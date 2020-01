Von Daniel Hund

Nußloch. Da ist vor allem diese Vorhand. Sie zischt so schön, wenn er sie trifft, sie förmlich übers Netz peitscht. Jonas Forejtek (ATP 528) kann knallhart zu schlagen. So hart und präzise, dass der Tscheche eine Woche lang das Gesprächsthema im Nußlocher Racket-Center war. Von Runde zu Runde schoss er sich weiter. Bis Sonntag. Da war Endstation. Ruben Bemelmans, 32, belgischer Davis-Cup-Spieler, die Nummer 260 im ATP-Computer, machte vor über 500 begeisterten Zuschauern das Rennen beim 17. MLP-Cup. Mit 6:7, 7:6, 6:2.

Spiel, Spaß und Spannung – all das gab’s auf dem Center Court im Überfluss. Auch Turnier-Direktor Matthias Zimmermann schwärmte: "Das war Werbung für den Tennissport. Wir haben eine tolle Turnierwoche mit einem würdigen Finale beendet."

Der Siegerscheck ging also an Bemelmans. Doch die Zukunft gehört seinem Gegner. Richtig rosig könnte die werden. Denn Forejtek ist noch ein ganz junger Hüpfer. 18 ist er – und schon so erfolgreich: Im letzten Jahr gewann der Rechtshänder die US Open bei den Junioren im Einzel sowie die Doppel-Titel bei den Australian Open und in Wimbledon. Bemerkbar macht sich das auch am Ranking: "Momentan", nickt Zimmermann ehrfurchtsvoll, "momentan ist Jonas die Nummer eins der Welt bei den Junioren."

Wer ihn spielen sieht, weiß warum. Es gibt nichts, was er nicht kann. Selbst das Serve-and-Volley-Spiel, auf das heutzutage kaum noch jemand baut, zieht Forejtek immer wieder auf. Wieselflink ist er dann vorne, setzt und versenkt die kleinen Filzbälle ohne mit der Wimper zu zucken. "Es wäre keine Überraschung, wenn Jonas in ein paar Jahren auch bei den Herren weit oben in der Weltrangliste stehen würde", prognostiziert Turnier-Organisator und Ex-Bundesliga-Spieler Rolf Staguhn.

Dass es im Finale nicht ganz gereicht hat, lag an seiner Fitness. Die Turnierwoche hatte viel Kraft gekostet. Zu viel für den Youngster. Immer wieder griff er sich an den Oberschenkel, klopfte sich gegen die Waden. So als wollte er sagen: ’Kommt, tragt mich bitte noch eine Stunde über den Platz’. Aber spätestens im dritten Satz war der Akku leer, erschöpft schleppte sich das 1,80 m große Ausnahme-Talent über den Hallenteppich.

Und dann war da ja auch noch Bemelmans. Ein alter Hase, ein Filzball-Stratege durch und durch. Einer, der nicht nur hämmert, sondern eben auch mal einen tückischen und tiefen Rückhand-Slice aus dem Arm schüttelt. Ein Mix, der ihn weit gebracht hat. 2015 war er mal die Nummer 84 der Welt. Rund zwei Millionen US-Dollar an Preisgeld sind bislang auf sein Konto geflossen.

Als Gewinner durfte sich am späten Nachmittag auch Zimmermann fühlen. Zum einen, weil er mal wieder ein Super-Turnier auf die Beine gestellt hatte. Zum anderen, weil der Racket-Center-Macher den richtigen Riecher hatte: Bemelmans war von Beginn an seine Nummer eins. Immer wieder hob er ihn aufs Favoritenschild – im Pressegespräch, im Smalltalk mit interessierten Tribünengästen.

Und von denen schauten in der letzten Woche viele vorbei. Zimmermann mit einem Lächeln auf den Lippen: "Das Turnier wird in Nußloch und Umgebung immer besser angenommen, was uns natürlich ganz besonders freut." Uns, damit meint Zimmermann sein ganzes Team. An die 40 Personen werkelten auch diesmal wieder im Hintergrund mit. Viele davon sind Studenten, junge Leute, die Vollgas geben, um für Spieler und Fans eine außergewöhnliche Turnierwoche auf die Beine zu stellen.

Einer dieser Spieler war Elmar Ejupovic (ATP 536). Der 26-Jährige aus Weinheim spielte ein starkes Turnier, musste sich Forejtek erst im Halbfinale denkbar knapp mit 7:5, 3:6 und 6:7 geschlagen geben. "Leider hat ihm in der entscheidenden Phase im Tiebreak die nötige Ruhe gefehlt", sagt Zimmermann, "andernfalls hätte er gewinnen können."