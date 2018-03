Von Roland Karle und Claus Weber

Obrigheim/St. Ilgen. Mit drei persönlichen Rekorden und einer Weltklasse-Leistung von 194 Relativpunkten im Zweikampf trug Nico Müller ganz entscheidend zum souveränen 903:702,6-Sieg seines SV Obrigheim beim TB Roding bei. Der Nationalheber ist drei Wochen vor der EM in Rumänien in der Form seines Lebens. "Das war wirklich eine beeindruckende Vorstellung", lobte sein Trainer Oliver Caruso den Olympia-Zehnten von 2016. Das Kompliment gilt aber gleichermaßen für Müllers Mannschaftskameraden Matthäus Hofmann. Der Schwergewichtler stellte seine Bestleistung im Reißen ein (170 kg) und glänzte mit der Rekordlast von 201 Kilo im Stoßen. Dadurch übertraf der 23-Jährige die geforderte EM-Norm um beachtliche sechs Kilo. Nach langer Verletzungszeit wegen einer Rückenoperation ist Hofmann ein starkes Comeback gelungen.

Obrigheim ist durch den Sieg in Roding auf Platz zwei in der Bundesliga Süd-West geklettert. Dadurch stehen der Vizetitel und der Einzug ins Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft am 28. April in Samswegen fest. "Die Athleten haben unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen", sagte SV-Teamchef Manuel Noe nach dem Sieg in Ostbayern. "Nun wollen wir im DM-Finale angreifen und gegen Samswegen und Speyer ernsthaft um den Titel kämpfen."

Der AC Germania St. Ilgen bleibt Bundesligist. Seit 1986 gehören die Germanen der höchsten Klasse an. Am Samstag machten sie den Ligaverbleib vorzeitig klar, siegten beim Schlusslicht KSC Schifferstadt deutlich mit 587,4:438,0. Saisonabschluss ist am 7. April in Obrigheim, wo die Germanen allerdings nur krasser Außenseiter sind. Deshalb wird der AC die Runde auf dem siebten von neun Rängen abschließen. "Das ist ein versöhnlicher Abschluss einer Saison, die Verletzungen und Absagen geprägt war", sagte AC-Chef Bernd Börgerding.

In der Pfalz hatten die Germanen vorsichtshalber Gabor Vaspöri reaktiviert. Der 35-jährige Ungar holte mit 107,6 Kilopunkten eine zwar - für den Ausländerplatz - bescheidene Ausbeute, verhalf den St. Ilgenern aber dennoch zum sicheren Sieg. Bester Heber des Abends war Robby Behm, der stets ein Kilo mehr auf die Hantel packte als sein britischer Schwergewichtskollege Ben Watson im Schifferstädter Trikot. Am Ende hatte Behm mit 133 Kilopunkten elf Zähler mehr als sein pfälzischer Konkurrent in die Wertung gebracht.

Stark präsentierte sich auch Maurice Lambrecht. St. Ilgens Quereinsteiger aus dem CrossFit verbesserte sich im Reißen (113 kg) und im Stoßen (141) um jeweils drei Kilo und feierte damit auch persönlichen Rekord im Zweikampf (89,2 Kilopunkte).

Während Lisa Marie Schweizer nach zweiwöchiger Krankheitspause mit 115 Kilopunkten schon wieder ordentlich zupackte, machte sich bei Sergej Dundukov die dreiwöchige Trainingspause nach einer Erkältung bemerkbar. Er brachte nur 83 Kilopunkte in die Wertung. "Er kann viel mehr", war Börgerding mit ihm ebenso nachsichtig, wie mit "CrossFitter" Felix Rehder, der mit dem Ausstoßen Probleme hatte und mit 59,6 Punkten unter seinen Möglichkeiten blieb.

Schon vor dem letzten Wettkampf in vier Wochen bauen die Germanen an der neuen Mannschaft für kommende Saison. Die gute Nachricht: Mandy Treutlein wird nach ihrer Babypause zurückkehren, die beiden Bulgaren Vasil Gospodinov und Georgi Shikov haben signalisiert, bleiben zu wollen, Robby Behm (32) will weiter machen, obwohl er durch seine Anstellung als Trainer beim Olympiastützpunkt vielleicht nicht bei allen Kämpfen anwesend sein kann. Auch die Jungs vom CrossFit und Sergej Dundukov machen weiter. Und schließlich hofft Börgerding, dass Eigengewächs Denis Steinbächer nach seinem Auslandssemester zum Gewichtheben zurückkehrt. Außerdem soll der AC Germania weiblicher werden. Man sei, ließ der Vorsitzende durchblicken, in guten Verhandlungen mit zwei starken Sportlerinnen.

KSC Schifferstadt - AC St. Ilgen 438,0:587,4

St. Ilgen: Robby Behm (101,2 kg Körpergewicht) 145 kg im Reißen + 187 kg im Stoßen = 133 Relativpunkte, Lisa Marie Schweizer (63,5 kg) 77 kg + 97 kg = 115, Gabor Vaspöri (93,7 kg) 130 kg + 165 kg = 107,6, Maurice Lambrecht (82,4 kg) 113 kg + 141 kg = 89,2, Sergej Dundukov (67,9 kg) 90 kg + 120 kg = 83, Felix Rehder (84,2 kg) 103 kg + 125 kg = 59,6.

TB Roding - SV Obrigheim 702,6:903,0

Obrigheim: Nico Müller (78,7 kg Körpergewicht) 155 kg Reißen + 195 kg Stoßen = 194,0 Relativpunkte, Matthäus Hofmann (106,9 kg) 170 kg + 201 kg = 164,0, Acoran Juan Hernandez (69,9 kg) 133 kg + 157 kg = 157,0, Jakob Neufeld (76,8 kg) 135 kg + 164 kg = 148,0, Marius Oechsle (75,9 kg) 119 kg + 158 kg = 129,0, Ruben Hofmann (75,2 kg) 117 kg + 142 kg = 111,0.