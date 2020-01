Nußloch. (bz) Drei aus drei lautete am Donnerstag das Ergebnis der im MLP-Cup verbliebenen Deutschen. Johannes Härteis, Elmar Ejupovic sowie Stefan Seifert gewannen ihre Achtelfinals und dürfen heute um die Vorschlussrunde im Nußlocher Racket Center spielen. Vor Turnierbeginn wäre diese Konstellation ohne den an Position eins gesetzten Daniel Masur, gleichzeitig deutscher Hallenmeister, ein mehr als gewagter Tipp gewesen. Doch Masur verabschiedete sich bereits am Mittwochabend aus dem Wettbewerb, als ihm gegen den Usbeken Sanjar Fayziev nach einem 6:0 im ersten Satz die Partie aus den Händen glitt.

Drei Deutsche noch dabei

"In Sachen Geschwindigkeit hat sich das Tennis, das wir hier in Nußloch sehen dürfen, enorm gesteigert", berichtete Turnierkoordinator Rolf Staguhn von seinen bisherigen Eindrücken, "die Athletik und Schlaggeschwindigkeit sind sehr beeindruckend."

Am Donnerstag lieferte Seifert den nächsten überzeugenden Auftritt. Der Qualifikant besiegte den Österreicher Alexander Erler glatt in zwei Sätzen (6:4 und 6:3) und trifft nun in Jonas Forejtek auf einen sehr gefährlichen Mann. Selbiger hat in der ersten Runde den Vorjahresfinalisten Peter Müller und am Donnerstag seinen tschechischen Landsmann Robin Stanek geschlagen. "Bei Seifert sehe ich Potenzial, er legt eine sehr intelligente Spielweise an den Tag", ist Staguhn vor der Übersicht des Linkshänders angetan. Das Match beginnt gegen 15.30 Uhr.

Für Elmar Ejupovic ist das Turnier jetzt schon ein großer Erfolg. Gestern profitierte er von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Kontrahenten Edan Leshem, der beim Stand von 7:5 und 1:0 für Ejupovic nicht mehr weitermachen konnte. "Ejupovic ist schon lange dabei und kann auf seine Größe sowie seine Routine setzen", traut Staguhn dem Weinheimer einiges zu.

Einen Kraftakt musste Johannes Härteis abliefern, um nicht die Segel streichen zu müssen. 6:3, 3:6 und 7:6 (5) rang der gebürtige Nürnberger den Italiener Giulio Zeppieri nach 124 Minuten nieder. Die heutige Aufgabe ist ein gutes Stück kniffliger zu lösen, es wartet der Topfavorit Ruben Bemelmans. Der Sieger des Jahres 2015 machte beim 7:5 und 6:4 kurzen Prozess mit dem Qualifikanten Adrian Bodmer aus der Schweiz. Dabei servierte der Belgier beinahe fehlerlos, schlug sechs Asse und ließ keine einzige Breakchance seines Kontrahenten zu.

Während im Einzel heute die Viertelfinals über die Bühne gehen, steht im Doppel die Endspielpaarung bereits fest. Johannes Härteis und Peter Heller treten morgen gegen die beiden Polen Jan Zielinski sowie Kacper Zuk an.