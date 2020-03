Von Christopher Benz

Mühlhausen. Geahnt hat es vielleicht der ein oder andere, ausgesprochen hat es jedoch niemand. Das hochdramatische 5:6 nach Elfmeterschießen des 1. FC Mühlhausen gegen den FC Nöttingen ist bis auf Weiteres das letzte Fußballspiel in der Region gewesen.

Am Mittwochabend trafen der Landesligist und der Oberligist auf dem Kunstrasenplatz in Mühlhausen aufeinander und 500 Zuschauer wollten sich das erste Halbfinale im badischen Pokal nicht entgehen lassen. So ein hohes Menschenaufkommen wird es vorerst auf keinem Fußballplatz mehr geben. Bei all den Einschränkungen des öffentlichen Lebens trifft das jeden Fußballbegeisterten schwer, ebenso wie die Ungewissheit, wann es wieder "normal" läuft.

Als ob die Kicker gewusst hätten, was folgt, lieferten sie sich eine große Schlacht mit Höhen und Tiefen, mit Toren und Platzverweisen, mit grenzenlosem Jubel auf der einen und einem stolzen Verlierer auf der anderen Seite. Mühlhausen bestimmte das Geschehen über 90 der 120 Minuten und hatte den zwei Klassen höher vertretenen Kontrahenten mehrmals am Rande der Niederlage.

Aus einem frühen 0:2-Rückstand machten Kapitän Christoph Stenzel und Co. Mitte der zweiten Hälfte ein 2:2 und bis zum Ende der Verlängerung war stets Mühlhausen der Entscheidung näher. Ein Abseitstor und zwei weitere Chancen sprangen dabei heraus, nur über regelkonform über die Linie wollte die Kugel nicht mehr rollen. Somit musste die Nervenschlacht vom Punkt entscheiden, die Nöttingen gewann. Drei verwandelten FCM-Schüssen standen deren vier der Mittelbadener gegenüber, die in ihr achtes Pokalfinale seit 2010 eingezogen sind.

Obwohl unterlegen, standen die Gastgeber unmittelbar nach dem Ende in einem großen Kreis zusammen, feierten sich und ihre grandiose Leistung lautstark. Ein Gänsehautmoment, an den sich die eine oder andere Zuschauerin, die am Mittwochabend zu Gast war, in den folgenden fußballfreien Tagen und Wochen vermutlich öfters ins Gedächtnis rufen wird.

"Nach dem Spiel ist die Enttäuschung sehr groß gewesen", berichtete Mühlhausens Trainer Christian Thome, "mit ein bisschen Abstand kommt der Stolz auf die Mannschaft aber immer mehr heraus. Das hat Lust auf mehr gemacht und wir greifen nächstes Jahr im Pokal sicher wieder an."

Für die aktuelle Saisonunterbrechung hat er vollstes Verständnis. "Die Gesundheit steht fraglos über allem Sportlichen", so Thome, der hofft, "dass es diese Runde weitergeht." Als Spitzenreiter der Landesliga steht seine Mannschaft, die er zusammen mit dem Spielertrainer Steffen Kretz betreut, kurz vor dem Aufstieg. In Mühlhausen will man unbedingt weiterspielen und eine bis dato sehr gute Saison vergolden, um nächstes Jahr in Badens höchster Spielklasse auf Punktejagd gehen zu dürfen.

"Am Mittwoch hätte ich noch nicht damit gerechnet, dass es so weit kommt", erklärte der Vizepräsident des badischen Fußballverbands, Rüdiger Heiß, der am Mittwoch zu den Zuschauern in Mühlhausen zählte: "Die Lage ändert sich momentan allerdings sehr schnell." Die gestern festgelegte Pause bis zum 23. März gibt den Vereinen vorerst Planungssicherheit. Käme es gar zu einem Saisonabbruch, stellt sich jedem Landesverband die Frage, wie mit der knapp über die Hälfte absolvierten Runde umzugehen wäre.