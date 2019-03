Von Wolfgang Brück

Neckarsteinach. Am letzten Sonntag im November kreiste ein Hubschrauber über Neckarsteinach und landete auf dem Sportplatz im Schönauer Tal. Zwei Rettungswagen rückten an. Über eine Stunde kämpften Notfall-Mediziner um das Leben des Platzkassierers der Spielvereinigung Neckarsteinach. Vergeblich. Der 61-jährige Mann, der vor dem Spiel gegen den Turnerbund Rohrbach/Boxberg zusammen gebrochen war, starb vermutlich an Herzversagen.

Jetzt will man beim badischen Fußballverband versuchen, der Witwe Hilfe aus dem Sozialfonds zukommen zu lassen. "Ich habe mit Geschäftsführer Uwe Ziegenhagen bereits gesprochen", teilt Johannes Kolmer, Vorsitzender des Fußballkreises Heidelberg, mit.

Daniela Janscho gehörte zu denen, die am schwarzen Sonntag an den dramatischen Rettungs-Aktionen beteiligt war. Die Frau des Rohrbacher Trainers Markus Janscho fand den Kassierer leblos unterhalb einer Treppe liegen. Die gelernte Arzthelferin versorgte die Kopfplatzwunde, ihr Mann, der bei der ABB eine Erste-Hilfe-Ausbildung genoss, begann mit Herzmassagen. Es waren Momente, die so schnell nicht aus dem Gedächtnis gehen und die zeigen, wie nebensächlich Fußball manchmal wird.

Kreisklasse A, Freitagabend, 19.30 Uhr: SpVgg Neckarsteinach - TB Rohrbach/Boxberg.