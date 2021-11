Von Michael Wilkening

Heidelberg. Selbst die Hilfe vom eigenen Nachwuchs sollte am Ende nicht ausreichen. Shyron Ely nutzte in der Halbzeitpause einen kurzen Moment, um sich ein paar Liebkosungen von seinem Sohn abzuholen. Der Knirps stand auf der Tribüne im SNP Dome und busselte seinen Papa ab, der sich daraufhin mental beflügelt auf den Weg zurück aufs Spielfeld machte. Die Motivation der besonderen Art blieb nicht ohne Wirkung, denn der Flügelspieler der MLP Academics Heidelberg ließ einer durchschnittlichen ersten Halbzeit eine deutlich bessere zweite folgen.

Das genügte jedoch nicht, um im dritten Heimspiel den dritten Sieg feiern zu können. In der Basketball-Bundesliga verloren die Heidelberger gegen medi Bayreuth 87:89 (40:43).

Hintergrund > Raoul Korner, Bayreuth-Trainer: "Das Spiel war alles andere als einfach, eine schwierige Situation für uns. Wir haben in der ersten Halbzeit schlecht gereboundet, Heidelberg hat nicht getroffen, was ein großer Vorteil für uns war. Im dritten Viertel sind wir ins Schlackern gekommen, wir [+] Lesen Sie mehr > Raoul Korner, Bayreuth-Trainer: "Das Spiel war alles andere als einfach, eine schwierige Situation für uns. Wir haben in der ersten Halbzeit schlecht gereboundet, Heidelberg hat nicht getroffen, was ein großer Vorteil für uns war. Im dritten Viertel sind wir ins Schlackern gekommen, wir haben uns aber hineingebissen. Wenn man nicht gut spielt, dann wenigstens hart – und das haben wir gemacht." > Max Ugrai, Forward der Academics: "In solchen Spielen hängt es immer an Kleinigkeiten. Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht in den entscheidenden Situationen. Außerdem haben uns die technischen Fouls in einer schlechten Phase getroffen. Vielleicht hätten die Schiedsrichter da mehr Fingerspitzengefühl zeigen können. Es ist sehr ärgerlich, dass wir so erstmals ein Heimspiel verloren haben." > Branislav Ignjatovic, Trainer der Academics: "Wir müssen bei 100 Prozent sein, um Bundesliga-Spiele gewinnen zu können. Leider haben wir dieses Niveau nicht ganz erreicht. Die Moral war wieder großartig, aber wir waren zu fehlerhaft. Bayreuth hat sehr viel Qualität und es war mir klar, dass sie irgendwann aus ihrer schweren Phase herauskommen. Leider war das gegen uns der Fall." miwi

Knapp 2500 Zuschauer verließen den SNP Dome am Samstag enttäuscht, aber doch mit der Erkenntnis, dass sich da gerade ein Klub nicht nur in einer neuen Liga etabliert, sondern der Standort mehr und mehr zu einer Basketballball-Hochburg wird. Besonders in der Schlussphase der Partie, in der sich die Academics mit Mut und Leidenschaft gegen die Niederlage wehrten, kam von den Tribünen reichlich Dampf. Das Wechselspiel zwischen Kampfkraft auf dem Feld und Unterstützung der Fans funktionierte – nebenbei deutete auch die lange Schlange vor dem Merchandising-Stand der Heidelberger in der Halbzeitpause an, dass die Menschen in Heidelberg nicht nur neugierig auf die neue Arena und die Bundesliga sind. Die Mannschaft scheint auch ihr Herz zu gewinnen.

Die Spieler vernehmen diese Entwicklung und gaben nach der Partie eifrig Autogramme. Brekkott Chapman machte sich gar selbst auf die Suche nach einem Filzstift, um die Wünsche der Fans erfüllen zu können. Die Enttäuschung ob der Niederlage vermochten sie aber nicht zu übertünchen. "Es ist so ärgerlich, weil wir einfach zu viele Fehler gemacht haben", sagte Chapman, dessen Leistung sich mit 17 Punkten und neun Rebounds sehen lassen konnte. Der US-Amerikaner ärgerte sich viel mehr über das Resultat, als dass er sich über die eigenen statistischen Werte freuen konnte. Schließlich gab es in den 40 abwechslungsreichen Minuten gegen Bayreuth einige Momente, in denen die Heidelberger trotz der eigenen Schwächen den Sieg hätten festzurren können.

Die beste Möglichkeit eröffnete sich am Ende des dritten Viertels. Da hatten sich die Schützlinge von Branislav Ignjatovic in einen kleinen Rausch gespielt, sich eine 69:58-Führung erkämpft, die Fans zum Toben gebracht, danach aber verpasst, die verunsicherten Bayreuther noch weiter zu distanzieren. Ely, Rob Lowery und Kelvin Martin vergaben anschließend gute Dreier-Möglichkeiten, so dass sich die Franken mit einem Acht-Punkte-Rückstand (65:73) in die Viertelpause retten konnten.

In den finalen zehn Minuten verloren die Heidelberger zunächst völlig den Rhythmus, so dass die jetzt sehr aggressiv verteidigenden Bayreuther mit einem 13:0-Lauf eine 85:78-Führung erspielten. Mit dem Mut der Verzweiflung – und mit Hilfe der Fans – arbeiteten sich die Academics zurück und hatten drei Sekunden vor Schluss bei einem 87:89-Rückstand und eigenem Ballbesitz die Chance, zumindest eine Verlängerung zu erzwingen. Irgendwie passte es aber zum Spiel, dass die Heidelberger kein Glück hatten: Der Versuch von Jordan Geist sprang an den Korbrand statt in die Reuse.

"Wir haben hart gearbeitet, weil das unsere Art ist, Basketball zu spielen", sagte Chapman: "Aber Bayreuth hat viel Qualität und am Ende alles für den Sieg gegeben." Mit der Bilanz von vier Siegen und drei Niederlagen gehen seine Kollegen und er jetzt in eine zweiwöchige Pause. "Wir werden gut trainieren und uns verbessern", kündigte der variable Forward an. Aus der ersten Niederlage in der eigenen Halle – so ist sein Plan – sollen die Academics gestärkt hervorgehen.

Heidelberg: Martin 18 Punkte/1 Dreier, Chapman 17, Geist 16/1, Ely 13/2, Lowery 13/2, Ugrai 6/1, Osaghae 4, Würzner, Heyden, Watkins, Vasiljevic

Bayreuth: Allen 16/2, Wells 15/2, Sajus 15, Wohlrath 10/3, Seiferth 10, Doreth 9/3, Anim 8/1, Thornton 6/1, Sanders, Jalalpoor.

Spielfilm: 10:11 (5.), 25:22 (10.), 28:33 (15.), 40:43 (Hz.), 56:56 (25.), 69:58 (28.), 73:65 (30.), 78:72 (33.), 78:85 (36.), 87:89 (Endstand); Zuschauer: 2469.