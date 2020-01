Von Roland Karle

Obrigheim. Als Sargis Martirosjan die mit 174 Kilo bestückte Hantel mit seinen Fingern fest umklammert und sie kraftvoll nach oben reißt, freut sich der österreichische Nationalheber nicht nur über einen gelungenen Versuch, sondern macht auch seine Teamkameraden und die mitgereisten Fans glücklich. Denn es ist eine Punktlandung: Durch Martirosjans erfolgreichen Schlussakkord im ersten Durchgang gewinnen die Obrigheimer Gewichtheber beim TB Roding das Reißen – mit dem geringstmöglichen Unterschied von 0,1 Relativpunkten, die genau 100 Gramm entsprechen. Damit steht fest: Einer von drei zu vergebenden Siegpunkten wird dem Gäste-Konto gutgeschrieben.

TB Roding – SV Obrigheim 809,5:793,4 Reißen: 319,6:319,7 Stoßen: 489,9:473,7 Sargis Martirosjan (110,9 kg Körpergewicht): 174 kg Reißen + 198 kg Stoßen/1 Fehlversuch (verzichtet) = 164 Punkte. Nico Müller (85,7 kg): 143 kg + 180 kg/0 = 151,6 Punkte. Moritz Huber (69,8 kg): 114 kg Reißen + 146 kg Stoßen/0 = 127 Punkte. Jakob Neufeld (80,6 kg): 127 kg + 152 kg/1 = 117,8 Punkte. Victoria Hahn (71,6 kg): 87 kg + 106 kg/3 = 117 Punkte. Adrian Müller (65,9 kg): 110 kg + 127 kg/2 = 116 Punkte.

Zuvor hatten die Obrigheimer eine beeindruckende Aufholjagd geboten. "Nach den ersten Versuchen im zweiten Block lagen wir noch um 15 Punkte hinter Roding, haben dann aber durch hohe Steigerungen zwischen den Versuchen den Rückstand wettgemacht", berichtet Volker Hauß. Der frühere Bundesliga-Heber (21 Einsätze) und langjährige Funktionär vertrat am Samstag den erkrankten Teamchef Manuel Noe.

Was im Reißen glückte, wiederholte sich im Stoßen jedoch nicht. Als der zweite Block beider Mannschaften (jeweils drei Athleten) die ersten Versuche beendet hatten, lag Roding mit 23 Punkten vorne. Die hoch motivierten Gastgeber verteidigten die Führung bis zum Schluss, Obrigheim konnte lediglich noch sieben Punkte gutmachen, so dass die zweite Disziplin mit 473,7:489,9 Punkten deutlich verloren ging – und Roding den Wettkampf mit 2:1 und einem Relativergebnis von 809,5:793,4 für sich entschied.

In der mit rund 400 Zuschauern vollbesetzten Städtischen Dreifachturnhalle bejubelten die einheimischen Anhänger nicht nur eine starke Leistung ihres Teams, sondern den ersten Rodinger Sieg gegen den SV Obrigheim überhaupt. Die TB-Athleten zeigten sich topfit und nervenstark. Sie leisteten sich nur fünf Fehlversuche, der Gegner sieben.

"Eine ganz enge Kiste"

Im zwölften Bundesliga-Duell der beiden sich freundschaftlich verbunden fühlenden Vereine haben die Neckar-Odenwälder also ihre weiße Weste bekleckert. "Es war von vornherein klar, dass es aufgrund unserer personellen Probleme hier eine ganz enge Kiste wird", sagt Volker Hauß. Neben den schon länger verletzten Matthäus Hofmann und Marius Oechsle fehlten zum sportlichen Jahresauftakt in Ostbayern der erkrankte Ruben Hofmann und Mohammed Hoblos (Kapselverletzung am Daumen). Den zweiten Ausländerplatz nahm Martirosjans österreichische Teamkollegin Victoria Hahn ein, weil die beiden Spanier Hernandez und Gonzalez wegen Olympia-Vorbereitung nicht abkömmlich waren und die Britin Emily Campbell verletzt ist. Hahn machte ihre Sache ordentlich, auch wenn das Multitalent drei Fehlversuche fabrizierte. Die erzielten 116 Punkte sind für die Teilnehmerin an den Olympischen Winterspielen von 2018 im Zweier-Bob ein erwartungsgemäßes Ergebnis.

Wenn jeder Obrigheimer im Durchschnitt nur drei Punkte mehr geholt hätte, wäre ein Sieg wahrscheinlich gewesen. Aber das war nicht drin. "Unsere Athleten haben alles aus sich herausgeholt, der Mannschaft kann man überhaupt nichts vorwerfen. Wir sind froh über den Punkt im Reißen, der wird vielleicht noch sehr wertvoll werden", erklärt Interimsteamchef Hauß mit Blick auf den anvisierten DM-Endkampf. Dafür qualifizieren sich bekanntlich die drei Erstplatzierten der in diesem Jahr erstmals eingleisigen Bundesliga.

Durch das 0:3 kurz vor Weihnachten gegen den deutschen Meister SSV Samswegen in eigener Halle und die erneute Niederlage in Roding weist der SV Obrigheim nun fünf Verlustpunkte auf – und ist unter Druck geraten. Mit Samswegen (ein Verlustpunkt), Mutterstadt und Speyer (je vier) und Roding (ebenfalls fünf Minuspunkte) kämpfen vier weitere Mannschaften aktuell aussichtsreich um den Einzug ins Finale.

Der nächste Heimkampf am 15. Februar gegen den AV Speyer wird entscheidend sein: Gewinnen die Obrigheimer Gewichtheber das Duell, ziehen sie vorbei an den Pfälzern, die am Wochenende in eigener Halle gegen Samswegen zwar verloren, aber beim 1:2 immerhin einen Punkt holten.

Martirosjan holt die meisten Punkte

Bis dahin wird auch Nico Müller noch eine Schippe drauflegen können. Der Nationalheber sammelte in Roding knapp 152 Punkte und zeigte eine tadellose Vorstellung, eingedenk der Tatsache, dass er nach einer Pause zu Jahresbeginn erst vor kurzem wieder ins Training eingestiegen ist. Müller bereitet sich sorgsam auf die Europameisterschaft im April vor und will dort den nächsten großen Schritt auf dem Weg zu Olympia 2020 in Tokio machen.

Während Müller also gerade wieder einen neuen Trainingszyklus begonnen hat, steht Simon Brandhuber voll im Saft. Rodings Nummer eins startet Ende des Monats bei einem Qualifikationsturnier in Rom, der Bundesliga-Wettkampf diente ihm als willkommene Generalprobe. Mit 178 Punkten legte der Vize-Europameister in der 67-Kilo-Klasse den Grundstein für den Sieg seiner Staffel und war bester Heber des Abends.

Die meisten Punkte für den SV Obrigheim holte Sargis Martirosjan (164). Der ebenfalls um ein Olympia-Ticket kämpfende Schwergewichtler verzichtete dabei auf seinen letzten Versuch. Er hätte 213 Kilo stoßen müssen, damit sein Team doch noch siegt. "Das war einfach nicht drin", sagt Volker Hauß.

Auch Moritz Huber, gegen Samswegen vor fünf Wochen Obrigheims Bester, trat planmäßig kürzer. Seinem Trainingsstand entsprechend holte er 127 Punkte und war neben Nico Müller der einzige Obrigheimer mit sechs gültigen Versuchen. Erneut sprang Adrian Müller ein, mit über 50 Einsätzen ein erfahrener Bundesliga-Heber, aber aufgrund beruflicher Anforderungen eigentlich nur noch für die zweite Mannschaft vorgesehen. Der 66-Kilo-Mann scheiterte jeweils in den dritten Versuchen, am Ende reichte es für ihn zu 116 Punkten.

Die Obrigheimer gaben sich als gute Verlierer. "Für jeden Gewichtheber-Fan, der diesen Wettkampf erlebt hat, war das ein echter sportlicher Leckerbissen, zumal bei dieser tollen Stimmung hier in Roding", so Hauß. Jakob Neufeld betonte den Spaßfaktor, den "so ein spannender Wettkampf" mit sich bringt. Er selbst – gehandicapt durch Nackenprobleme – ging in seinem 77. Bundesliga-Einsatz für Obrigheim an die Schmerzgrenze, versuchte im dritten Stoßversuch sogar noch eine am Ende missglückte Steigerung um fünf Kilo. So wollte er den Gegner nochmal unter Druck setzen. Es sollte nicht sein.

Den Druck hat nun der SV Obrigheim. Vor dem Duell gegen Speyer in vier Wochen steigt die Spannung.