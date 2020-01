Von Christopher Benz

Nußloch. Von Sonntag an dürfen sich die Tennisfans auf hochklassigen Sport im Nußlocher Racket Center freuen. Zum 17. Mal steigen dort die Internationalen Herrentennismeisterschaften der Metropolregion Rhein-Neckar um den MLP-Cup. Dabei werden insgesamt 25.000 Dollar Preisgeld im Herren-Einzel und Doppel ausgespielt.

Ein weiterer Anreiz bietet sich den Athleten aufgrund der Historie des Turniers. Viele Profis, die es in die Weltspitze geschafft haben, schlugen bereits in Nußloch auf. Doppel-Spezialisten wie Philipp Petzschner (Wimbledonsieger 2010) oder Florin Mergea (Silber bei Olympia 2016) gehören ebenso dazu wie Gael Monfils, Maximilian Marterer, Peter Gojowczik oder Dustin Brown.

Ein heimlicher Favorit

Die diesjährige Nummer eins der Setzliste ist der amtierende Deutsche Hallenmeister Daniel Masur. Diesen Titel sicherte sich der 25-Jährige im vergangenen Dezember in Biberach. In Nußloch schnupperte er immerhin schon einmal am Titel, als er 2017 das Finale gegen Mats Moraing verlor.

Spannenderweise hat Masur letztes Jahr zusammen mit der diesjährigen Nummer zwei der Setzliste, Ruben Bemelmans, das ATP Challenger Turnier in Glasgow im Doppel gewonnen. In der Weltrangliste liegen Masur (Nummer 253) und Bemelmans (260) eng beieinander. "Wir sind sehr froh, mit Daniel Masur einen bekannten Spieler dabei zu haben, der in unserer Region schon öfters aufgeschlagen hat", erklärt Turnierdirektor Matthias Zimmermann, der die Nummer zwei der Setzliste sogar noch ein bisschen besser einschätzt: "Ruben Bemelmans ist für mich aber der heimliche Favorit."

2015 gewann der Belgier den MLP-Cup im bislang spektakulärsten Endspiel gegen Maxi Marterer. Zweimal (2015 und 2017) stand er im Davis Cup-Finale, seine beste Platzierung in der Weltrangliste war Platz 84. Außerdem sind 16 weitere Spieler aus den Top 500 dabei, darunter mit Jeremy Jahn (285), Peter Heller (393), Johannes Haerteis (431) sowie Tobias Simon (460) vier Deutsche. An Position zwölf ist der Brite Evan Hoyt (407) gesetzt, der letzen Sommer für den 1.TC Rot-Weiß Wiesloch in der Badenliga antrat. Das Hauptfeld der Herren startet mit 32 Teilnehmern, im Doppel sind 16 Teams am Start. Insgesamt sind Spieler aus 23 verschiedenen Nationen vertreten – ein buntes Teilnehmerfeld.

Ab Mittwoch steht die Tribüne im Racket Center, auf der rund 250 Zuschauer Platz haben, insgesamt können dann 400 Besucher die Partien verfolgen. Um sich die Chance zu erhalten, bis dahin noch im Wettbewerb vertreten zu sein, besteht die Möglichkeit des sogenannten Sign In für die Qualifikation am Samstag von 16 bis 18 Uhr.

"Der MLP-Cup ist eines der besten Challenger Turniere weltweit", lobt Rainer Öhler, Verbandstrainer des badischen Tennisverbands: "Das ist etwas ganz Besonderes für unsere Region, auf das sich die Spieler sehr freuen." Eine der zwei Wildcards für die Qualifikation erhält Moritz Hoffmann vom TC 02 Weinheim. Die Wildcard für das Hauptfeld bekommt Benedikt Kurz aus dem Württembergischen. "Im Gegenzug dürfen wir einer unserer Frauen im Sommer eine Wildcard für ein Turnier in Württemberg geben", erläutert Öhler die Abmachung mit dem Nachbar-Verband.

Ein einzigartiges Turnierformat findet am Samstag des Finalwochenendes statt. Die Regeln dafür sind denkbar einfach: 128 Spieler treten beim größten Tableauturnier Badens im KO-System gegeneinander an. Gespielt wird lediglich um einen Punkt, der über Sieg und Niederlage entscheidet. Ein Münzwurf gibt Aufschlag oder Rückschlag vor. Wer sich den Punkt holt, gewinnt und ist eine Runde weiter. Teilnehmen kann jeder ab 16 Jahren, egal ob Anfänger oder Profi. Der Sieger erhält 1000 Euro, für den zweiten Platz gibt es einen Gutschein von Dunlop im Wert von 200 Euro.

Am Mittwoch und Freitag ist Schülernachmittag in Nußloch. Dabei lädt das Organisationsteam ein zum Tennisschauen und gewährt Einblicke in den Ablauf des Turniers. Von Sonntag bis einschließlich Dienstag gibt es freien Eintritt. Von Mittwoch bis Samstag kostet das Tagesticket 10 Euro, beim Einzel-Finale am Sonntag 15 Euro. Eine Dauerkarte für die gesamte Woche gibt es für 30 Euro. Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) zahlen grundsätzlich nichts, die Organisatoren freuen sich jedoch über eine Spende für das äthiopische Kindertennisprojekt TDKET.

Die Turnierwoche im Überblick:

Samstag: Sign-In zur Qualifikation von 16.30 bis 18 Uhr

Sonntag, ab 9 Uhr: 1. Tag der Qualifikation

Montag, ab 9 Uhr: 2. Tag der Qualifikation

Dienstag/Mittwoch, ab 12 Uhr: 1. Runde Hauptfeld Einzel/1. Runde Hauptfeld Doppel

Donnerstag, ab 11 Uhr: Achtelfinale Einzel/Viertelfinale Doppel

Freitag, ab 11 Uhr: Viertelfinale Einzel/Halbfinale Doppel

Samstag, ab 14 Uhr: Halbfinale Einzel/Finale Doppel

Sonntag, 14 Uhr: Finale Einzel