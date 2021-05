Heidelberg. (miwi) Es sind viele kleine Schritte, die die Verantwortlichen der MLP Academics Heidelberg in den vergangenen Tagen vorangekommen sind – und es gibt noch viel mehr kleine Schritte in den unterschiedlichsten Bereichen, die noch vor ihnen liegen. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga müssen die Rahmenbedingungen für die Erstliga-Spielzeit geschaffen werden und gleichzeitig die sportlichen Weichenstellungen erfolgen. "Es gibt keine Pausen", sagt Manager Matthias Lautenschläger.

Im Moment befindet sich Lautenschläger viel und oft mit den Verantwortlichen der Basketball-Bundesliga (BBL) und TV-Rechteinhaber Magenta im Austausch. Die Anforderungen für die Live-Übertragungen im schmucken SNP Dome müssen durchgesprochen werden. Nachdem die BBL den Academics die Lizenz unter Auflagen erteilt hat, geht es jetzt um Detailfragen. Parallel dazu müssen weiterhin große Richtungsentscheidungen getroffen werden. "Wir führen vielversprechende Gespräche", berichtet Lautenschläger mit Blick auf die Suche nach neuen Sponsoren. Hinsichtlich der Professionalisierung der Strukturen auf der Geschäftsstelle sowie im Umfeld des Teams sind die Academics ebenfalls bemüht, möglichst bald voranzukommen.

Sportlich sind die ersten Entscheidungen gefallen. Klar ist, dass Evan McGaughey und Shaun Willett nach dem Sommer nicht nach Heidelberg zurückkehren. Die US-Amerikaner erhalten kein neues Vertragsangebot.

"Wir sehen bei beiden nicht das Potenzial, um in der Bundesliga für uns eine wichtige Rolle spielen zu können", erklärt Lautenschläger nach Gesprächen mit Trainer Branislav Ignjatovic und den Agenten der Spieler.

Mit Shyron Ely, Phillipp Heyden und Sa’eed Nelson stehen drei Akteure der Meistermannschaft unter Vertrag. Zuletzt trafen sich die Academics mit Niklas Würzner, Albert Kuppe und Armin Trtovac, um auszuloten, ob die deutschen "Aufstiegshelden" in der kommenden Spielzeit das Abenteuer Bundesliga mit in Angriff nehmen.

Mit dem Meistertitel haben sich Ewan McGaughey (l.) und Shaun Willett (r.) in der Heidelberger Basketball-Historie verewigt. Eine Zukunft bei den Academics haben sie nicht. F: vaf

Weitere Entscheidungen stehen also noch aus, wobei klar ist, in welchem Rahmen sich der Kader der Heidelberger bewegen wird. In jeder Partie müssen in dem Zwölfer-Aufgebot mindestens sechs Spieler stehen, die einen deutschen Pass haben. Die Academics dürfen somit auch sechs Ausländer unter Vertrag nehmen, die im Gegensatz zur 2. Bundesliga aber keine Einschränkungen hinsichtlich der Spielzeiten mehr haben.

Am Mittwoch startete der Verkauf von Dauerkarten für die neue Saison und innerhalb vom 24 Stunden wurde deutlich, dass die Basketballer aus Heidelberg großes Interesse geweckt haben. "Wir haben am ersten Tag mehr Dauerkarten verlauft als bisher in einer ganzen Saison", sagt Lautenschläger. Diese Tatsache macht Eindruck, wenngleich das Grundniveau an verkauften Saisontickets mit etwa 120 bislang eher gering war.

Es wird sichtbar, dass Heidelberg und die Region Lust auf Erstliga-Baseketball mit den Academics in der neuen Arena haben – und das sorgt bei Lautenschläger bei aller Belastung für einen Motivationsschub.