Von Gerold Kuttler

Mosbach-Sattelbach. Es ist der 26. Mai 1985, als die SV Schefflenz keinem alltäglichen Gast gegenüber stand - dem SV Darmstadt 98. Der Zweitligist, von Udo Klug trainiert, war mit dem 19-jährigen Bruno Labbadia über Pfingsten, den traditionellen Sportfesttagen der SVS, an die Schefflenz gekommen. Als Darmstadt, das zur Pause nur mit 1:0 vorne lag, in der Folge mit 5:0 führte, bekam das Team von Otmar Becker einen Freistoß zugesprochen. Dafür hatte der Landesligist einen Spezialisten in seinen Reihen, Bernhard Mohr. Er legte sich den Ball zurecht und checkte die Lage und erkannte seine Chance, den Freistoß zu versenken. Und sagte sich: "Jetzt musst du den Ball nur noch über die Mauer und aufs Tor bringen, dann könnte es klappen." Bernhard Mohr lief an, zwirbelte den Ball perfekt über die Mauer und netzte ein, Rainer Berg hatte sprichwörtlich das Nachsehen. Der Schefflenzer Anhang war aus dem Häuschen und gönnte dem 32-Jährigen dieses Erfolgserlebnis gerade jetzt, denn für Bernhard Mohr war die Partie gegen Darmstadt das Abschiedsspiel nach zehn Jahren bei der SVS. Welche Rolle spielte da noch das Endresultat von 1:10?

In Mosbach geboren und in Sattelbach aufgewachsen, hat Bernhard Mohr überall Fußball gespielt: im Hof, auf der Straße, auf dem alten Sattelbacher Sportplatz und auch im Wald. Bernhard Mohr hat beim SV Sattelbach als Kind und Jugendlicher ausschließlich nur in der C- und A-Jugend Fußball gespielt, und das im Tor. Bereits mit 13 Jahren lief er für die A-Jugend auf und wurde im B-Jugendalter in die Kreisauswahl berufen. In seiner letzten A-Jugendsaison gab es mit dem FC Lohrbach eine erfolgreiche Kooperation, das A-Jugend-Team wurde Vizemeister. "Aus Lohrbach waren zum Beispiel Klaus Mayer, Oswin Mayer und Hansi Schneider dabei, aus Sattelbach Bernd Mackmull, Rudi Winter und Siegfried Wolf", zählt Bernhard Mohr einige Mitspieler auf.

Bernhard Mohr heute, als 66-Jähriger auf seiner Terrasse. Foto: gek

Werner Wetterich, ein Urgestein des FC Lohrbach, hielt in einer Partie bei der SVS einen von Bernhard Mohr geschossenen Elfmeter und erzählt, wie in der A-Jugend aus der Not heraus Bernhard Mohr zum Feldspieler wurde: "Eigentlich war Bernhard beim SV Sattelbach ja für das Tor vorgesehen. Doch als er sich in seinem letzten A-Jugendjahr kurz vor Rundenende an beiden Handgelenken verletzte, konnte er nicht mehr im Tor spielen, stattdessen wurde er außen eingesetzt. Ich habe dann als B-Jugendlicher die letzten Spiele in der A-Jugend ausgeholfen. Bernhard war ein Vorbild an Einsatzbereitschaft, ein Muster an Zuverlässigkeit und hat Verantwortung übernommen. Ich fand es ganz, ganz schade, dass er nicht zum FC Lohrbach gegangen ist. Wir haben uns in der AH doch gefunden, viele Jahre zusammengespielt und eine schöne Zeit gehabt."

Da Bernhard Mohr, der zu Auswärtsspielen manchmal mit dem Fahrrad gefahren ist, im letzten A-Jugendjahr auch bei der Ersten in Sattelbach mittrainierte, fiel dem damaligen Coach Arno Matt die spielerische Qualität des Talents auf: "Ich plane Dich als Feldspieler ein." Und so kam es, dass der einstige Torwart ab seiner ersten Runde bei den Senioren außen gespielt hat. "Die Umstellung fiel mir anfangs schwer, aber mit der Zeit hat sich die Position im Mittelfeld herauskristallisiert", berichtet der 66-Jährige, der in seinem ersten Seniorenmatch gegen Muckental gleich doppelt traf.

Im ersten Jahr bei den Senioren, das der SV Sattelbach als Liganeuling auf Rang fünf abgeschlossen hatte, begann Bernhard Mohr sein Faible für Freistöße zu entwickeln: "Mir hat gefallen, wie Günter Netzer oder Lothar Matthäus Freistöße geschossen haben. Und so habe ich begonnen, Freistöße zu üben." Das tat er leidenschaftlich gern mit Erich Schumpf: "Wir beide haben im Training mit einer Menge Spaß immer wieder Freistoßtricks ausprobiert.

Schnell hatte Bernhard Mohr das Interesse höher spielender Klubs geweckt. Die SG Auerbach war ein solcher Verein, der VfR Fahrenbach ein anderer. Jürgen Strähle, der in der Saison 1974/75 den MFV trainierte und in der darauffolgenden auf der Kommandobrücke der SVS stand und das Direktspiel einführte, überredete Bernhard Mohr zu einem Wechsel nach Schefflenz. "Bernhard war unser erster auswärtiger Spieler", konstatiert Hardy Kühner, der ehemalige langjährige Fußballer und Funktionär der SVS. "Wir gehörten in jeder Saison immer zum Favoritenkreis", wirft Bernhard Mohr einen Blick zurück. "Den Aufstieg in die Landesliga haben wir aber erst 1980 unter Sepp Gaschler geschafft." Längst hatte Bernhard Mohr die Spielmacherrolle inne. Und noch eine Rolle hatte der Regisseur eingenommen - die der Stimmungskanone. "Da hat mich meine Sattelbacher Zeit geprägt. Und so habe ich dem Hit Sun of Jamaica einen neuen Text verpasst." Und die SVS-Kicker schmetterten: "Immer nur Meister sein und niemals mehr Zweiter sein, das ist ja so wunder-, wunderschön."

Doppeltorschütze Mohr

In der ersten Landesligasaison spielte die SVS, die mit Alfred Bischoff einen neuen Trainer hatte, stark auf und startete mit einem 4:0-Sieg beim SV Wertheim. Die Bischoff-Auswahl blieb lange Aufstiegskandidat, ehe ein 0:2 gegen Heidersbach die Hoffnung auf einen Durchmarsch zunichte machte. Am Ende sprang ein 4. Platz heraus. In der folgenden Runde spielte der SVS ein großes Verletzungspech einen üblen Streich. So musste gar Trainer Bischoff in den Kasten und die SVS kam aus dem Süden der Tabelle nicht mehr heraus. Das 3:0 gegen Heidersbach, Doppeltorschütze war Bernhard Mohr, sicherte die Klasse.

Zur Saison 83/84 kam Otmar Becker zurück zu seinem Stammverein. "Das hat uns einen Motivationsschub gegeben", sagt Bernhard Mohr, der hinzufügt: "Das war für mich die allerschönste Zeit. Es gab erstmals ein auswärtiges Trainingslager, Kondition und Disziplin stimmten in der Mannschaft, denn Otmar war eine Respektsperson." Die SVS legte ein sagenhaftes Offensivspiel aufs Grün, hatte mit Walter Binnig, Ralf Paukner, Thomas Reiter, Michael Seußler und Roger Weber treffsichere Angreifer in ihren Reihen und am Ende 70 Tore erzielt, das war Bestwert in der Liga. Darüber hinaus war das Mittelfeld mit Otmar Becker, Andreas Buck und Bernhard Mohr überdurchschnittlich besetzt, im Prinzip gab es nur eine Richtung, in die des Gegners.

Am Pfingstsamstag 1984 kam der Karlsruher SC zur SVS und siegte 4:0. Weil beim Bundesligaaufsteiger Leistungsträger fehlten, versprach der damalige KSC-Coach Werner Olk, im laufenden Jahr ein zweites Mal in Schefflenz aufzuspielen. "Diese Geste hat dem KSC in Schefflenz viele Fans eingebracht, die dem badischen Verein bis heute treu geblieben sind", sagen Hardy Kühner und Bernhard Mohr unisono. Und so duellierten sich beide Klubs im September 1984 ein zweites Mal. Der KSC, mit "Jogi" Löw in der Startelf, gewann mit 8:3.

Kaum war die Runde 84/85 angelaufen, kündigte Bernhard Mohr seinen Abschied vom Landesligafußball an. Sein letztes Punktspiel für die SVS bestritt der damals 32-Jährige gegen Königshofen. Gegen den SV Darmstadt 98 sah man Bernhard Mohr ein letztes Mal im Dress der SVS.

"Bernhard fühlte sich in der Kameradschaft wohl", berichtet Hardy Kühner. "Als Fußballer hat er Qualität gehabt und war ein typischer Spielmacher. Er war ehrgeizig, und so manches Abschlussspiel im Training verlängerte sich so lange, bis er gewonnen hatte. Keiner kam häufiger ins Training als er, der ein Organisationstalent war, von ihm wurden Ausflüge und Schlachtfeste organisiere. Otmar Becker, Fußballlegende der SVS, sagt, dass "auf Bernhard hundertprozentig Verlass war, das galt nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Standen Feste an oder war am Sportplatz etwas zu arbeiten, Bernhard war immer da, ist immer vorangegangen. Als Trainer wünscht man sich solche Spieler wie er einer war.

Bernhard Mohr hat seine Aufgabe darin gesehen, die Angreifer in Position zu bringen. Thomas Reiter war einer von ihnen: "Er hat versucht, uns immer in Szene zu setzen. Da ihm die Laufwege bekannt waren, konnte er die Bälle dorthin spielen, wo sie hinkommen mussten. Ihm war die Gemeinschaft, das Zusammengehörigkeitsgefühl wichtig, darauf hat er viel Wert gelegt." Auch Roger Weber machte das Zusammenspiel mit Bernhard Mohr Spaß: "Bernhard war ein Leader. Der Schnellste war er nicht, aber das hat er durch sein Stellungsspiel, seine Technik und seine Präzision wieder wettgemacht."

Trudpert Münch und Bernhard Mohr treffen sich nicht nur auf Fußballplätzen, sondern auch dann, wenn sie mit den Fahrrädern unterwegs sind, beispielsweise im Kloster Schöntal. Der Heidersbacher zieht ein Vergleich mit einem früheren VfB-Spieler: "Bernhard war wie Werner bei uns, kein Sprinter, aber mit einem guten Auge ausgestattet, wie man so schön sagt. Und wenn man sich heute sieht, merkt man in den Gesprächen, dass ein Fußballexperte vor einem steht."

1985 wurde Bernhard Mohr Spielertrainer beim A-Ligisten FC Freya Limbach und ging als Vizemeister durchs Ziel, die Entscheidung fiel dabei auf der Schlussetappe. Der damalige Vorsitzende der Freya, Bruno Heckmann, schätzt ihn: "Wir hatten zur damaligen Zeit relativ viele junge Leute, und wir haben es Bernhard überlassen, ob er spielt oder nicht. Für uns war es ein angenehmes Arbeiten mit ihm. Die Mannschaft hat er in einem lockeren Ton geführt, ihm ist das ganz gut gelungen, denn ein autoritärer Typ war er nicht. An seiner Arbeit als Trainer war nichts auszusetzen."

Nach einer zweiten Saison bei den Grün-Weißen, in der er etwas häufiger mitwirkte, übernahm er 1987 den Bezirksligisten FC Lohrbach und 1989 den SV Robern. Bei den Gelb-Schwarzen kam es an Ostern 1991 zu einer vorzeitigen Trennung. Ab Januar 1992 folgte ein eineinhalbjähriges Engagement beim FC Trienz. 1993 kehrte Bernhard Mohr als Trainer zur SVS zurück und schloss am Saisonende mit dem Team auf Rang 10 ab. In der folgenden Runde war nach zwei Spieltagen die Zusammenarbeit freilich schon beendet. Die SVS war mit einer 2:4-Niederlage beim späteren Meister TV Hardheim gestartet und verlor das erste Heimspiel gegen TTSC Buchen mit 0:6. Von Problemen im Umfeld war in einer Pressemitteilung zu lesen.

Bernhard Mohrs letzte Trainerstation war in Mosbach. Beim MFV übernahm er 1995 das Amt des A-Jugend-Trainers und ist noch heute angetan von den zwei Jahren seines Engagements: "Von meiner Trainerzeit war das, sportlich betrachtet, die schönste Zeit." Ein Akteur war Heiko Throm, der einige Jahre später für Hoffenheim spielte und im DFB-Pokal gegen Leverkusen zum 2:0 einnetzte: "Kameradschaft war eine große Stärke von ihm. Im Umgang mit uns war er ehrlich, direkt und offen, das hat ihn ausgemacht, du wusstest, wie du dran warst. Für mich war es wichtig, diesen Schritt zum MFV gemacht zu haben. Sonntags hast du dann das Trikot gewechselt, zunächst das Spiel in der A-Jugend am Vormittag und nachmittags dann in der Ersten gemacht." MFV-Mann "Adi" Martin: "Bernhard hat einen super Job gemacht."

"Ich habe mich mit allen Vereinen identifiziert und dort auch wohlgefühlt" beginnt Bernhard Mohr sein Fazit. "Die Zeit als Fußballer möchte ich nie missen, besonders die in Sattelbach. Manfred Kohlhepp, Peter Mundi, Erich Schumpf, das waren Vorbilder für mich. Gerade die tolle Kameradschaft, die ich immer wieder erleben durfte, fand ich in meiner aktiven Zeit spitze und hat mich geprägt."

Bernhard Mohr heiratete im März 1977 Christa, und sie haben mit Vanessa, Rouven und Sören erwachsene Kinder. "Rouven und Sören haben in der Landesliga ihre eigenen Spuren hinterlassen", sagt Vater Bernhard, der gerne auf griechischen Inseln Urlaub macht, zum Wandern in die Berge geht und leidenschaftlich Fahrrad fährt.

In seiner Traum-Elf stünden Bernd Jäger im Tor, alle Trainer - Richard Bangert, Otmar Becker, Alfred Bischoff, Sepp Gaschler, Fritz Gläser, Dieter Homeier, Arno Matt und Jürgen Stähle - Schwager Herbert Rauer, Bruder Reinhold, die Söhne Rouven und Sören sowie Heiko Throm und Marcel Throm sowie er selbst. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit würde nur einer Freistöße schießen und am liebsten ins Tor: Bernhard Mohr.