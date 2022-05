Von Nikolas Beck

Heidelberg. Als Branislav Ignjatovic am Freitagabend nach seinem letzten Heimspiel als Trainer der MLP Academics noch einmal Mal durch den SNP Dome schlenderte, lief "I did it my way" über die Lautsprecher. "Frenki" hatte sich Frank Sinatra gewünscht für diese hochemotionalen Momente, für den Abschied nach acht äußerst erfolgreichen Jahren und von vielen Menschen, die Ignjatovic in ihr Herz geschlossen haben. Über die Entscheidung, dem 55-Jährigen keinen neuen Vertrag zu geben, gehen die Meinungen auseinander. Einigkeit herrscht dagegen diesbezüglich: Ignjatovic hat ein schweres Erbe hinterlassen.

Und inzwischen steht fest, wer dieses antreten wird. Nach RNZ-Informationen haben sich die Heidelberger mit Joonas Iisalo auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Der 36-jährige Finne kommt aus Bonn, wo er seit dieser Saison als Assistent seines Bruders Tuomas, kürzlich zum "Trainer des Jahres" gewählt, die Telekom Baskets nach zwei Spielzeiten ohne Playoffs nicht nur zurück in die Postseason, sondern auch an die Tabellenspitze geführt hat.

Matthias Lautenschläger wollte auf Anfrage die Einigung mit Iisalo weder bestätigen noch dementieren. Dass man einen neuen Mann allerdings schon in dieser Woche vorstellen möchte, hatte der Academics-Geschäftsführer am Freitag im TV-Interview verraten. Wie die RNZ erfahren hat, soll Iisalo bereits erste Spielergespräche in seiner Funktion als kommender Headcoach geführt haben.

Iisalo beendete die eigene aktive Karriere früh, übernahm schon im Alter von 19 Jahren erstmals ein Nachwuchsteam. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Heidelberger Hoffnungsträger im finnischen Salo, wo er Erstligist Vilpas Vikings 2017 bis 2019 dreimal hintereinander zur Hauptrundenmeisterschaft und zweimal ins Playoff-Finale führte. Es folgte der Wechsel nach Deutschland, als Assistent und Athletiktrainer im Team seines Bruders bei den Crailsheim Merlins. Unter den Brüdern Iisalo wurden die "Zauberer" in den beiden vergangenen, von der Pandemie geprägten BBL-Spielzeiten zu so etwas wie dem Vorbild für die Academics. Der langjährige Pro-A-Rivale ist in der Ersten Liga mittlerweile etabliert.

Iisalo passt ins Anforderungsprofil von Lautenschläger und dem neuen sportlichen Berater Alex Vogel, die bei den Academics verstärkt auf junge Talente und deren Entwicklung bauen wollen. "Wir suchen einen Trainer, der bereit ist, das Programm als Ganzes weiterzuentwickeln, von der Jugend bis in den Herrenbereich, in alle Ebenen hinein seinen Input zu geben", hatte Lautenschläger unlängst gesagt.

Mauz geht, bleibt Benavente?

Dass die Verantwortlichen und Ignjatovic gerade in den Bereichen Scouting und Recruiting zuletzt nicht mehr auf einer Wellenlänge funkten, ist ein offenes Geheimnis – und einer der Gründe für das Ende der Zusammenarbeit.

Auch Ignjatovics langjähriger Assistent Albin Mauz wird künftig nicht mehr Teil des Trainerteams sein, aber eventuell in anderer Funktion im Klub eingebunden werden. Bei Athletik- und Fitnesstrainerin Serena Benavente sieht es dagegen nach einer Weiterbeschäftigung aus. Lautenschläger: "Es gab erste positive Gespräche zwischen Serena und dem neuen Coach."

Dieser Coach heißt wohl Joonas Iisalo.