckner? Seine Antwort – gewohnt defensiv: "Das ist jetzt kein Spiel, das wir unterschätzen werden. Oder das wir so locker mitnehmen, wir gehen fokussiert ran und ich will von jedem eine Top-Leistung sehen."

Auch wenn es der Waldhof-Trainer so nicht sagt, alles andere als ein deutlicher Sieg, wäre auch für ihn eine Riesen-Überraschung. Wen der 45-Jährige aufs Rasen-Rechteck schicken wird, ist noch unklar. Es werden eher Spieler sein, die zuletzt nicht so häufig zum Einsatz kamen.

Wer nun meint, dass der SVW mit einer halben U23 auflaufen könnte, der täuscht sich aber. Angedacht ist, dass beispielsweise ein Adrien Lebeau oder ein Willy Sommer, die zuletzt verletzt gefehlt haben, wieder Spielpraxis sammeln. "Adrien dürfte für eine Halbzeit bereit sein, Willy schon wieder für mehr", verrät Glöckner.

Dass Drittliga-Stars wie Marco Höger oder Marc Schnatterer auf dem Rasen-Rechteck auftauchen, ist eher unwahrscheinlich. Nach RNZ-Infos ist es wohl jedoch so, dass der komplette Kader mit nach Wagenschwend reist. Sprich der eine oder andere wird hinter der Bande die Daumen drücken und auch für Autogrammwünsche bereit stehen.

Zum Gegner: In Wagenschwend spricht man vom Jahrhundert-Spiel, einem Erlebnis, das man kaum in Worte fassen könne. Für einen ist es zudem ein ganz besonders Spiel. Gemeint ist Trainer Daniel Merz. Er lächelt: "Ich bin Waldhof-Sympathisant. Sofern es unser Spielplan und meine Frau zulassen, gehe ich so oft es geht nach Mannheim ins Stadion." Zu Zweitliga-Zeiten war er mit seinem Vater auf der Tribüne, auch die Oberliga-Zeiten hat er mitgemacht.

Wie es ist, wenn man gegen die Buwe auf dem Platz steht, weiß er auch. Als Merz noch in Neckarelz als Spieler am Ball war, traf er zweimal auf die Reserve der Blau-Schwarzen. Seine Bilanz? Beeindruckend! Ein Sieg und ein Unentschieden stehen in seiner persönlichen Statistik. Verloren hat er also noch nie. "Es wäre natürlich toll, wenn das so bleiben würde", lacht Merz, um dann gleich wieder ein Loblied auf den SVW anzustimmen: "Ich mag diese Emotionen einfach, die beim Waldhof herrschen, dieses Ehrliche."

Geschenkt wird aber nichts. Merzknallt zumindest noch eine kleine Kampfansage raus: "Wir", sagt er, "wir werden versuchen, alles rauszuhauen und so lange wie es eben möglich ist, mitzuhalten."

Auf den Rängen ist auch Vollgas angesagt. Seit Donnerstagmittag ist das Pokal-Duell ausverkauft. 1800 Zuschauer werden dabei sein, wenn ein Waldhof-Fan seinen Buwe ein Bein stellen möchte.